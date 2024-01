Entre David Parra y Angélica Moya, alcaldía de Naucalpan: líderes sociales

Morena, sin oportunidad

Naucalpan, Estado de México.— Al iniciar el pasado 5 del mes en curso los procesos electorales del 2024, todo parece indicar que la carrera para la Presidencia Municipal de esta localidad, se definirá entre el diputado priista, David Parra Sánchez y la panista Angélica Moya Marín, quien aspira a su reelección, toda vez que Morena, no tendrá oportunidad alguna por los malos antecedentes que dejó en la municipalidad.

Aseguraron lo anterior líderes sociales y empresariales, luego de reiterar que “a unas semanas de las definiciones entre el PRI y el PAN, (el PRD irá por la libre) tanto Moya Marín como Parra Sánchez, cuentan con el respaldo ciudadano para la alcaldía, pero finalmente está determinación, es decir, la candidatura, llegará en tiempo y forma, pues los dos personajes tienen los méritos para ello”, aseguraron.

Recordaron que el legislador David Parra, “desde cualquier trinchera ha estado atento a las demandas y necesidades de las familias naucalpenses. Es un hombre querido y respetado por todos los sectores de la sociedad y eso lo ubica en la antesala de la presidencia municipal”.

Por otra parte, los líderes puntualizaron que mientras actores políticos de Morena se pelean y descalifican por alcanzar la candidatura a la alcaldía, desconocen las necesidades de un municipio de la importancia como lo es el de Naucalpan.

“Los morenistas no tienen oportunidad alguna para volver a gobernar a Naucalpan, toda vez que no necesitamos ni queremos aprendices que fueron partícipes del desastre financiero y político que no se nos olvida, es así que sólo entre Moya Marín y Parra Sánchez, será la definición final y esperamos que sea por consenso ciudadano”, reiteraron.

Mientras tanto, aproximadamente, 12. 9 millones de electores mexiquenses, deberán de elegir mil 302 cargos de elección popular en los 125 municipios que conforman el Estado de México y, desde luego, el de Naucalpan, no será la excepción.