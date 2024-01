Juguetes de madera de San Antonio la Isla, artesanías mexiquenses hechas con talento

Elaboran yoyos, baleros, trompos, perinolas y maquinitas de tortillas

San Antonio la Isla, Estado de México.— Para la tradición de los Reyes Magos es imperdible obsequiar juguetes y la mejor forma de hacerlo es al adquirir aquellos que están hechos de madera y por las manos de artesanas y artesanos mexiquenses.

Víctor López López vive en San Antonio la Isla, se ha dedicado por más de 40 años a la rama artesanal de la madera al elaborar juguetes tradicionales como trompos, perinolas, yoyos, baleros, dominós y juegos de ajedrez. “Yo soy la cuarta generación en la elaboración de juguetes, de mi padre, mi abuelo, ellos hacían dominó y ajedrez, ya sea en hueso, en cuerno o madera. Empecé fabricando juegos de ajedrez, de ahí ya me pasé a hacer cosas de madera porque me interesó hacer juguetes, me enseñé y me gustó y míreme ahora ya haciendo juguetes, 40 años”, compartió el artesano Víctor López.

La materia prima que utilizan es la madera, solventes, pintura y la herramienta adecuada para dar forma a los juguetes como el torno y las sierras. Son varios los procesos y las horas que requieren para elaborar cada pieza.

Los juguetes de madera de San Antonio la Isla son diferentes a los que se elaboran en otros estados de la República, de acuerdo con lo que refiere Víctor López, ya que utilizan materia prima, pero, sobre todo, técnica y creatividad que los hacen únicos y de buena calidad, lo cual les ha permitido posicionarse en el mercado.

“De hecho tenemos un mercado, a lo mejor no muy amplio, pero yo diría que sí porque aquí mismo en el municipio hay gente que nos compra. Salimos a diferentes estados de la República a comercializar, tanto comercializar directo al público como entregar a mayoristas, puede ser Jalisco, Zacatecas, Quintana Roo, hay diferentes clientes que nos compran”, expresó Víctor López.