Inauguran vuelo desde el AIFA a la ciudad de Mérida, Yucatán

Riviera Maya, Quintana Roo.— Grupo Lomas celebró con éxito Lomas Appreciation Week 2023, para agradecer la fidelidad de alrededor de 200 agentes de viajes de México, EU, Canadá y Latinoamérica y presentar oficialmente Lomas Hospitality, nueva división hotelera que empezó a operar sus propiedades a partir del 1 de diciembre pasado.

Lomas Appreciation Week, antes conocido como Gourmet Inclusive Vacation Consultant (GIVC), fue testigo de la culminación de 20 años tras la separación de Karisma Hotels de Grupo Lomas y el inicio de Lomas Hospitality ahora encargado de la comercialización, operación y gestión de reservas para asegurar una experiencia excepcional para sus clientes, en sus casi 2 mil cuartos de hotel.

Dolores López Lira y José Luis Martínez Alday, fundadores de Grupo Lomas, dieron la bienvenida a los agentes de viajes y agradecieron su contribución al éxito y crecimiento continuo del Grupo en el mercado turístico. “Valoramos la dedicación y el esfuerzo de nuestros colaboradores y socios. Este evento es un testimonio de nuestro compromiso continuo con la excelencia y la innovación en el turismo”, comentó López Lira.

Destacó el compromiso de Grupo Lomas con la excelencia, y Lolita presentó a Francisco Gutiérrez Reyes como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de la compañía. Con su experiencia, Gutiérrez Reyes liderea esta transición para mantener a la empresa como destacado referente turístico en el país.

En la reunión de Lomas Appreciation Week, los agentes de viajes participaron en sesiones y charlas informativas con distintas áreas del Grupo, incluyendo Lomas Hospitality, Bluma Loyalty Program, Weddings y Lomas Travel Agency. Además, exploraron algunas de las propiedades de Grupo Lomas en la Riviera Maya, experimentando de primera mano la hospitalidad y calidad que caracterizan a la marca.

A través de diferentes sesiones, se presentó al nuevo equipo directivo, las novedades del grupo para mejorar la experiencia del huésped implementando conceptos únicos con nuevos estándares hoteleros, entre las que destacan un recorrido gastronómico de 365 días por México de la mano de 32 cocineras tradicionales, celebrity chefs mujeres, lanzamiento de un brunch diario de talla internacional en Maroma Beach, un festival culinario con destacados chefs nacionales e internaciones liderado por el chef Franco Maddalozzo, renovaciones en los próximos 12 meses y desarrollo de cuatro nuevas propiedades que estarán a cargo de las mejores arquitectas mexicanas.

Lolita agregó: “en Grupo Lomas, entendemos la importancia de evolucionar con las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Estamos emocionados de implementar estas mejoras que seguramente elevarán la experiencia de nuestros huéspedes a un nivel completamente nuevo. Grupo Lomas se proyecta hacia el futuro con una visión clara y un compromiso inquebrantable con la calidad y la satisfacción del cliente”.

Por la noche, en cena de gala, se entregaron los premios a las agencias de viajes por su esfuerzo y compromiso en las categorías de Top Agency y Agency Award fueron: Aventura en Viajes, Crossroads Travel INC., Amar Viajes, Be all Inclusive, Agencias de viajes Promueve, Live Throught Travel, Viajes Riviera Kunpuka, Romance Travel Group, Catrina Viajera, Indian Destination Wedding, Hola Weddings y Vagablonde Travel.

También, Go2go Travel, Vincent Vacations, Viajes Terranova, Beach Bum Vacations, Zadiro Tours Corporativo y Unique Romance & Adventure Travel.

Y las estrellas 2023, Trip Hoteles y Tripguy Travel LLC.

✰✰✰✰✰ El pasado sábado 16 de diciembre aterrizó en el Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón el vuelo inaugural de la ruta de Viva Aerobus del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Felipe Ángeles (AIFA) a Mérida con alrededor de 180 pasajeros a bordo. Esta nueva ruta ofrece un vuelo diario y se opera con aeronaves Airbus A320 y A321 que forman parte de la flota más joven de México con edad promedio de 5.2 años.

Michelle Fridman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico Yucatán dijo: “el turismo en Yucatán sigue rompiendo récords y uno de ellos es el crecimiento de Viva en la entidad. Agradecemos su confianza en el potencial del estado, pues se ha convertido en el facilitador para que más personas puedan asombrarse de todo lo que tenemos para ofrecer. ¡Seguimos invitando a todos a descubrir la riqueza yucateca!”

Mérida es una de las seis bases operativas de Viva Aerobus y este año ha impulsado su oferta aérea con la adición de siete rutas que conectan a esta ciudad con la Ciudad de México (AIFA), Querétaro, Toluca, León, Puebla, y el próximo año con Miami y Orlando. De esta manera, se ha consolidado como la línea aérea con 15 rutas en Mérida enriqueciendo así su conectividad y generando mayor dinamismo turístico.

Cabe resaltar que la aerolínea cuenta con una amplia preferencia de los viajeros del estado. En los diez meses del 2023, transportó a más de 600 mil pasajeros desde/hacia Yucatán, con un incremento de 26 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2022.

Estas inauguraciones son resultado de la mayor estrategia de crecimiento de Viva en el AIFA, la cual fue anunciada en septiembre, fecha cuando la aerolínea dio a conocer sus 17 nuevas rutas desde esta terminal, mismas que estarán iniciando entre este y el próximo año. Resultado de ello, la aerolínea ofrecerá, para 2024, más de 4.5 millones de asientos desde este nuevo aeropuerto, contará con 27 rutas y 72 vuelos diarios.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, director general de la compañía aérea aseguró: “cerramos el 2023 con excelentes noticias para norte, sur y centro de México, regiones que ahora están más cerca que nunca con estas nuevas rutas. Con nuestros precios bajos y aviones modernos habrá más dinamismo en el intercambio turístico, comercial y cultural entre estas importantes ciudades de nuestro país”.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



