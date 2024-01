Reconoce AMLO que ya no tiene tiempo para reformar al Poder Judicial

Que será tarea de quien lo sustituya

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este martes, en su mañanera en Tabasco, que ya no le alcanza el tiempo para reformar al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que esa tarea será de quien lo sustituya en la Presidencia de la República.

El primer mandatario ha señalado que para limpiar de corrupción al PJF presentará una iniciativa para que el pueblo pueda elegir a jueces, magistrados y ministros

“¡Claro qué hay que reformar el Poder Judicial!, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”.

“Le pregunto a todos mexicanos ¿si saben de algo bueno que haya hecho el Poder Judicial?, al contrario durante todo el periodo neoliberal fueron los que legitimaron el saqueo, la política de pillaje”. El Presidente de la República ha señalado que para limpiar de corrupción al Poder Judicial de la Federación presentará una iniciativa para que el pueblo pueda elegir a jueces, magistrados y ministros.

Algunos políticos quieren que no me ría, se queja AMLO

En la misma conferencia, López Orador sostuvo que algunos políticos quieren “que no me ría, que esté petrificado”, en alusión a un mensaje de Xochitl Galvez, candidata presidencial opositora. Sin embargo, ya a pregunta expresa si se refería a la aspirante opositora, declinó ratificarlo, pero mencionó que a nadie se le debe negar un consejo: “yo no sé nada de eso”, cortó para no involucrarse en el mensaje que en redes sociales distribuyó Gálvez. Por otro lado, cuestionó a los críticos que desde ahora pregonan que habrá una elección de Estado porque nos equiparan con otros que compraban votos , pero no somos iguales. Son los mismos que en 2006 no dijeron nada frente al fraude de Felipe Calderón, pero ahora quieren engañar sobre el próximo proceso electoral.

En otro orden, dijo que para los primeros meses de 2024, la prioridad gubernamental está en la conclusión de obras fundamentales, entrega de obras como el Tren Maya, el acueducto en Tabasco, que se termine el malecón, que la refinería de Dos Bocas opere plenamente, se termine el proyecto del corredor transoceánico en el Istmo de Tehuantepec, concluir la habilitación de cien mil hectáreas de distritos de riego, el tren El Insurgente México-Toluca, el tren del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Recordó que al final de 2023 se inauguró la megafarmacia, cuyas funciones han comenzado a ser cuestionadas y se ha desvirtuado el sistema. Enfatizó en que la parte medular se mantiene para que cada una de las 20 mil unidades médicas en el país cuenten con las medicinas que se requieran.

Sólo en el caso de que en un plazo de tres días no haya en la unidad donde se requiera y otras tres horas para que se verifique si no hay en otras unidades cercanas, entonces se detona el mecanismo para que la megafarmacia garantice el suministro en un plazo de 48 horas.

Por otra parte cuestionó que en el pasado la corrupción y el afán de beneficiar a las empresas privadas se abusó en el uso del amparos para que en el sureste en las presas la Comisión Federal de Electricidad no turbinaran para privilegiar la generación de energía eléctrica de los partículares. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Que después tenían que inundar Tabasco para desfogar los ríos en Chiapas.

También dijo que una vez concluida la obra del Tren Maya se instrumentará un ambicioso plan de mantenimiento de las carreteras del sureste porque con la obra, en el traslado de materiales, se incrementó drásticamente el flujo de camiones de carga.

Asimismo, subrayó que en la política energética destacó la necesidad de afianzar proyectos de extracción en el sureste, donde está la mayor riqueza petrolera, en especial en Tabasco. Si bien se aprovechará la capacidad de producción, puntualizó que no habrá una sobre explotación como en el pasado.