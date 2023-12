Ignóralos

Carlos Ramos Padilla*

De manera abierta, AMLO reconoce no participar de los organismos internacionales aunque el país así esté acreditado. Lo acaba de declarar, “somos miembros del Fondo Monetario Internacional, pero no les hacemos caso”. La participación de nuestro país en foros internacionales de envergadura son mínimos, pero ahora el Presidente desestima una calificación muy importante que recae en uno de los apartados de evaluación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), me refiero a la prueba PISA, una medición que se realiza cada tres años a estudiantes de 15 años.

La intención es valorar hasta qué punto han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para su participación plena en la sociedad. PISA se centra en actividades y disciplinas como la lectura, las matemáticas y las ciencias. La edición 2022 se compone con una muestra de casi 700 mil estudiantes de 81 países en el que se incluyen las negativas consecuencias que provocó la emergencia sanitaria global por la Covid-19.

Es meritorio señalar que se registró un marcado retroceso en todos los miembros de la OCDE, fundamentalmente en el rendimiento en matemáticas. Para escribirlo pronto y rápido, México está reprobado. Los índices de conocimiento y comprensión son alarmantemente bajos.

Estamos evaluados en las tres áreas escolares muy por debajo del promedio de la OCDE.

En matemáticas se obtuvieron 395 puntos, mientras que el promedio fue de 472; comprensión en lectura una puntuación de 415 frente al promedio de 476; y en ciencias, 410 puntos de un promedio que asciende a 485.

Con estos datos México ocupa la posición 35 de 37 países miembros de la OCDE que participaron en esta edición. A esta difícil estampa el Presidente la menospreció calificándola de “conservadora”.

Incluso las recomendaciones emitidas fueron desechadas, por ejemplo el mantener las escuelas abiertas por más tiempo para más estudiantes. También preparar a los muchachos para el aprendizaje autónomo y construir bases sólidas para el aprendizaje y el bienestar incluyendo el combate a la inseguridad alimentaria, las condiciones económicas adversas y mejorar la seguridad en los planteles. Es notorio que en países desarrollados las matemáticas, el conocimiento de idiomas y la ciencia son fundamentales. El apoyo gubernamental y privado es esencial.

El comportamiento social se modifica sustancialmente a través de la educación. El civismo se incrementa, los valores se nutren y el honor prevalece como un factor íntimo y personal de corresponder a las obligaciones nacionales. La práctica de la educación no debe ser considerada como una tarea burocrática del Estado y mucho menos hacer uso de los instrumentos, como los libros de texto, para modificar a criterio la historia, manipular, aleccionar e indoctrinar.

Ignorar los avances y productos de otras naciones en busca de desarrollo es apostar al fracaso y retrocesos. Saber que no estamos correspondiendo a los índices obligados del conocimiento es mostrar una torpeza reprobable y orillar a las nuevas generaciones a convertirse en dependientes y sirvientes de los que dominan las más estrictas disciplinas.

La evaluación del cuerpo docente es necesaria porque de ellos depende la preparación de los alumnos. Hoy por hoy, en México no se está cumpliendo con la garantía constitucional y la declaración universal en materia de educación.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.