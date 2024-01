“Este Año ¡Sí Se Puede!” afirma Nilda Chiaraviglio

26 de enero en el Teatro Metropólitan

La terapeuta ofrecerá magna conferencia para arrancar muy bien el 2024

Arturo Arellano

Una de las terapeutas más reconocidas en el mundo, Nilda Chiaraviglio presentará “Este Año ¡Sí Se Puede!” en el Teatro Metropólitan el 26 de enero, una conferencia que cambiará la raíz de cada asistente desde la conciencia para arrancar lo mejor posible este 2024.

Esta no es una conferencia más, pues Nilda junto al productor Hugo Mejuto harán equipo para lograr que más que una plática se trate de una inversión, la más rentable que puedes hacer: “La inversión que hacemos en uno mismo”.

Todo parte de las siguientes preguntas como premisa: ¿Sabes realmente por qué no tienes lo que quieres? ¿Andarías de pareja contigo mismo? ¿Haz logrado la mayoría de las cosas que soñaste? ¿No te salen las cosas como las quieres? Mismas a las que les encontrarás respuesta en este encuentro.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la terapeuta nos contó “se trata de una conferencia de esperanza y de luz para todo el año, vamos a invitar a todas las personas que se sienten incomodas con su vida o con un pedacito de su vida y les ofreceremos una reflexión para que cada quien pueda transformar este pedacito que no les gusta, en algo que realmente armónico y grato”.

Aclara que “No hay recetas, no hay consejos simplemente les brindamos reflexión y recursos, habilidades, herramientas para que cada que decida que hacer. Lo importante es preguntarle a la gente que necesita y que sienten. Abordamos temas, proponemos reflexiones damos recursos y luego lo que realmente hace que la gente se vaya con su regalo más personal es el intercambio de opiniones. Sí hay una propuesta importante de temas, amor, relaciones, problemas del modelo Disney en cuanto al amor romántico, y lo que es en realidad amar, que es un verbo, una conducta”.

En ese último punto aclara que, existen diferentes formas de amar “Cuando alguien dice ‘te amo’, dices me halaga, pero no se preguntan ¿cómo amas? ¿Y si esa forma de amar del otro a mí no me gusta? ‘Te amo tanto que te voy a sacar de trabajar’, yo diría que no, pero habrá a quien le parezca genial. Entonces amar no es suficiente para tener relaciones exitosas”.

De modo que en esta conferencia encontrarás herramientas que te ayudarán a pensar “Como elijo, como desarrollo la independencia, como desnaturalizar la violencia, como construir relaciones sin violencia, como hacemos para amar en libertad. Libertad de ir siendo nosotros mismos”.

Y es que, lamenta que “Hay algo que como cultura nos ha instruido maleducado, creer que el otro es el que me va a hacer feliz y cada vez que tenemos esa idea, es una trampa que termina en un desastre, porque eso no es posible para nadie. Cuando uno se hace responsable de su propio bienestar, para después compartirlo, es cuando la vida se transforma en algo grato y amoroso, pero desprenderse de la idea de que otros nos deben hacer felices es complejo, porque cuando éramos niños eso era cierto; sí mamá o papá no se hacían cargo de mi yo me Moria. Y es complejo soltar, porque el cerebro tiene hábitos, pero si se puede, o te haces cargo de ti mismo o sigues siendo el mismo niño berrinchudo de siempre”.

Explicó que es una conferencia para todo el público “toda la gente que va se van a encontrar con otros que tienen los mismos problemas, somos parte de una comunidad que evoluciona a un mudo mejor, nos sentimos acompañados en esta esperanza de un mundo mejor. pero que no venga de fuera, sino que yo lo construyo. Los adolescentes, incluso, es impresionante, porque tienen una gran capacidad de reflexión, más profunda que muchos adultos. Están sedientos de una propuesta diferente a lo que normalmente se tiene para ellos” concluyó.

¿Sabes realmente por qué no tienes lo que quieres? ¿Haz logrado la mayoría de las cosas que soñaste? ¿No te salen las cosas como las quieres? Son preguntas que responderás en este encuentro en el Teatro Metropólitan