Robo en despoblado concretan diputados de Morena y rémoras sobre recursos para salud

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El presidente López Obrador va a Acapulco, pero de lejos

Robo en despoblado o ¿de qué otra forma puede llamarse a lo que concretaron la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, que coordina, medio sin ganas, Ignacio Mier y rémoras que la acompañan?

Está bien que México esté imbuido en la víspera electoral, pero el descaro es muy grande y se nota abiertamente que la “orientación” que los diputados morenistas han recibido desde Palacio Nacional es juntar recursos como sea, incluso robando, para las campañas del partido guinda.

De esta manera y con la reforma votada, ahora el IMSS-Bienestar se quedará con la nada despreciable cifra 110 mil millones de pesos que se supone que devolverán 23 entidades federativas -gobernadas por Morena- para ofrecer los servicios de salud a la población sin seguridad pública.

Esta errada y llamada Cuarta Transformación ha visto pasar el tiempo de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo visto ya nunca llegó el sistema de salud por lo menos parecido a Dinamarca, ya no digamos mejor.

Sobre la súper mega Farmacia que inventó el de Tepetitán que contará, se supone, con absolutamente todos los medicamentos del mundo, será inaugurada, pero lo más probable es que sea como un bodegón en obra negra, sin la infraestructura necesaria para mantener los medicamentos sin que caduquen y como ya hay una experiencia de que a esta errada y llamada Cuarta Transformación se les caducaron millones de vacunas contra el Covid-19 y la tan llevada y traída vacuna “Patria” no tiene para cuando salir y cuando lo haga ya no servirá para nada, pues no hay ninguna garantía de que en el último momento, los fondos que, dijéramos, expropiaron a los leales y ciegos gobernadores de Morena, sean destinados a la salud; se reitera, se canalizarán a las campañas y es más, a comprar el voto.

El regalo de Año Nuevo de parte del oficialismo, es que, a partir de 2024, las 23 entidades gobernadas por Morena ya no dispongan de los recursos federales que les han correspondido para la operación de los hospitales públicos.

Y es que hay que recordar que los mandatarios estatales del partido guinda han quedado a deber y mucho, pues apenas unos cuántos hospitales han puesto en marcha y mal.

En la sesión en la que se “amarró” este robo en despoblado, los diputados morenistas y sus rémoras insistieron en que con lo aprobado, se logrará avanzar y al final alcanzar al modelo de salud parecido al de Dinamarca y la verdad, con ese argumento tan desgastado, ya cansan.

Municiones

*** Muy sonada la visita que hizo ni más ni menos que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, al Vaticano, donde tuvo la oportunidad de hablar con el Papa Francisco y hasta unos regalitos le llevó, así como una carta de puño y letra del mismísimo presidente López Obrador. De entre los regalos, destacó una réplica del Tren Maya, que la gobernadora rebautizó como “el tren de la justicia social” y que no es más que uno de los “elefantes blancos” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, que está a muy próximo a inaugurarse en uno de sus tramos y quien sabe por qué, la víspera de este magno evento se ha sentido en el ambiente un silencio, de esos como el que precede a la calma. ¿Será acaso que esta inauguración será muy parecida a la de la Refinería de Dos Bocas, misma, que a la fecha, no ha refinado ni una gota de crudo? Total, que medio oportunista se vio la mandataria estatal, ¿o no?

*** Respecto a que los acapulqueños y población afectada por el tremendo paso del huracán “Otis” van a pasar una Feliz Navidad, como lo prometió López Obrador, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve, puso las cosas en su justa dimensión. “Bienvenidos los apoyos hacia la gente que más lo está necesitando, pero el gobierno federal no está viendo la reactivación económica de la planta productiva, que es la planta hotelera. Tenemos 19 mil 586 cuartos en 286 hoteles de los legalmente registrados; y solamente se ha hablado con 35 hoteles de 286, que son las grandes cadenas hoteleras que en la mañanera el Presidente lo dio a conocer, cosa que es bienvenida. Pero es el 12% del ciento por ciento y la mayoría de la hotelería mediana, hospederías, la hotelería que requiere más apoyo, pues simple y sencillamente está abandonada. Ahí está el hotel Elcano, que está cerrando; Dreams, el anterior Hyatt en la base naval, que anuncia que va a abrir hasta diciembre del 2026. Está el hotel Presidente sólo para poner tres ejemplos de tres grandes hoteles de Acapulco que no va a poder estar al 100% en estos meses diciembre va a ser muy complejo, no hay temporada turística, si bien nos va, va a haber un 10% de ocupación cuando teníamos más del 100%”. En relación a la falta de trabajo en el Puerto, el senador Añorve indicó que, “hay despidos de trabajadores, por más que hay un esfuerzo para que no paguen la luz hasta febrero o bien no paguen algunos impuestos no es suficiente la economía, hay que reactivarla, hay que darle créditos vía Fonatur vía Banobras, a favor de esta hotelería para que puedan reactivarse económicamente y puedan recontratar a empleados”.

*** Al presentar el Informe de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, se refirió a esa delirante guerra que mantiene el inquilino de Palacio Nacional en contra del Poder Judicial e informó que el año que concluye, ha sido sumamente difícil por cuestionamientos a la independencia y legalidad de dicho Poder en el que constantemente se entromete el tabasqueño. Sobre la aberrante propuesta de que se elija a ministros y magistrados mediante el voto popular, Pardo Rebolledo estimó que “la mejor manera de poner a la consideración de la sociedad nuestra función es la rendición de cuentas que no solo constituye este acto solemne, sino una oportunidad para comunicar a la ciudadanía profesionalismo y compromiso son los cimientos sobre los cuales construimos cada decisión”. López Obrador no debería olvidar que hasta sus incondicionales como la ministra Loretta Ortiz, se han pronunciado en contra de su propuesta. Por cierto, el presidente López Obrador enviará en su representación al I Informe de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, a su flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, quien como buena hermana que es, cabildeó y cabildeó para que Bertha María Alcalde, llegara a la SCJN y hasta recibió en el Senado de la República a la oposición, pero ahora que todo se cayó… En fin. Eso sí, el inquilino de Palacio Nacional justificó su ausencia al Informe de la ministra Norma Piña que porque se va a Acapulco, pero de lejos porque no se meterá ni por equivocación a las zonas donde hay más necesidades y hará un nuevo recorrido, pero desde una embarcación, como dicta el protocolo.

