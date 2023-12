Sheinbaum, al gobierno, ¿AMLO, al poder?

Índice político

Francisco Rodríguez

Es Andrés Manuel López Obrador quien a todas luces lleva a cabo las campañas de Morena.

Desde la presidencial, porque Claudia Sheinbaum nomás no levanta los ánimos y ahora, también, las de quienes serán postulados a diputaciones federales y senadurías.

La intromisión y el descaro ya son inocultables.

Y no, no es el jefe de la débil campaña de la ex jefa del gobierno de CDMX, como acusa la opositora Xóchitl Gálvez Ruiz…

…él se comporta y actúa como candidato presidencial…

…toda vez que es lo único que en realidad sabe hacer.

Hay que decirlo una y otra vez:

¡AMLO tiene miedo de perder la elección!

Si la tuviera ganada, como quiere hacer creer a los chairos y a los ingenuos…

…no tendría porque ser él quien tomara las riendas de las campañas guindas…

… no tendría que pagar encuestas a modo para inducir en la mentalidad de los mismos chairos e ingenuos que ya ganó…

…tampoco tendría que estar comprando protección en ciertos medios de comunicación impresos y en algunos grupos radiofónicos en los que poco a poco se soslayan sus múltiples yerros, corruptelas e ilegalidades…

… y en los que la “corcholata” favorecida no es tocada —dicen los clásicos— ni con el pétalo de una rosa.

¡AMLO está nervioso!

¡No quiere soltar el poder!

Mucho menos enfrentar las consecuencias civiles y penales que el ciudadano Andrés Manuel —ya sin ostentar la banda tricolor sobre el pecho— puedan enderezarse en su contra y en la de cuando menos sus dos hijos mayores, después de la madrugada del 30 de septiembre de 2024. Pero, lamentablemente para él, ni su candidata presidencial ni su partido le ayudan ahora mismo a conservarlo, ni siquiera a través de interpósita persona.

De ahí su locuaz nerviosismo.

¿La misma historia argentina?

Bibi Villavicencio, asidua lectora del Índice Político, recién me recordó el slogan de la campaña del odontólogo Héctor J. Cámpora a la Presidencia de la Argentina, ahora tan de moda por el ascenso al poder de Javier Milei.

“Cámpora al gobierno; Perón al poder”, rezaba.

Ello no obstante que, en marzo de 1973, cuando Cámpora se aprestaba a ocupar el gobierno y Juan Domingo Perón el poder, estaba claro que el peronismo había dejado hacía años de ser aquel movimiento monolítico del período 1945-1955.

Como es el caso del movimiento de AMLO en nuestro país, al seno del peronismo convivían conflictivamente distintos sectores, en algunos casos de ideología opuesta, y todos ellos parecían contar con el aval de Perón.

Aquí, Morena echa mano de ex priistas, ex perredistas e incluso de ex panistas para conservar el poder.

Y a todos, absolutamente a todos, AMLO les da el visto bueno.

Nada nuevo bajo el sol, dijo el filósofo ateniense.

Hace 50 años, justo el 25 de mayo, Cámpora asumió la presidencia.

En la ceremonia de asunción del mando se encontraban presentes los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado.

La Juventud Peronista (JP) se adueñó del acto e impidió a los militares realizar el desfile tradicional.

Mientras coreaban “se van, se van, y nunca volverán”, imaginaban en aquella tarde de mayo de 1973, bajo aquel cielo cargado de esperanzas, que aquella nefasta alianza entre el poder económico más concentrado, la jerarquía eclesiástica y el autoritarismo cívico-militar no tendría nunca más cabida en Argentina.

Se equivocaron. El fallido peronismo volvió a sentar sus reales con Néstor Kirchner, su viuda Cristina Fernández y Alberto Fernández, quienes con sus yerros despejaron el camino para el ascenso de Milei.

Funcionó la teoría del péndulo.

¿Aquí también cobrará realidad?

O ¿de verdad Claudia asumirá el gobierno para que Andrés Manuel conserve el poder?

“Avisados estamos”, me dice Bibi Villavicencio.

Indicios

Por “puntadas” y ocurrencias del señor López Obrador no paramos los mexicanos. En tan sólo un par de días se aventó al ruedo en contra de los vapeadores y de los órganos constitucionales autónomos. En el primero de los casos echó por tierra unos de aquellos lemas de la Revolución de Mayo parisina que constantemente repite: “Prohibido prohibir”. Y eso hace pensar que, por su vehemencia prohibicionista, en que este individuo tiene algún problema de adicción a estos artefactos con alguno de sus familiares, ¿quizá alguno de sus cuatro hijos? En el segundo de los casos, AMLO asume aquella celebrada frase de don José López Portillo, que “como el amor, el poder no se comparte” y, peor todavía, que algunos de estos OCA, como el INAI, se entrometen en las muchas tranzas de sus vástagos, quienes usufructúan atribuciones que no les corresponden y, lo peor, llevan a cabo jugosos negocios. ¿Desaparecerá también al INEGI, al INE, a la Comisión de Competencia, entre otras? * * * Solícita, sin que nadie aún se lo pidiera, la presidente de la mesa directiva del Senado de la República, la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, ya dijo estar lista para recibir las iniciativas de las anteriores dos ocurrencias del titular del Ejecutivo Federal. ¿Sin cambiarles ni una coma? ¿Cómo mera oficialía de partes? ¿Cómo dóciles borreguitos? * * * Por cierto, la bancada mayoritaria y satélites que la acompañan en la ahora mal llamada Cámara alta cada vez están más lejos de alcanzar la mayoría que les permita modificar la Carta Magna. Ahora fue Claudia Balderas, quien como Nancy de la Sierra, Cecilia Margarita Sánchez García y Lucy Meza Guzmán se quitan la camiseta guinda para encasquetarse la tricolor. Al darle la bienvenida a Balderas, Alejandro Alito Moreno, posteó en X que la legisladora ya está en “el lado correcto para la construcción del gran futuro de México”. * * * Como la salud, la educación tampoco es prioridad para la llamada Cuarta Transformación. El presupuesto para formación continua de maestros de educación básica en 2017 era de mil millones de pesos, y para 2024 será de sólo 89 millones. Sin capacitación, la “Nueva Escuela Mexicana” está hundiéndose en el total fracaso. Pero lo peor es que los educandos recibirán cada vez peor enseñanza, rudimentaria por decir lo menos. * * * La crisis en el TEPJF ha tenido un desenlace que favorece a Morena y, por consiguiente, a quienes ahora son los candidatos de AMLO a más de 20 mil encargos de elección popular. Tras la renuncia de Reyes Rodríguez a la presidencia del órgano jurisdiccional que será efectiva a partir del último día del año, llegará al cargo Mónica Soto, quien ha exhibido ciertas ligas con el partido en el poder. * * * Y en el INE de Guadalupe Taddei continúan vacantes varios cargos, el de secretario ejecutivo, por ejemplo, dadas las escasas capacidades de la sonorense para conciliar los diversos intereses de los consejeros y, claro, de la Presidencia de la República que también mantiene metidas ahí sus manos. * * * Plagio de 18 personas en la sierra guerrerense, más muertos en el tamaulipeco San Fernando, militar asesinado en el michoacano Múgica, maestra asesinada en la morelense Cuernavaca… Algunos de los ejemplos de la exitosa estrategia “abrazos, no balazos” en las últimas horas. * * * Cada seis años, al final del periodo presidencial, toooodos los directores generales del IMSS dicen la misma mentira: Que el Instituto goza de finanzas sanas. El chiapaneco Zoé Robledo no ha sido la excepción, en una trompicada comparecencia para la “glosa” del V Informe Presidencial —¿apenas— lo repitió, igualito que sus antecesores en el cargo. Ya veremos si lo desmiente o no quien lo suceda en el siguiente sexenio. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez