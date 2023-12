Dany Deglein lanza su nuevo sencillo “Mala”

Grabada en el estudio de Descemer Bueno

Cantautor boliviano con más de 10 millones de reproducciones en streaming

Arturo Arellano

Sensible y soñador, embajador de campañas mediáticas a favor de los derechos de los niños y en contra de la trata y tráfico de personas, Dany Deglein lanza su nuevo sencillo titulado “Mala”.

El reconocido cantautor boliviano refiere que se trata de una canción fresca sumamente contagiosa con un ritmo cargado de energía y diversidad que combina elementos y sonidos de cumbia y el mundo urbano, con la sonoridad de Los Andes.

La nueva producción fue realizada en Miami en el estudio del cinco veces ganador del Latin Grammy Descemer Bueno, quien junto a Omi Hernández y Dany Deglein dieron vida al proyecto complementado por Lucasso en la Ciudad de México.

Deglein comentó en entrevista para DIARIOIMAGEN, “la canción fue coescrita por su servidor y por Wendy Besada (compositora de artistas como Manuel Turizo, Lele Pons) y el multiinstrumentista Charlie Páez, quien además de su calidad como productor, también se desempeña como tecladista de Jay Wheeler y trombonista de Guayn”.

Asegura que “es una canción entretenida, amigable, con la que la gente conecto rápido, ha sido muy bonito. Es probable que lancemos algo más antes de que concluya el año, pero lo estamos evaluando para saber que es lo mejor para los fans, mientras tanto, este es el lanzamiento fuerte, la verdad que uno de los más importantes”.

Su tarea, dijo, es llevar un mensaje de alegría “vamos a seguir hemos tocando en varias ciudades, ya estuvimos en Puebla y en la Ciudad de México en un formato distinto con percusión, más minimalista, sin bailarinas, es como el lado B del proyecto. Siempre he querido llevar un mensaje de alegría a donde haga falta”.

De modo que también dice importante no solo decir palabras de ánimo, sino tomar acciones en favor de quienes más lo necesitan “es importante como artistas, es casi obligatorio hacerlo, a mí me llena de felicidad sumarme a causas donde me han buscado y de hecho parte del nuevo disco viene con temas fuertes, pero no solo se trata de cantarlo, sino de tomar acciones, es parte de madurar, de crecer en esta carrera de tomar buenas decisiones”.

Entre otros mensajes, refiere que habla de amor, pero también de “buscar la fortaleza, que cuiden y defiendan a sus familias, que hagan todo lo que hagan, sea siempre con el corazón”.

Mientras tanto “Mala” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales como un preámbulo de lo que será su nuevo disco, en el que ya se encuentra trabajando.

