Andy y sus amigos

Índice político

Francisco Rodríguez

La urgencia y desesperación de Andrés Manuel López Obrador de ganar las próximas elecciones federales no es sólo para extender su poder y presencia política más allá del término del sexenio…

…es, sobre todo, para evitar que, en el caso de que sus opositores se hagan de la Presidencia de la República y de las mayorías en el Congreso de la Unión…

… ¡evitar que su hijo Andy, junto con sus amigos, sean blanco de procesos penales!

Y eso no sólo aquí en el país, es muy posible que también se les presenten cargos en el extranjero.

Poderosísimo en el gobiernito fallido de su padre y pieza clave y de gran relevancia en el equipo de la laaarga campaña de Claudia Sheinbaum, la “corcholata” favorecida por AMLO, Andrés Manuel López Beltrán ha fungido como una especie de Rasputín o, si usted gusta, de José María Córdova Montoya —toda proporción guardada—, en las principales oficinas de Palacio Nacional.

Su padre lo considera un “experto” en prácticamente todo. Hasta en temas de seguridad, pues —como no hace mucho le platiqué aquí— en alguna de sus presumidas reuniones de las seis de la mañana con algunos miembros de su ninguneado gabinete, pidió que le llamaran a Andy para que diese su opinión, desdeñando las que le ofrecían sus secretarios de la Defensa, la Marina Armada y de Seguridad Ciudadana, entre otros.

Ese inusitado poder del cual ni en las monarquías gozan los delfines o príncipes herederos, le ha dado a Andy facultades metaconstitucionales para hacer nombramientos en oficinas y dependencias donde sus amigos —pocos, por fortuna— manejan grandes cantidades de recursos públicos, poseen información que, prácticamente al momento, filtran a otros de los cercanos al junior para que lleven a cabo jugosos negocios en prácticamente unas cuantas horas.

Carlos Loret de Mola, en Latinus, e Iván Alamillo, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, han dado a conocer en estos días uno de los muchos casos de este tipo de oscuras operaciones tan sólo de uno de los amigos del tal Andy.

Se trata del también tabasqueño Amílcar Olán quien, en solo cuatro días, gracias a la información privilegiada y al tráfico de influencias vendió insumos médicos al gobierno de la morenista Mara Lezama en Quintana Roo por 490 millones de pesos.

Y apenas ayer se supo que “dos días antes que López Obrador pusiera la primera piedra de la refinería de Dos Bocas… Olán adquirió 18 hectáreas en un terreno contiguo a un precio de apenas 6 pesos el metro cuadrado, pese a que el valor comercial en esa zona ronda los 1,200 pesos el metro.

“El terreno es el centro de almacenamiento de uno de los mayores contratistas de Dos Bocas, y la persona que lo vendió a precio de ganga expandió sus negocios como subcontratista en la misma refinería.”

A eso súmele otros de esos negocios sucios exhibidos por Loret en su noticiero, como fueron los contratos que Sheinbaum, en su papel de gobernante de CDMX, y que la Sedatu, a cuyo frente está el hijo del analista político Lorenzo Meyer, impusieran a sus licitantes adquirir mobiliario de una empresa propiedad de Hugo Buentello Carbonell, otro amigo de Andy López Beltrán.

Tráfico de influencias…

…información privilegiada.

¡Hasta los despojos del NAIM!

AMLO causó un gran primer perjuicio al país con la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco y que, como si fuera otro Fobrapoa, los mexicanos tardaremos varios sexenios en pagar a sus inversionistas.

Pero hubo quienes, como los amigos de Andy, se beneficiaron de ello.

Loret de Mola también dio a la publicidad que la Conagua entregó en 2022 un contrato por 10 millones de pesos para hacer la gerencia de los proyectos dentro del parque que, por capricho de López Obrador, se construye (?) sobre los despojos del NAIM.

La empresa que recibió el contrato opera bajo el nombre de Organismo Promotor Logístico, administrada por Carlos Buentello Carbonell —el del mobiliario urbano— y su apoderado es Eduardo Rafel Castro Ávila, medio hermano de Alejandro Castro Jiménez Labora, quien es amigo —adivine usted—, sí, del multicitado Andy.

El mismo Alejandro Castro fue el encargado, por el mismísimo AMLO, de cumplir con uno de sus compromisos adquiridos en su última campaña presidencial: El Malecón de Villahermosa. La obra ha provocado pérdidas multimillonarias por múltiples irregularidades.

Tan solo la Auditoría Superior de la Federación detectó sobrecostos, pagos por servicios que no se dieron y obras sin comprobar, o entregadas fuera de tiempo.

Dichas anomalías sumaron 200 millones de pesos.

Así que, al tráfico de influencias, a la información privilegiada, agregue usted la corrupción .

Sedatu, de Román Meyer, formalizó un convenio de ampliación al monto de un contrato de supervisión de obra, por un total de 2.1 millones de pesos, y que, si bien la obra a supervisar era el Malecón de Villahermosa, en Tabasco, la dependencia cambió el objetivo del contrato original para que la empresa supervisara una obra, pero en San Blas, Nayarit.

La Sedatu argumentó que esa modificación obedecía a “privilegiar” los principios de economía y eficacia porque los trabajos de supervisión eran “similares”. Sin embargo, la ASF observó con ello un posible daño el erario por 2.1 millones de pesos.

Estos son algunos de los amigos de Andy.

¿Carne de prisión? ¿Con Andy y su hermano mayor a la cabeza?

He ahí, repito, porqué AMLO ha echado toda la carne al asador para ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

Indicios

Eso de Andy y sus amigos suena a Porky y sus amigos, la serie de caricaturas que mi generación vio en el Canal 5 de televisión. * * * ¡Cuidado! No busque a Julio Scherer Ibarra por vía telefónica. Sus líneas están intervenidas y alguien ha hecho el enorme favor a la sociedad de filtrar —¡oootra vez!— un duro y rudo ultimátum al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a quien los cuatroteros de la Cámara baja, muy baja, desaforaron este miércoles, cumpliendo así lo dicho por Scherer, quien es activo miembro del equipo de Sheinbaum. Ya antes habíamos escuchado al ex consejero jurídico en un feroz tete a tete con el fiscal Alejandro Gertz, y allá por el año 2000 con un reportero de la revista Proceso a quien le pedía no publicar un reportaje en el que aparecía en muy malos términos. * * * El Legislativo de Morelos, empero, tiró al bote de la basura lo decidido por los diputados federales de Morena. “Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiéndose esta última de abstenerse de ejercer acción penal en contra del referido servidor público”, acuerdo que se alcanzó la madrugada de este jueves 14 de diciembre. * * * Otra derrota de los cuatroteros se dio en el viejo recinto de Donceles, donde sesiona el Congreso de CDMX. No consiguieron la mayoría calificada para aprobar la reelección de Ernestina Godoy como fiscala “carnala” en la capital nacional, lo que seguro enojó a AMLO y, claro, a la señora Sheinbaum. * * * Y Martí Batres no puede dejar a un lado su conocido papel de “porro”, aun cuando despacha como sustituto en la Jefatura del gobierno capitalino, pues también empleó la amenaza en contra de aquellos que no votaran por la reelección de la controvertida Godoy. * * * No perdió del todo el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán en sus demandas ante la Corte en contra del ex ministro Arturo Zaldívar. tendrá prestaciones de retiro “modestas” luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que no están vigentes beneficios adicionales que fueron aprobados durante la presidencia del propio ex ministro. Así que “solo” obtendrá 193 mil pesos mensuales, el 93 por ciento del salario de los ministros en activo de 206 mil pesos mensuales, durante los primeros dos años de su retiro, pues sólo completó 14 de los 15 años de su designación. El resto de su vida recibirá 80 por ciento de la cantidad mencionada y tiene derecho a que la Corte le pague por tres asistentes. Debería renunciar a esos beneficios, ¿no cree usted? Para ser congruente con la “austeridad franciscana” de la 4T en la que ahora descaradamente milita. * * * AMLO ya desdeñó a su consejera jurídica María Estela Ríos. Ahora dos de sus propuestas para ocupar el sitial vacante en la SCJN se harán víctimas de su desprecio, luego de que en el Senado los morenistas y fauna de acompañamiento no consiguieron nombrarla. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

