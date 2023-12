¿Quién será la ministra? La que usted diga, señor Presidente

Miguel Ángel Rivera

Nada más para confirmar quién manda.

Así han de haber exclamado el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus allegados al confirmar su orden de que el Senado no elija a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia que ocupará la vacante del ex presidente de ese tribunal supremo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Zaldívar dejó el cargo y confirmó su inclinación por la llamada Cuarta Transformación, al sumarse de inmediato al equipo de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque no han transcurrido los dos años que impone la Constitución a quienes dejan de ser ministros.

Como lo establece la Carta Magna, los ministros de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Senado, sobre una terna propuesta por el Presidente de la República. Si las recomendaciones del jefe de Ejecutivo son rechazadas en dos ocasiones por los senadores, entonces el jefe del Ejecutivo queda en libertad de designar directamente a quien desempeñe ese alto cargo.

Esto es precisamente lo que va a ocurrir en unas horas, pues se presume que el sitial vacío deberá llenarse antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, pues, aunque los senadores no sean los que decidan, para cubrir las apariencias por lo menos deben ser enterados de la decisión presidencial.

La indecisión del oficialismo del Senado al declinar su responsabilidad de elegir a una nueva ministra (las ternas impulsadas desde Palacio Nacional las integran sólo mujeres) fue confirmada por el ex (¿y futuro?) coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al revelar que no hubo acuerdo dentro de su bancada para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo cual será el presidente López Obrador el que tome la decisión definitiva.

“Me temo que será la primera vez en la historia del país que el presidente acuda a sus facultades constitucionales para que en razón de la segunda terna rechazada (de la SCJN), asuma el Presidente su decisión en favor de una de ellas. Es la primera vez en la historia del constitucionalismo mexicano”, dijo Monreal.

Confirmó asimismo que tampoco se logró consenso en el Senado para avanzar en los nombramientos de dos magistrados faltantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y de magistrados electorales de salas regionales, de tribunales locales y de justicia administrativa, además de los tres integrantes que faltan en el Consejo Nacional de Hidrocarburos, entre otros.

El senador de Morena dijo que la negociación iba muy avanzada, pero por” dos o tres nombres” de magistrados electorales, “ya no se pudo procesar”.

Monreal reveló que uno de los grupos parlamentarios con los que se había llegado prácticamente a un acuerdo era Movimiento Ciudadano, pero al final no se logró concretar y las pláticas hasta este momento, están suspendidas.

“Fundamentalmente, y a mí me gusta ser muy claro, habíamos construido con MC; también hablamos con el PRI, Eduardo Ramírez habló con PRI y con PAN y con el Grupo Plural y yo estuve dialogando, porque así me lo pidieron, con MC, con otros senadores en lo individual, pero con todos se habló para tratar de llegar a un consenso, que no se logró”, señaló.

De cualquier forma, la decisión final le corresponde al político de Macuspana. Se da por descontado que la designada será la abogada Bertha María Alcalde Luján —hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María e hija de la ex presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján— pero lo importante en Palacio Nacional es dejar constancia que el control lo tiene el titular del Ejecutivo Federal.

De hecho, se trata del quinto ministro de la Corte promovido por López Obrador. Los anteriores fueron Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, pero los dos primeros han sido calificados de traidores por el inquilino de Palacio Nacional por no votar invariablemente a favor de las iniciativas presidenciales.

Las otras dos ministras han sido más constantes al avalar los cambios promovidos por el político de Macuspana, aunque a últimas fechas Ortiz Ahlf dio la sorpresa al manifestarse en contra de la reforma promovida por López Obrador para que en adelante los ministros, así como otros funcionarios del Poder Judicial Federal, sean elegidos mediante voto ciudadano.

La segunda terna enviada por López Obrador al Senado la integran la mencionada Bertha María Alcalde, Lenia Batres y María Eréndira Cruz Villegas. Esta última es la única nueva, pues las otras dos ya formaban parte de la primera terna del jefe del Ejecutivo. Como lo ratificó Monreal, ninguna de ellas ha logrado sumar suficiente respaldo para asegurar su elección por el pleno.

Los riesgos de la elección de ministros por “voto popular”

Con todo y el rechazo de los legisladores de oposición a avalar a alguna de las abogadas propuestas por el inquilino de Palacio Nacional, esas nominaciones no han generado mayores problemas.

En cambio, la elección de otra funcionaria ligada a la aplicación de la justicia, la Fiscal de la Ciudad de México ha adelantado los riesgos de que esos cargos sean sometidos a voto popular.

El nombramiento de Fiscal para la capital del país se decidirá —el debate se aplazó ayer— por votación de un cuerpo colegiado, el denominado Congreso local, en un proceso que ha tenido aristas de conflicto social, pues los partidarios de la fiscal saliente, Ernestina Godoy, presionan a los legisladores.

Todavía ayer, la sede de la Cámara de Diputados de la CDMX fue rodeada por un contingente de simpatizantes de Godoy, a pesar de que los diputados no tienen que responder a tales demandas.

Con anterioridad, los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados de la CDMX anticiparon que rechazarían la reelección de Godoy, a la que acusan de actuar de conformidad con intereses partidistas y no sólo de aplicar justicia. Como ejemplos destacan las investigaciones en torno al llamado Cártel Inmobiliario, así como la persecución al fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, las cuales se consideran como un instrumento para afectar a las oposiciones y asegurar la victoria electoral en junio venidero de Morena y satélites.

Por cierto, la Cámara de Diputados federal erigida en Jurado de Procedencia, aprobó, por 230 votos a favor, 22 en contra y 170 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra del ciudadano Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos.

Total Play anuncia crecimiento de 19%

en ebitda en el tercer trimestre de 2023

Total Play Telecomunicaciones (“Total Play”), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció positivos resultados financieros del tercer trimestre de 2023.

“La estrategia de moderación del crecimiento de la base de suscriptores de Total Play continuó generando sólidas eficiencias operativas en el trimestre, que resultaron en una notable reducción de la tasa de crecimiento de costos y gastos totales, lo que, en conjunto con mayores ingresos, se tradujo en un incremento de 19% en EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), y en el mayor margen en ese mismo renglón registrado por la compañía desde que emite deuda pública,” comentó Eduardo Kuri, director general de Total Play.

“El crecimiento sostenido de EBITDA, en combinación con el Capex del trimestre, refleja estricta disciplina financiera y contribuyó a impulsar de manera considerable la generación de efectivo de la compañía”, aseguró el directivo.

“El saldo de EBITDA menos Capex —indicador fundamental de generación de flujo de efectivo— fue de 1,075 millones de pesos en el periodo, en comparación con 397 millones de pesos el trimestre previo y una cifra negativa de 2,145 millones hace un año, lo que muestra los sólidos avances en el plan de impulso a la liquidez de Total Play. Ello permitió alcanzar un saldo de efectivo y efectivo restringido en balance de 5,578 millones de pesos al cierre del periodo, más del doble en comparación con el año previo”, añadió Kuri.

