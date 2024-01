Egresados UAEMéx, convocados a impactar en su comunidad, a través del impulso al emprendimiento

Acolman, Estado de México.— La docencia es fundamental en el desarrollo del emprendimiento, así como en el desarrollo de habilidades que permiten a las y los egresados de la educación superior apoyar a negocios, a emprendedores o, bien, tener las herramientas suficientes para emprender, afirmó la catedrática de la Unidad Académica Profesional Acolman de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Elsa Ontiveros Aparicio.

La universitaria consideró esencial que desde las aulas se impulse el trabajo del estudiantado con pequeños emprendimientos, y “al final del semestre, por ejemplo, ellos entregan una filosofía empresarial, un manual de capacitación, un manual de inducción o un manual de bienvenida que aporta a esa empresa para posicionarse en el mercado y al mismo tiempo, afianzan en la práctica todo lo que se ve en clase”, dijo.

Por ejemplo, indicó, en la Licenciatura en Mercadotecnia promovemos que los alumnos se acerquen con los pequeños negocios de sus comunidades, de sus entornos inmediatos. “La instrucción es que busquen un pequeño negocio que esté cerca de su comunidad, cerca de su casa, para que tengan un contacto directo y puedan aportarle”.

En tanto, a los estudiantes de Ingeniería Química se les pide que desarrollen su propio proyecto.

“Ellos formulan su proyecto desde cero para participar en ejercicios como el Concurso del Universitario Emprendedor, en el cual hemos obtenido muy buenos lugares”.

Con respecto al trabajo que de forma gratuita realizan con los pequeños negocios de sus comunidades, señaló que los estudiantes reportan con frecuencia que trabajan con emprendimientos que no tienen nada. “No tienen un logo, no tienen un lema, no tienen una identidad como tal y ellos ayudan a desarrollar todo, a veces hasta el nombre del negocio y la filosofía empresarial. Al final, los emprendedores quedan muy agradecidos y quieren que se les siga apoyando”, dijo.

Entonces, sostuvo Elsa Ontiveros Aparicio, para los alumnos es muy satisfactorio saber que están ayudando a la comunidad.

Más que darles clases, puntualizó, las y los docentes universitarios tenemos que dotar al alumnado de habilidades para desarrollarse de manera óptima en el campo laboral.

Lo más importante, aseveró, es que se involucren con su entorno y sepan comunicarse, aunque de nada les sirve saber qué significa comunicación, liderazgo y toma de decisiones si no lo saben desarrollar, si no se crean esas habilidades.

“Es fundamental dotar a los egresados de habilidades, que no todo se quede en el salón de clases, en la teoría, que ayuden a su comunidad, que tengan las habilidades para generar emprendimientos, para formar su propia empresa”, concluyó Elsa Ontiveros Aparicio.