La oposición evita que Ernestina Godoy sea ratificada Fiscal en la CDMX

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

La votación en el llamado Congreso de la Ciudad de México que impidió que se ratificara a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la “morena” Ernestina Godoy Ramos, sirvió además para ratificar el camino que la oposición debe seguir en las venideras elecciones generales del 2 de junio.

En efecto, se demostró la necesidad de impedir que la llamada Cuarta Transformación logre alcanzar mayoría absoluta en los poderes legislativos, ya sea el federal o los estatales, para impedir que logre reformar a su antojo las constituciones y logre centralizar todos los poderes, para decidir en forma unipersonal y autoritaria.

Por supuesto, lo mejor sería quitarle también el control de los poderes ejecutivos, pero como cada día se confirma, estamos en el proceso de aplicación de una elección de Estado con la finalidad de materializar la gran aspiración del líder y guía de la llamada Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador, quien ha trabajado para concentrar todos los poderes en una sola persona —él mismo— y dejarle esa herencia a su “corcholata” favorita, la virtual candidata presidencial de Morena y rémoras, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con el refuerzo de tránsfugas de otros partidos, en particular del PRI, el bloque oficialista de la Cámara de Diputado capitalina logró ganar la votación para ratificar en el cargo a la mencionada fiscal Ernestina Godoy, pero no alcanzó la mayoría calificada necesaria para mantenerla en el cargo que ha utilizado para hostigar miembros de la oposición.

Claro, se trata de una victoria mínima o, para decirlo en términos deportivos, fue una “honrosa” derrota de la oposición.

Para quienes se rehúsan a dejar todo el poder bajo el control de Morena y sus satélites lo mejor sería una victoria total en junio venidero, pero como lo apuntamos, parece una meta inalcanzable frente a la derrama de dinero de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para asegurarse la compra de los votos de los más necesitados que, desafortunadamente, son todavía mayoría a pesar de las proclamas triunfalistas en el sentido de que en el agonizante sexenio se ha logrado reducir la pobreza.

Evitar que Morena elija a otra “fiscal carnal”

Con todo, es realmente un logro de la oposición haber impedido que el oficialismo ratificara a la “fiscal carnal”, que ha utilizado la dependencia a su cargo como instrumento para eliminar o, por lo menos, hostigar a los candidatos que se oponen a la centralización del poder.

Basta señalar, por ejemplo, que la Fiscalía arremetió contra el virtual candidato de la alianza opositora al gobierno de la Ciudad de México, el panista Santiago Taboada Cortina, a quien se intenta, desde el oficialismo, vincular con un fraude denominado “cártel inmobiliario”.

Por cierto, como resultado de la votación en el llamado Congreso de la Ciudad de México, hoy es el último día del mandato de Godoy Ramos.

Lo que viene ahora es un proceso para designar a un nuevo fiscal, proceso que arranca por consultas dentro del denominado Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, órgano establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 37 y 44.

Sus funciones consisten en elegir la terna de entre la cual el jefe de Gobierno de la ciudad enviará al Congreso su propuesta para designar al titular de la Fiscalía General de Justicia y presentar directamente al Congreso capitalino las ternas para elegir a los Fiscales Especializados de Combate a la Corrupción y en Materia Electoral.

El Consejo Judicial Ciudadano lo integran once personas, con respeto a la equidad de género, de las cuales siete serán profesionales del Derecho. Deben gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia; no tener conflicto de interés; no haber participado como candidatas o candidatos en un proceso de elección popular cuatro años antes de su designación. El cargo no será remunerado.

Los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales.

Los requisitos para ser Fiscal de la CDMX son: tener ciudadanía mexicana, Tener cuando menos 35 años, título y cédula de licenciatura en Derecho con experiencia mínima de 5 años, no haber sido condenada por delito doloso, someterse las evaluaciones de confianza, hacer pública su declaratoria patrimonial, fiscal y de intereses, así como no haber desempeñado un cargo público o en un partido en el año previo.

Estas normas fueron aprobadas por un congreso constituyente mayoritariamente controlado por los ahora militantes de la llamada cuarta transformación, pero entonces no pretendían concentrar el poder en una sola persona.

Felicitaciones para unos; expulsión para otros

“Los diputados federales del PRI reconocemos el compromiso de los diputados locales del PRI en la Ciudad de México, quienes votaron en contra de ratificar a la fiscal Ernestina Godoy, anteponiendo el interés ciudadano a las amenazas y chantajes del gobierno de Morena, publicaron los legisladores de la bancada del tricolor al conocerse que Godoy Ramos no fue ratificada”.

El coordinador Rubén Moreira Valdez expresó en particular su admiración y respeto a la diputada Guadalupe Barrón, quien a pesar de las amenazas y ataques que sufrió, votó en contra como se había comprometido.

Pero así como hubo felicitaciones para quienes se mantuvieron en contra, también surgieron amenazas contra quienes cedieron a las presiones o lisonjas del oficialismo. La dirigencia nacional del PRI inició un procedimiento para expulsar de sus filas a las dos diputadas locales que fueron las únicas de la oposición que votaron a favor de ratificar a Ernestina Godoy.

El presidente del tricolor, Alejandro “Alito” Moreno, recordó que la Comisión Política Permanente del partido mandató a sus diputados locales a votar en contra de la ratificación de Godoy, por lo cual al contravenir esa disposición, las diputadas locales Mónica Fernández y la suplente Wesly Chantal Jiménez, sobrina de Silvia Sánchez Barrios, una de las dirigentes de vendedores ambulantes, serán expulsadas del partido.

Para ello, se solicitará a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI iniciar el proceso de expulsión a ambas diputadas locales.

Por otra parte, el dirigente nacional del PRI, se dio tiempo para exhortar a los militantes de su partido, así como a sus aliados panistas, perredistas y militantes del Partido Sinaloense (PS) a cerrar filas con Xóchitl Gálvez, para defender a México y a Sinaloa, porque, afirmó, lo que ha hecho Morena con el campo, al dejarlo abandonado, “es trágico”.

Al participar en un mitin de apoyo a la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México en el Valle El Carrizo, el dirigente nacional del PRI dijo que una vez que se definan las candidaturas de cara a la elección del 2 de junio próximo, “debemos ir en una misma dirección, debemos de ir juntos, unidos; debemos poner por delante el interés de México”.

Destacó que Xóchitl Gálvez acudió a hacer compromisos, porque “tenemos una mujer comprometida, que jamás ha tenido nada fácil y que necesita del apoyo, del respaldo de quienes estamos aquí”.

“Queda claro que quien tiene arrestos, carácter, voluntad y un profundo amor por México, es Xóchitl Gálvez”, dijo Moreno en un encuentro al que asistieron los dirigentes estatales de los partidos de la coalición, entre ellos, Paola Gárate, del PRI; el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el dirigente del PS, Héctor Melesio Cuén, así como la diputada federal priista Paloma Sánchez y el senador Mario Zamora.

El presidente priista denunció que hoy el campo está abandonado. “Hay que decirlo como es. Estos cínicos y sinvergüenzas, y corruptos de Morena, aparte de ser unos mentirosos, han abandonado a la gente del campo y han abandonado a las familias mexicanas”, expuso.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, quien fue recibida con una caravana de tractores a su arribo a este municipio, ratificó ante los productores que los programas sociales no se los van a quitar, porque existen desde 1997. Dijo que lo que quieren en Morena es que la gente del campo se quede en la pobreza, y en cambio, dijo que ella quiere que los productores dejen de ser pobres.

