La charola

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

Dicen que no son iguales, pero qué parecidos. Corren grabaciones y videos de cómo se están haciendo llegar fondos para las campañas presidencial y Jefatura de Gobierno por parte de Morena.

En el pasado, cierto, los empresarios financiaban los movimientos proselitistas de sus preferidos y prestaban sus aeronaves o automóviles para su movilización. Los eventos se realizaban en sus hoteles, las casas particulares se convertían en centros de reunión para acuerdos y los restaurantes proporcionaban los alimentos. Pero ahora la técnica es muy, pero muy burda.

Exhiben a Giovanni Medina como operador de Sheinbaum para establecer convenios con empresarios a razón de dos millones de dólares bajo la condición que serán beneficiados con contratos y obras si Claudia gana.

De igual forma ocurre con Clara Brugada que a decir de los presentes solicita una aportación de 10 millones de pesos. Hay datos de dónde y quiénes estuvieron en esas “convivencias”. Y bueno, si así es la política pues ni hablar, pero el asunto va más profundo porque su presentación pública dice lo contrario.

Habla de austeridad, hablan de combate a la corrupción, critican al pasado, sentencian que no se repetirán las mismas fórmulas nocivas del pasado e incluso se mueven entre los pobres para hablar de pobreza. Nos hemos preguntado a dónde va el dinero mensual en efectivo que cobran por derecho de piso a los comerciantes ambulantes? Se habla de una cuota “voluntaria” de mil quinientos pesos mensuales y el número que maneja el gobierno es de dos millones de puestos.

Pero todo se maneja en efectivo para no dejar pistas ni huellas. Lo curioso es que estas monumentales cifras no pasan por facturas y, por supuesto, por el SAT. Así, obligan a las empresas a no emitir documentos, participar de las irregularidades, mantener el silencio a cambio de negocios y favorecer con todo tipo de propaganda política.

El enorme riesgo en todo esto es que varios aspirantes se atreven a establecer relaciones con el crimen organizado y es entonces cuando todo se complica y de más. Las plazas, las armas y el tráfico de estupefacientes se garantizan con jugosas comisiones difíciles de no aceptar. Como vemos, las “mordidas” están activadas, vigentes y más nutritivas en estos meses.

Simplemente, y hemos preguntado, cómo y quién financió la pinta de bardas en todo el país de personajes como Ebrard, García Harfuch, Claudia, Marcelo, Fernández Noroña… hasta el momento el partido se ha guardado en un sonoro silencio, entonces?

Ya veremos si no en uno de estos días algún valiente y patriota extorsionado no guarda por ahí alguna imagen, video o audio que deje como actividad de párvulos al señor de las ligas.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.