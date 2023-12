¿Fosfo-fosfo, tiktokers e influencers desbancan a la experiencia política en MC?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La euforia de Dante Delgado, al privilegiar a Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez debido a su fuerza en redes sociales y no por su experiencia y trabajo políticos, ha comenzado a hacer crisis entre los principales cuadros de este partido.

Hoy mismo, en la asignación de candidaturas a ocho gubernaturas y la de la CDMX; a 128 senadurías, 500 diputaciones; cientos de alcaldías y diputaciones locales y el sainete interno por la nominación a Presidente de la República los cuadros más relevantes de MC no saben bien a bien cómo es que el senador veracruzano impulsará a quienes irán a esas candidaturas, si por su influencia en Tik-Tok, Twitter y Facebook o por su experiencia política.

Personajes como la ex gobernadora, ex senadora, ex diputada y ex alcaldesa priista yucateca, Ivonne Ortega, la ex precandidata presidencial Patricia Mercado, la senadora Indira Kempis, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y otros muchos de ese calado que llegaron a MC en busca de un foro de mayor y distinta participación se preguntan si van a tener que emigrar de nuevo hacia otro partido.

El agandalle de la candidatura de la alcaldía de Monterrey por el joven y voluntarioso gobernador de Nuevo León, Samuel García, para lanzar a su esposa, la popular influencer Mariana Rodríguez, marca una nueva ruta interna en MC y rompe y desecha el requisito de que, para ser nominado a un cargo de elección popular, se debe tener una probada experiencia política.

Más aún, cuando el interés del gobernador García es el de colocar en el segundo cargo de Nuevo León a su esposa —a quien de llegar— “asesoraría” desde su despacho para así prepararla para que en 2027 ella sea la candidata a sucederlo en la gubernatura y él preparar su lanzamiento como candidato a la Presidencia de México en 2030.

El otro interés evidente de Samuel es que la popular tiktoker jale a los candidatos a diputados locales y federales, a senadores y alcaldes de MC en Nuevo León en la elección de 2024.

Hay quienes, como el senador y ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, ven en estas proyecciones y movimientos de Samuel García un previo para luego quitarle el control de MC a Dante Delgado.

Las otras peleas de Dante y MC

Con un partido que no tiene más apoyo ciudadano que un 7 por ciento y por unos meses dentro de la perspectiva de poder lanzar como candidatos presidenciales a sus amigos Marcelo Ebrard y/o Ricardo Monreal, lo cual podría haber elevado importantemente su valor en el círculo del poder en México, Dante Delgado blofeo y se creyó eso de que podría ser la segunda o primera fuerza política en México.

Al caérsele las posibilidades de lanzar a Ebrard o a Monreal y luego del frustrado circo de Samuel García, el senador veracruzano de 73 años y ridículos tenis fosfo-fosfo, fanfarroneo al declarar muerto al “bloque de contención” en el Senado y la Cámara de Diputados.

Su balandronada situó de inmediato a MC al lado de Morena y de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que hoy en el México polarizado no existe una tercera vía. O se está con el PRI, PAN y PRD y el Frente Va por México o se está en contra de ellos y al lado de AMLO y Morena-PT y Verde.

Ayer, para comenzar a corregirle sus tonterías y arrebatos a Dante, el senador Clemente Castañeda, coordinador formal de los senadores de MC, dijo que no, que nada de eso, que los pelitos de Delgado y su MC con los del resto de la oposición no significa que se vayan con AMLO y Morena.

No votaran, afirmó, por las iniciativas de la 4T.

“En los últimos días, el Presidente ha lanzado una serie de ideas y ocurrencias al aire que supuestamente se van a traducir en iniciativas pero, a juzgar por lo que se ha puesto sobre la mesa, ninguna de estas iniciativas tendría condiciones de prosperar.

“Pensar en la desaparición de los organismos autónomos, en la elección de los Ministros de la Corte a través del voto popular o pensar que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena son cosas que de entrada nosotros no compartimos… No podemos acompañar barbaridades de ese tamaño “, subrayó Castañeda.

O sea, que dijo Dante simplemente no va.

Vaya papelón del viejo líder, quien debería quitarse esos ridículos tenis fosfo-fosfo y ser más prudente en sus acciones y declaraciones.

Desaparecer autónomos, una desmesura: IP

El club de los más ricos del país, los de la Coparmex, reaccionaron frente al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que buscará desaparecer a los organismos autónomos porque “no sirven para nada” y advirtieron que ello significaría como una grave regresión para el desarrollo democrático de México.

“Seremos férreos defensores de su permanencia y su fortalecimiento, pues los organismo autónomos son pilares fundamentales para el equilibrio de poderes en nuestro país, además de ser sistemas que garantizan los derechos de las personas.

“Consideramos que su eliminación sería un grave retroceso para el desarrollo democrático de México. Nos corresponde como sociedad defender lo que hemos ganado a lo largo de los años con la creación de estos organismos que son defensores de derechos frente a diversos actos de poder”, indicó la Coparmex.

¿Significa que apoyarán a la oposición encabezada por Xóchitl Gálvez?

Ojalá.

Prudencia, pide Ana Lilia Rivera

Quien de inmediato salió a pedir prudencia y reflexión, fue la presidenta del Senado, la tlaxcalteca morenista Ana Lilia Rivera.

Luego de que el Ejecutivo Federal envíe sus iniciativas, dijo, el Congreso debatirá pública y ampliamente sus propuestas por lo que nada de eso es un hecho en automático, aseguró.

“Lo que debemos hacer es propiciar un debate responsable, porque se trata de reformas a la Constitución, donde se puedan expresar todas las visiones de este país, de los grupos parlamentarios, de las organizaciones y de la sociedad entera”, subrayó.

