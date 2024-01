Feliz 2024, año electoral

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adelantado que trasmitirá la Banda Presidencial a una persona honesta y trabajadora, que representa el relevo generacional y garantiza la continuidad de los cambios emprendidos por su administración, aunque ha admitido que podrá realizar los cambios necesarios y ajustar el cambio para imponer su sello propio.

Podría o no ocurrir lo que la historia ha registrado: el relevo presidencial representa el cambio de gobierno, de estilo personal de gobernar, de ajuste de cuentas, pero muy poco la continuidad de las políticas y las obras realizadas por el antecesor, aun cuando en la historia de México se han consolidado obras e instituciones perdurables en beneficio de la Nación.

Las diferencias presidenciales propician la ruptura de grupos, facciones e intereses para dar paso a nuevos grupos, nuevas camarillas, facciones o partidos que se disputan el poder y que imponen sus intereses personales para obtener beneficios familiares por encima de los intereses nacionales. En 2024 se verá si la tradición cambia y sigue la transformación o el cambio de rumbo.

TURBULENCIAS

La lucha electoral en EU

En tanto, en la Unión Americana arrecia la contienda electoral: la prudencia de Joe Biden contra la imprudencia de Donald Trump; la tolerancia de los demócratas hacia los migrantes que siguen siendo pilar de la economía estadunidense, contra la actitud racista e intolerante tradicional de los republicanos que amenazan con una confrontación aún no predecible con México. La bandera del combate a los ilegales que puede significar el choque violento a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera norte entre policías e indocumentados y que podría abarcar no solo a México, sino al resto de los países de la región que también expulsa diariamente a sus ciudadanos en busca de mejor vida en el vecino país del norte… En Oaxaca, se alista la reelección del actual alcalde capitalino Francisco Martínez Neri o da paso a la diputada Liz Arroyo que compite por la nominación, ambos por Morena. El actual edil ha enfrentado situaciones adversas no sólo por el abandono de los servicios municipales por anteriores administraciones y que hicieron crisis en el 2023, sino por la pandemia y la corrupción; sin embargo, la recuperación y mantenimiento del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, como principal atractivo de los valles centrales, es una cuestión que agradecen los habitantes y los visitantes. La elección de este año puede ser motivo de muestras de civilidad o de enfrentamiento en el que están interesados los adversarios de la IV-T… Xóchitl Gálvez estará en la ciudad de Oaxaca este 4 de enero y más que unidad en torno a su figura encontrara división partidista: la mayor parte de sus activistas han saltado a todos los partidos sin el menor recato y demostrado que mas que convicciones, tienen intereses y necesidad de seguir en el presupuesto, lo mismo con Chana que con Juana. Han apoyado a todos los candidatos y a todos los partidos por lo que no son nada confiables, más que con sus propias aspiraciones… El presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado, por enésima vez, que los poderosos medios de comunicación en México sólo sirven para encubrir otros negocios de sus propietarios que obtenían jugosas concesiones del poder público. De esa manera se explica el despojo que sufrieron las cooperativas que manejaban medios impresos: los empresarios los utilizaron como máquinas de transformar el dinero público en ganancias privadas. Y se espera que antes de concluir su sexenio el tabasqueño haga justicia a los trabajadores que fueron despojados de sus medios de trabajo para las satisfacciones de intereses empresariales.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista