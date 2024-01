Bomba electoral

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Una monumental bomba de corrupción político-electoral con negros presagios de una derrota en las elecciones presidenciales se cierne ya sobre la “corcholata” de AMLO, después de que la ex directora de la empresa de información estatal Notimex, Sanjuana Martínez reveló al periódico La Jornada un bochornoso caso de podredumbre de corrupción que le ha aportado a las arcas electorales de Claudia Sheinbaum más de 50 millones de pesos, producto del 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex, al mas puro estilo de Delfina Gómez con su famosísimo diezmo a los trabajadores de Texcoco. ¿Lo recuerda?

La bomba político-electoral ha estremecido al morenismo y a muchos siniestros personajes del gabinete presidencial de AMLO entre ellos a la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

Como usted puede ver, aquí no estamos ante un siniestro compló de los conservadores de México o de las ponzoñosas cúpulas partidistas del PRI, PAN y PRD. No, la bomba político-electoral fue detonada por una ex funcionaria del propio gobierno de AMLO, que a través del periódico La Jornada, el medio periodístico de todos los amores de AMLO de la que es directora doña Carmen Lira, comadre del llamado Mesías Tropical, detonó esa bomba político-electoral de “fuego amigo”, esto es que el enemigo de AMLO y de su corcholata no está en la oposición donde figura Xóchitl Galvéz como precandidata presidencial de la oposición, sino que el enemigo de AMLO y Sheinbaum duerme en casa.

Pero ¿qué hay detrás de está nauseabunda bomba de corrupción político- electoral en Morena?

Bueno, que hay flagrantes violaciones a las leyes laborales y que se constituye un delito electoral grave que amerita cárcel de cinco a 15 años y sin derecho a fianza, pero lo más grave es que está flagrante violación electoral daría lugar a que el INE y el Tribunal Federal Electoral tengan tela de donde cortar para anular las próximas elecciones presidenciales por haber violentado los principios de legalidad, imparcialidad,certeza e independencia.

Además, el escándalo político-electoral que envuelve a la señora Sheinbaum podría dar lugar a que se desate una cascada de denuncias en toda la burocracia nacional a la que se le estaría descontando una millonada cada quincena para financiar la elección de Estado, encabezada por Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional.

El bombazo político-electoral ha encuerado también a la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien el presidente AMLO le encargó disolver Notimex, según él porque la mañanera es el mejor instrumento de comunicación con el que cuenta el Estado mexicano. Pero resulta de que también ha quedado al descubierto que la titular de gobernación protagonizó un nauseabundo conflicto de intereses, ya que su padre fue el abogado contratado por el sindicato de los trabajadores de Notimex para llevar el caso, argumentando que él era muy influyente no sólo en la Secretaría de Trabajo, donde cobraba su hija como mandamás, sino en otras dependencias del gobierno de la 4T. Y como se puede ver, estamos ante un nauseabundo caso de corrupción que debe ser investigado. Así que la oposición y su candidata presidencial, Xóchitl Galvéz tienen en sus manos esa bomba de tiempo y si la saben manejar, doña Claudia y compañía podrían pasarse hasta 15 años en el botellón. El asunto puede desencadenar muchos conflictos de intereses.

