Padme Vidente te invita a alcanzar la paz en “Expo Espiritualidad”

Del 15 al 17 de diciembre en Expo Guadalajara

Habrá más de 300 expositores y más de cinco mil productos relacionados con el bienestar mental

La especialista ofrecerá dos conferencias magistrales de manera gratuita

Arturo Arellano

Es una realidad que la pandemia puso en alerta al ser humano, y luego de experimentar ansiedad, encierro, incertidumbre, se permitió un mayor autoconocimiento. Algunas personas encontraron soluciones a través de la práctica de yoga y/o la meditación para mejorar su estado físico y emocional.

Ante esta mayor demanda de nuevas alternativas para sentirse bien, Expo Espiritualidad se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre en Expo Guadalajara, y busca que los visitantes conecten con su bienestar integral, lo que implica conjuntar la salud física, emocional y mental, además de generar un crecimiento personal. Se espera la participación de más de diez mil visitantes

Padme Vidente, quien es parte fundamental de este evento, en entrevista para DIARIOIMAGEN comentó “Es la mejor expo del tipo que tenemos en toda América latina, vamos a estar conectando almas, cuantas veces pasas y piensas tuve química o no con alguien o algo, eso vamos a hacer. Para poder conectar con lo más importante que es el alma, el ser infinito. Voy a dar dos conferencias magistrales, la primera el viernes, que aborda el tema de las despedidas, y es que, con la pandemia, muchos nos quedamos con ganas de decirle adiós a familiares o amigos que trascendieron, entonces, haremos una conexión de almas para despedirnos de nuestros seres queridos”.

Como embajadora de la marca será madrina del evento cortando el listón inaugural y después ofrecerá su segunda conferencia “como cierre, broche de oro, de 7 a 8 de la noche el 17 de diciembre, para crear prosperidad en el 2024, en el día a día. Vamos a llevar a todos al espacio de la magia con su lista de deseos, pero debemos aprender a vincularnos con la energía y será completamente para eso nuestro trabajo”.

Explica que “lo primero es que de verdad se quiten todo prejuicio, bajen sus barreras, permítanse expandirse en conocimiento, vayan con emoción a este buffet espiritual donde van a encontrar de todo. Es como cuando dices ‘tengo antojo de ensalada, pero al entrar al restaurante ves otras cosas y tu cuerpo te dice ‘yo quiero esto’. Así será aquí, entonces vayan con el pie derecho y pídanle al ser infinito que les guie para ver donde conectar en estos días”.

Habrá ayuda para todos

Aclara que si bien, la mayoría se basan en una religión, la espiritualidad no tiene Dios, “porque si estuviéramos diciendo que una creencia va con buda, con krishna, nos limitamos, pues la espiritualidad abarca todo, por eso es holística, encuentro de mente, cuerpo y espíritu. Nuestros ancestros de cualquier tipo de filosofía tenían como meta irnos a equilibrar esas tres cosas, eso vamos a encontrar aquí mas allá de una religión”.

Asegura que existen muchos casos de éxito “debes ir abierto, porque vas al médico porque sabes que te va a sanar, debes ir con esa predisposición. Yo he tenido infinidad de casos, incluso gente que recibe un mensaje de parientes que ya fallecieron. O recuerdo mucho el caso de una niña que ya tenía mucho tiempo con problemas de lenguaje, la llevaron al psicólogo a ludoterapia, con la pedagoga, pero nada funcionó. Y le dije a la mamá ‘necesitamos hacer otras cosas con la niña’, le hice preguntas y vi que traía cosas desde el vientre, entonces le regresamos la energía a la niña”.

De modo que en Expo espiritualidad encontrarás ayuda y respuesta a tus preguntas “Llega gente que dice: Quiero tener más ventas, quiero encontrar a un pariente, saber si está vivo, saber a dónde voy a dirigirme, si me siento estancado. Asimismo, quienes van en busca del amor, hay espacio para todos, para que encuentren ayuda en la salud, en la economía, en el amor”.

La entrada al evento y a las conferencias, es gratuita “solo las VIP tienen costo, entonces los invitamos a que aprovechen. Los genios, los maestros que crearon esta expo, pensaron precisamente en apoyar y regresar a este centro con un evento gratuito durante los tres días”.

Las predicciones de Padme

En materia de predicciones, Padme refiere que “Desde noviembre pasado dije que cerrábamos el año con movimientos telúricos y ya sucedió. Sobre el 2024 les puedo decir que vamos con tauro y géminis. Tauro es tierra, de modo que en finanzas nos va a apoyar a tener buena economía. Por el otro lado llega géminis, la política, los hermanos, los movimientos, vamos a tener elecciones presidenciales, nos tenemos que encomendar a san géminis para ejercer bien el voto”. Asimismo, refiere que “Se trata del Año 8, es la rueda de Samsara, debemos hacer aquello que nos hace feliz infinito, y no repetir lo que ya no nos hace felices. Un año de mucha abundancia, aunque el primer trimestre es lento por mercurio retrograda, espérense a después del 7 de enero para empezar a mover tu CV, para abrir negocios, para casarte. En los 5 primeros meses debes aprovechar para materializar proyectos, tendrás las finanzas que no vas a tener que esperar años. Eso sí, hay que cuidarnos de los chismosos”.

Finalmente, dijo que, a través de más de cien conferencias nacionales e internacionales, y el mismo número de actividades y talleres, los visitantes contarán con información de primera mano para entender cuáles son los beneficios de practicar yoga, meditación o mindfulness, así como el uso correcto de la herbolaria.

Entre los ponentes que estarán en Expo Espiritualidad estarán: el doctor Joseph Michael Levry, experto en yoga y sanación, Alejandro Maldonado, reconocido profesor de yoga, Toño Esquinca conductor y conferencista, así como Ricardo Perret quien es guía en desarrollo personal, entre otros, expertos. Además, Padme Vidente entregará un regalo gratis, si llegan a su stand diciendo que van de parte de DIARIOIMAGEN.

Expo Espiritualidad se llevará a cabo del 15 al 17 de diciembre en Expo Guadalajara, y busca que los visitantes conecten con su bienestar integral.

El acceso es completamente gratuito

A través de más de cien conferencias nacionales e internacionales, y el mismo número de actividades y talleres, los visitantes contarán con información para entender los beneficios de practicar yoga, meditación o mindfulness, así como el uso correcto de la herbolaria