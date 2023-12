¿En serio, alguien cree que ganó algo Lenia Batres?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Donde quiera hay “apestados”. Los hay incultos, burdos, odiosos, seres insoportables, prepotentes, sabelotodo, poseedores de la verdad única, que simplemente no “embonan”, que no encajan en la sociedad, empresas o instituciones.

En buena parte de ahí proviene el “bullying” o simple rechazo, desprecio de otros.

Eso es ya Lenia Batres en la Corte… y creo no estar equivocado o fuera de la realidad si digo que en el resto del Poder Judicial, la abogacía y en importantes segmentos sociales.

Es la antítesis de la respetabilidad de un ministro.

Ni en lo mínimo es uno de ellos. Ella los odia, es obvio que cree que hay que terminar con ellos, y ellos, quizá millones de personas más, la detestan.

Bueno, no creo errar si digo que, incluso para las ministras lopezobradoristas Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cuyo plumaje es de otra naturaleza, Lenia es execrable.

Y ella lo sabe. Igual repudia a la institución a la que ha llegado ¡para los próximos 15 años!, ¡ufff!

Bertha Alcalde, con evidentes más neurona, se zafó de ese martirio.

A menos que a Lenia le ocurra lo que a los secuestrados que adquieren la paradójica vinculación afectiva del síndrome de Estocolmo. Y termine amando lo que detesta.

Lenia Batres no tendrá una vida fácil en una institución en la que, para todo, se toman decisiones colegiadas. Ese hecho será su limitante esencial. No podrá llegar lejos con ninguna decisión unipersonal. Contra lo que cree, todo ahí se resuelve con base a la norma constitucional, la inteligencia, la preparación y el debate… y por una mayoría a la que ella no pertenece.

Por eso y más, no entendí por qué sonreía al jurar el cargo ante senadores, como niño pionero cubano, con un paso al frente y el brazo izquierdo extendido. Cómo si ese gesto ridículo significara algo aquí en este momento.

Triste pues su caso. Ya veremos los enredos que armará llenos de encendidas consignas chavistas.

La mesa más productiva

Con 150 dictámenes aprobados en beneficio de derechos laborales, justicia, medio ambiente y seguridad cerró el período de fin de año del Senado.

La presidenta Ana Lilia Rivera agradeció el respeto, pluralidad y colaboración de todos los Grupos. Y dijo:

“Lo bueno es que este periodo ha sido el más productivo de esta y de la anterior Legislatura. Nos vamos muy contentos de haber aprobado más de 150 dictámenes, de haber ratificado algunos nombramientos.

“Estamos satisfechos del trabajo realizado en el que hubo temas muy polémicos… logramos bajar la confrontación y mantener un Pleno equilibrado, sin exabruptos, de trabajo predominantemente cordial, respetuoso, y creo que lo conseguimos”, indicó.

¿Lo digital es el camino?

No pocos advierten poca confiabilidad en las transacciones financieras digitales. Los estrepitosos fraudes cometidos con esas monedas no detienen sin embargo su proliferación.

Oswaldo Reyes Corona, CEO de Reyes y Mora considera que este es un sistema que llegó para predominar el mercado de las inversiones y transacciones económicas.

Lo que se requiere es solo tener conocimiento de sus alcances, afirma al destacar que el mundo digital ha sido una opción de inversión para muchos a través de las criptomonedas.

Y afirma que para las y los interesados en realizar inversiones en este tipo de economía digital, el momento de invertir es ahora.

Sobre todo para la moneda más antigua en la web y que ha ganado estabilidad a través de la Block Change, el Bitcoin (BTC) y para el 2024 se prevé que llegue a un nuevo máximo histórico.

“El precio del BTC va a subir muchísimo… ¿es momento de entrar?, sí… tan solo en las últimas tres semanas ya pagó arriba de 39 mil dólares, ya que no había estado desde el año pasado así. Es buen momento para invertir porque luego de su entrada al Wall Street lo acapararán las grandes empresas”, indicó Reyes Corona.

¿Quiere Usted entrarle? Sea cauto, indague, y luego apueste.

Una masacre más

Las ejecuciones y el asedio del narco y crimen organizado, la constante aparición de desmembrados por aquí y por allá, apuntan cada vez más a un Estado fallido al menos en seguridad pública, esencial para la gobernabilidad y el desarrollo en todos los sentidos en una Nación.

Este fin de semana un grupo armado ejecutó a 12 jóvenes que participaban en una fiesta en Salvatierra, Guanajuato.

Otros sicarios llegaron a una barbería en Salamanca y mataron a 4 más.

Hace apenas unos días en Querétaro fueron levantados 5 universitarios más y llevados a Celaya, Guanajuato, para asesinados.

Y así hasta llegar al crimen de los jóvenes de Lagos de Moreno pasando por los hechos de Texcapilla, en Texcaltitlán, Estado de México donde los pobladores, hartos del cobro de piso y tropelías de La Familia Michoacana lincharon a 10 de sus sicarios.

Todo y mucho más mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo inaugura a tramos su Tren Maya y el Acueducto 2 Cuchillos, sino que permanece no sólo mudo sino inactivo como momia ante un país que se le deshace entre las manos al final de su mandato.

Y mientras su candidata Claudia Sheinbaum promete “continuidad”. ¿De esto?

¡¡¡Ufff!!!

