Julio Vallado es protagonista juvenil de “El Maleficio”

Nueva telenovela del “Güero” Castro

Se transmite a las 20:30 horas por las estrellas

Arturo Arellano

Julio Vallado, Actor y empresario, desde muy joven empezó su preparación actoral en distintas academias como la de Patricia Reyes Espíndola y Casazul para después irse a Los Ángeles y graduarse del profesional programa de la escuela The Acting Corps dirigida por Eugene Buica, más tarde regresó a la Ciudad de México para egresarse del CEA Televisa.

Ahora destaca con su participación en la nueva versión de la telenovela de 1983 “El Maleficio” con el personaje de Raúl De Martino (Hijo de Fernando Colunga como protagonista), por lo que platicó los detalles en entrevista para DIARIOIMAGEN.

“La verdad estoy agradecido, contento de estar en este proyecto con un personaje muy fuera de lo que soy yo, es muy diferente a mí, de modo que me ha demandado una preparación importante. Lo mejor que le puede pasar a un actor es hacer personajes así, ricos y con actores de mucha experiencia y una producción que apuesta a todo. Ha sido gratificante y con mucho aprendizaje apenas empieza

Explicó que “El Maleficio” en su nueva versión “Tiene un arco argumental diferente, Raúl es el hijo de Enrique Martino, es un chavo que pierde a su madre cuando es muy joven, le genera un trauma enorme, no sabe cómo fue, aunque ella era lo máximo en su vida. Entonces se sume en una depresión muy fuerte con ansiedad, muchas cosas que no le son fáciles de superar. Ahí comienza la ventana, esta historia de lo que hay detrás de la muerte de su mamá”.

Ahí es donde encuentra las diferencias en el actor y el personaje pues dice “Yo soy alguien que se mueve de lugar, siempre busco avanzar; claro que conozco la tristeza, la ansiedad, pero mi personaje, Raúl se queda ahí, la habita por mucho tiempo, por eso es difícil de interpretar, aunque al final es un personaje que se vuelve un gran maestro. Es como una tortuguita, sin caparazón, va buscando la coraza, las mejores armas para la vida, no tiene certeza, ni de donde agarrarse, pero como descubre y aprende, puede avanzar, tiene un poder en él muy importante para defenderse mejor y de forma más brutal”.

Asegura que construyó el personaje “Completamente desde cero, no me gusta tomar referencias porque podría caer en comparaciones, entonces mi versión no tiene nada que ver, son 40 años después, supe como referencia que actor la hizo en su momento, pero no me metí más, porque no considere que valiera la pena”.

En cuanto a los comentarios de la gente, refiere “Me han dicho que pare de llorar (risas). La gente es increíble, me escriben muchísimo, que se sienten identificados con este personaje, eso es gratificante, porque se transmite a ellos. Como actor es el objetivo poder crear personajes donde se refleje el público.

De su trabajo con Fernando Colunga, refiere “me siento bien, con Fer tengo muy buena relación, lo he aprendido a querer y conocer cada vez más. Claro que impone mucho por su trayectoria, que es brutal, pero eso me ha servido de aprendizaje, nos hemos conocido y hemos trabajado en equipo, es una de las personas que más saben de este negocio, entonces es super rico el trabajo con él”.

Concluyó que la gente puede apostar por esta novela al encender el televisor “es infalible, si te gusta el melodrama, entonces te vas a encontrar con uno, pero con mayor profundidad, los personajes cuentan más de lo evidente y se completa con la parte de terror y suspenso que te tiene al filo de la silla”.

“El Maleficio” se transmite a las 20:30 horas por las estrellas y si no puedes verla en su transmision original, aún puedes ponerte al corriente en VIX.