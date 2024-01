Inseguridad, ¿realidad o propaganda?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Con más de 176 mil homicidios dolosos en México, en lo que va del gobierno de la #4Transformación, y con una ola violencia imparable en todo el país el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirma que se trata de “propaganda” por parte de sus adversarios y de los medios de comunicación.

Una vez más, justificó los actos del crimen organizado, dijo que su objetivo es: “Crear un ambiente de miedo, de temor, (que) es ingobernable el país. No es cierto… Es propagandístico… Yo no sé si haya conexión o haya mano negra, si se haya articulado, de lo que no tengo duda es que nuestros opositores, sí ayudan en la propaganda negra”, refirió López Obrador.

Sin embargo, la terca realidad se impone al discurso político y le pasa factura al ciudadano que está a merced de la delincuencia, como el caso de los 32 migrantes secuestrados en Matamoros, Tamaulipas; los más de 15 muertos el pasado fin de semana en Guerrero; los asaltos a mano armada en comercios en Villahermosa, Tabasco; los ocho muertos en la primera masacre registrada este año en Guanajuato y miles de casos más que se registran y quedan en la impunidad ante la ausencia de un Estado de Derecho y de una estrategia de seguridad, eficaz.

Masacres, desplazados, desaparecidos, feminicidios y asesinatos de periodistas y políticos se han convertido en una peligrosa cotidianidad. Los mexicanos nos hemos vuelto rehenes de estos flagelos que han destruido nuestro tejido social. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública señalan que, en los primeros días de enero de 2024, se registraron 308 asesinatos, un promedio de 62 al día.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi reveló que el 62.3% de personas en México se sienten inseguros en su ciudad. Los cajeros automáticos en vía pública tienen el mayor porcentaje entre los espacios físicos donde la población percibió más inseguridad (73%); le siguieron el transporte público con 65.5%; el banco, con 57.3% y las carreteras, con 51.6 por ciento.

Causa en Común, organización de la sociedad civil, informó que durante 2023 contabilizó 427 masacres que fueron registradas en medios de comunicación de México. Acumulando 2,130 desde el 1° de enero de 2020 al 16 de diciembre de 2023. Causa en Común advierte que “cada 19 horas se comete una masacre en México”.

Sin duda, la promesa del presidente López Obrador de pacificar el país está lejos de cumplirse, de norte a sur la violencia cobra miles de vidas. Al cierre de su sexenio sigue culpando a sus antecesores de la violencia que agobia al país, no reconoce el fracaso de su estrategia de “abrazos, no balazos”.

La falta de procuración e impartición de justicia es alarmante. El origen de la descomposición del sistema de justicia ésta en la impunidad. De cada 100 delitos cometidos sólo se denuncian 5 y de éstos sólo 2 llegan a recibir sentencia condenatoria. Sufrimos una impunidad de 98%.

Los grupos del crimen organizado nos han tomado como rehenes en sus “ajustes de cuentas” o en sus peleas por el control del país. Es un poder fáctico que opera en todo el territorio nacional. “Gente buena y trabajadora”, como los llamó el presidente López Obrador, durante su visita al “Triángulo Dorado”, en Sinaloa.

En 2018, López Obrador, advertía: “Sin seguridad no hay Cuarta Transformación”. Alfonso Durazo, el entonces secretario de Seguridad, realizó 18 debates y 25 consultas especiales, denominados “Foros Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional” para diseñar una estrategia eficaz que permitiera recuperar la paz social. Seis años después, no hay estrategia, México está bajo fuego.

VERICUENTOS

Elecciones y violencia

Lamentablemente la violencia contra aspirantes a un cargo en el proceso electoral 2024, registra cuatro víctimas, en los últimos días fueron asesinados: Sergio Hueso, aspirante de a la candidatura de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Armería, Colima; David Rey González Moreno, quien buscaba la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México; Giovanni Lezama, secretario general del PAN en Morelos y aspiraba a una diputación y Ricardo Taja, aspirante a diputado federal por Morena. Cuatro vidas que no han merecido la más mínima atención de las autoridades federales en Gobernación y el INE. ¡Vaya indolencia!

Se amparan madres buscadoras

Ceci Flores, líder de las Madres buscadoras de Sonora, presentó su libro: “Madre Buscadora, Crónica de la desesperación”, con la esperanza de que jamás se repita la historia. Las ganancias del libro están destinadas a los hijos de los desaparecidos. Por su parte, Delia Quiroa, fundadora del Colectivo 10 de Marzo, promueve amparos para evitar que sus familiares sean borrados desde las bases de datos del gobierno federal. ¡Órale!

Venturoso 2024 Estimados lectores y editores, les envío un afectuoso saludo y mis mejores deseos para este 2024, que sea pleno en salud y prosperidad.

@guillegomora