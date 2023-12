Reconstrucción de Acapulco

Ángel Soriano

Con cifras impresionantes sobre la recolección de basura, de rehabilitación del servicio de energía eléctrica, de abasto de agua potable, de habitaciones disponibles para los visitantes y de vialidades en servicio, Acapulco se dispone recibir al turismo este fin de año para iniciar una nueva etapa luego de la devastación del huracán Otis en octubre pasado.

Hace falta mano de obra y material de construcción, por lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los maestros albañiles a acudir al puerto a trabajar en las tareas de reconstrucción y a los fabricantes de ladrillas, varillas y cemento a respetar precios y a atender la enorme demanda para las tareas de reconstruir el puerto.

Y no es para menos: el paraíso del Pacífico cuenta con todos los atractivos naturales suficientes para seguir siendo lugar de esparcimiento -con respeto a las víctimas y a sus deudos-, además de que los prestadores de servicios siguen teniendo la materia prima disponible: las playas y el lugar privilegiado del puerto para atender a los turistas.

Todo esto, ha señalado el mismo presidente, a pesar de la campaña de desprestigio en contra de su administración: la realidad superó los pronósticos negativos y cada una de las versiones negativas y de omisión oficial fueran desmentidas para presentar el esfuerzo de la sociedad y de las instituciones oficiales para reconstrucción lo que la naturaleza dejo en ruinas.

TURBULENCIAS

Diferencias en las alianzas

Así como el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dejó la alianza que apoya a la hidalguense Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República, al considerar que su tarea era denostada al igual que su trayectoria, al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, le recuerdan que en una época denostó a la aspirante morenista a Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, al referirse a ella como que no estaba capacitada para gobernar la capital del país. Sin embargo, dijo el mexiquense, su tarea y sus obras impresionaron a todos y dejo un lado de buena administración, que la califican para servir al país en su conjunto. Y Xóchitl Gálvez continúa empeñada en sacudirse de los líderes nacionales partidistas que bien hacen en no aparecer junto a la precandidata. Y eso que no inician las campañas formales ni se asegura el triunfo de nadie, y ya las diferencias personales y políticas están a la orden del día…Los escándalos de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, considera son suficientes para formar un partido político, aun cuando no ha demostrado solidez ideológica ni académica, sino ocurrencias y frivolidades que en nada benefician a los habitantes de una de las alcaldías más importantes de la ciudad de México…Igual como ocurrió con Morena, el Frente Amplio por México (FAM) pretende llevar al Congreso de la Unión a políticos cuestionados por su trayectoria y con órdenes de aprehensión, lo cual consolidará la mala imagen que tienen el Senado y la Cámara de Diputados de recibir a los peores, no a los buenos representantes populares… Si no se convencen en la necesidad de elegir a los ministros de la SCJN por la vía electoral y tampoco están de acuerdo en que su designación sea a través de la Presidencia de la República, no se explica cuál sería la vía más idónea para integrar al Poder Judicial, a menos que sean las organizaciones gremiales las que hagan las propuestas. De todos modos, la impartición de justicia será el principal instrumento de lucro de sus integrantes, pues a lo largo de la historia de la humanidad se ha comprobado que está al servicio de los poderosos, no de los débiles.

