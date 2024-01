Baja California cierra 2023 con derrama económica de 119 mil millones de pesos

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Six Senses Ibiza es parte de la lista de The World’s 50 Best Hotel Academy

Puerto Vallarta recibirá el crucero mundial 2026 de la naviera MSC Cruceros

Miguel Aguiñiga Rodríguez, secretario de Turismo de Baja California encabezó la reunión de Fin de Año, acompañado por Vivian Salazar, directora de Mercadotecnia; Saúl Ancona, director de Baja Center Centro de Convenciones; Enrique Herrmann, asesor en la Secretaría de Turismo y Helen Puente, representante de destino junto con Adriana de la Torre, Benjamín Díaz y Paul Orizaga, directivos de Adnova Comunicaciones.

Así, con cena maridaje al estilo Baja en el hotel Sofitel Ciudad de México se dieron cita tour-operadores, colaboradores y prensa para degustar los platillos preparados por los chefs que desde Baja California llegaron a cocinar: Viviana Martínez, Miguel Bahena y Marcelo Hisaki.

Al hacer uso de la palabra Aguiñiga Rodríguez, expresó su reconocimiento a todos los ahí reunidos por su contribución al éxito turístico alcanzado por Baja California a lo largo del 2023 y, en representación de Marina del Pilar Ávila Olmedo, gobernadora de Baja California, transmitió un cálido saludo y destacó el esfuerzo y compromiso para mantener el rumbo de crecimiento turístico en la región.

Asimismo, señaló que al cierre de 2023, Baja California registrará 28 millones de turistas y 119 mil millones de pesos por derrama económica además de ubicarse como el tercer destino estatal de cruceros del país, acercándose al millón de cruceristas.

El titular de Turismo detalló que Baja California se posiciona como el tercer destino estatal de cruceros, con más de 323 cruceros previstos para el cierre del año, acercándose a una cifra récord cercana al millón de pasajeros estimados para el 27 de diciembre. Crecimiento notable, comparado con los 676 mil pasajeros del año 2022.

Destacó también el incremento en las operaciones aéreas, alcanzando más de 95 mil en el año y proyectando cerca de 14 millones de pasajeros en 2023. Baja California está consolidándose en el ámbito aeroportuario, compitiendo con ciudades como Monterrey y abriéndose paso en el ámbito internacional, con el esperado vuelo directo desde Phoenix a Tijuana programado para febrero del 2024.

Miguel Aguiñiga Rodríguez llamó a seguir promoviendo y vendiendo Baja California como destino e invitó a continuar trabajando juntos para atraer más visitantes pues aseguró: “el estado aún tiene mucho por descubrir” y extendió sus mejores deseos para las festividades decembrinas y el Año Nuevo e hizo hincapié en el papel fundamental que desempeñan las familias de todos aquellos involucrados en la industria turística, reconociendo su dedicación

Antes de degustar el menú de seis tiempos, Aguiñiga Rodríguez recordó que Baja California goza de buena economía, es una entidad segura donde se come y se bebe delicioso y cuenta con diversidad culinaria, por estas razones, dos destinos del estado, Tijuana y Ensenada fueron seleccionados para ser evaluados por la Guía Michelin en este 2024.

Y como bien dijo Miguel Aguiñiga, “se come y se disfruta delicioso en Baja California”, nos dispusimos a disfrutar de la exquisita cena preparada por los tres chefs quienes viajaron desde Baja California para deleitar nuestros paladares.

El menú, no puedo omitirlo y para que se le antoje visitar Baja California, aquí va: Ostión al grill en mantequilla de chile morita y pan rústico con vino blanco, Sauvignon blanc con Chardonnay, Madera 5. Sashimi de atún aleta azul (ensalada de algas, salsa macha, jengibre yuzu y soya añejada), vino blanco Chardonnay, Cruz Blanco.

Aguachile de pulpo frito en habanero confitado y vino rosado, Grenache, Mogor Badan Arrebol. Abulón, salsa de tomatillo martajado, cilantro con vino tinto, Tempranillo/Syrah, Vinisterra Pies de Tierra. Codorniz asada con mole coloradito y plátano frito con vino tinto, Tempranillo Cabernet, Casa de Piedra Vino de Piedra.

Por último y para endulzar el paladar, flan brulée de camote con frutos de otoño con vino de postre Moscatel. Aborigen Moscatel.

✰✰✰✰✰ En la presentación de los premios a lo mejor de la hospitalidad que se llevó a cabo en Guildhall, Londres, se dio a conocer que Six Senses Ibiza forma parte de la lista de The World’s 50 Best Hotel Academy, grupo de 580 líderes de la industria hotelera que reconoce a los mejores exponentes y experiencias alrededor del mundo.

El inmueble está ubicado en el extremo norte de Ibiza en España, en Cala Xarraca, y cuenta con lujosas opciones de hospedaje que se adaptan a los viajeros con espíritu libre o para quienes buscan vivencias únicas. Ofrece, dos exclusivas mansiones con piscinas privadas, amplías áreas comunes y espacios al aire libre. Destaca por amenidades que ofrecen servicios como chef de villa o concierge, tratamientos de spa e impresionantes cuevas frente al mar.

Con experiencias arraigadas en la cultura local que celebran la música, arte, moda sostenible y rituales enfocados en el bienestar, el inmueble se ha convertido en referente para las Islas Baleares.

✰✰✰✰✰ Puerto Vallarta recibirá en 2026 el crucero mundial de la naviera MSC Cruceros, que navegará 36 mil millas náuticas en cuatro meses y cruzará el ecuador dos veces, informó el Fideicomiso para la Promoción Turística del destino.

El viaje iniciará en enero del 2026 en Barcelona irá a las costas de Curaçao. Llegará al continente americano y visitará Colombia, Costa Rica y México, donde los pasajeros experimentarán la calidez de Puerto Vallarta el 31 de enero, fecha de desembarque.

MSC World Cruise 2026 continuará su travesía por Tahití, Samoa, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Dubái, Egipto y Grecia, por mencionar algunos, visitando 32 diferentes países y 47 destinos durante 119 días.

El arribo a Puerto Vallarta será referente nacional e internacional en la industria de cruceros. En noviembre de 2023 Vallarta recibió 161 cruceros, 505 mil 670 pasajeros, 40 por ciento más respecto al mismo periodo de 2022, donde se registraron 357 mil 251 cruceristas.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



