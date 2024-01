Riviera Maya arranca 2024 con ocupación de 90 por ciento

José Luis Montañez

Esperan mayor estabilidad económica para los siguientes días

La Riviera Maya arrancó los primeros días del año con un 90 por ciento de ocupación hotelera, esperando que para las siguientes fechas se mantenga en un número aceptable.

La secretaria de Turismo del municipio de Solidaridad, Samaria Angulo Sala, declaró que esperan una estabilidad económica para los siguientes días, derivado de un fuerte flujo de turismo que huye del frío en sus lugares de origen para disfrutar de las playas en Quintana Roo.

“Se cumplieron las expectativas, el fin de semana anterior llegamos al 90% de ocupación. Tenemos el arribo al aeropuerto y ha sobrepasado las visitas del año pasado, desde el 30 de diciembre hubo cifras récords y todos vienen a la Riviera Maya, a Playa del Carmen”, explicó.

Asimismo, destaca que este arribo se debe en gran medida a la organización de eventos, como el conteo regresivo para recibir el año 2024, que se dio en el parque Fundadores, donde una gran parte de la población estuvo presente. “Con el evento que hubo de la cuenta regresiva, fue un evento de más de 15 mil personas. Creo que sí hemos cumplido las expectativas”, dijo.

Hasta la semana pasada, el alto flujo de turismo se ve en las playas de la ciudad, la Quinta Avenida y, en general, en toda la zona turística de Playa del Carmen, aseveró la funcionaria municipal.

Continúan las expropiaciones por el Tren Maya

Si bien, el Tren Maya ya fue inaugurado el mes pasado, su construcción en algunos puntos y estaciones siguen en proceso, por lo que, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha publicado dos decretos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la expropiación de 22 hectáreas en Campeche y Mérida.

El primero de ellos se refiere a un terreno de trece hectáreas, ochenta y cuatro áreas, cuarenta y tres centiáreas, en el ejido Dzununcán, que se encuentra en el municipio de Mérida, Yucatán, a favor de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., para destinarla a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria, operación del Proyecto Tren Maya.

En este caso, se indicó que el monto total de indemnización asciende a los 14.7 millones de pesos, con base en el valor comercial de la superficie a expropiar, de acuerdo a lo publicado en DOF.

Mientras tanto, el segundo decreto, es para un predio que se encuentra en el ejido de “San Juan Carpizo”, municipio de Champotón, en Campeche. Se trata de una superficie de nueve hectáreas, veintiún áreas, veintiocho centiáreas de temporal y agostadero; y el monto de indemnización es de 6.8 millones de pesos detallan en el documento.

Cabe destacar que esta nueva expropiación ocurre a menos de un mes de la inauguración de la primera fase del Tren Maya, que inicialmente fue de Campeche a Cancún el 15 de diciembre, y otra que va de Cancún a Palenque, el 30 del mismo mes. Ahora bien, las obras están llevándose a cabo a marchas forzadas con el objetivo de que todo el proyecto ya quede funcional para febrero de este año

Tanto en Campeche como en Mérida, los terrenos contaban con convenios de ocupación previa, a título gratuito con Fonatur Tren Maya, señalaron.

Hay que recordar que como esta expropiación, han ocurrido muchas otras desde la puesta en marcha de las obras de este mega proyecto federal, una de ellas el 14 de noviembre, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que se expropia, por causa de utilidad pública, la superficie de 750 mil 734. 660 metros cuadrados correspondientes a 90 terreros privados a favor de la Federación, para la ejecución de cinco tramos del Tren Maya.

La expropiación de los 90 terrenos incluyó las construcciones e instalaciones que se encuentran en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos y que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano procederá con la ocupación inmediata de los bienes. En ese caso, los inmuebles se ubican en Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

En cada expropiación se ha aclarado que el Tren Maya es el proyecto más importante de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio y tendrá un recorrido de mil 526 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la península de Yucatán.

Para largo, reparación de carreteras dañadas por mega proyecto

Por otro lado, autoridades de Chetumal dieron a conocer que todas las afectaciones en materia de infraestructura dañada a causa de las obras por el Tren Maya deberán esperar a ser reparadas hasta que se ponga en marcha, al ciento por ciento, el mega proyecto

Y es que, además del puente peatonal derribado en agosto de 2023 en la comunidad de Nicolás Bravo, la construcción del tramo 6 y 7 del Tren Maya ha ocasionado la afectación de carreteras estatales y caminos rurales, dejando una mala imagen a estos puntos, pero sobre todo una senda de peligro para automovilistas y transeúntes.

En este sentido, Oscar Dzib Cocom, secretario general del ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal), informó que serán reparados hasta que termine el proyecto federal y sus operaciones estén completamente en marcha.

“El caso del puente peatonal de Nicolás Bravo le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como a la empresa contratada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su reparación y mantenimiento”, destacó

Y adelanta: “Ya le dijimos a la alcaldesa de Nicolás Bravo que debe realizar las gestiones ante la SICT y explicar la necesidad de contar con este paso peatonal por la seguridad de los habitantes”.

No obstante, Dzib Cocom reconoce que en estos momentos resulta sumamente complicado conseguir recursos de la Federación para reparar calles y carreteras afectadas, pues como siguen las obras de construcción, podrían verse nuevamente dañadas, de modo que, en tanto no concluyan los trabajos de construcción del Tren Maya no se podrán reparar.

El secretario general del ayuntamiento destaca que las obras de construcción del Tren Maya han dañado carreteras federales que le corresponde a la SICT atender, así como carreteras estatales y municipales “En estos momentos no tenemos una valuación a cuánto ascienden los daños en carreteras e infraestructura de comunidades y alcaldías, pero la Sedena ha convenido a que una vez terminado los trabajos de construcción del Tren Maya van a resarcir los daños ocasionados a carreteras y caminos”, concluyó.

