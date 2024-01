Godoy, la no negociación de la justicia

Desde el portal

Ángel Soriano

La no ratificada Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, por el Congreso Local, Ernestina Godoy Ramos, al rendir su IV y último informe anunció que saldrá a la calle para denunciar la corrupción en dirigentes del PRI y el PAN que protegen a sus correligionarios involucrados en delitos sexuales e inmobiliarios y que la presionaron para dejarlos en libertad a cambio de su ratificación por 4 años más en el cargo.

Dijo que una ratificación así no vale la pena, no se trata de negociar la ley ni la justicia, por lo que resistió presiones y al no resultar beneficiada con los votos faltantes para continuar en el cargo, tiene que dejarlo, a partir de este miércoles, pero saldrá a la calle a denunciar a esos traficantes de la ley que se han escudado en la actividad política para cometer ilícitos y continuar con toda impunidad en sus cargos y aspirar a más.

Se trata de una mujer honesta que descubrió, denunció y combatió los cárteles inmobiliarios, a los funcionarios de las delegaciones, ahora alcaldías, que otorgaban u otorgan licencias para construir de grandes edificios a cambio de uno o dos departamentos o de dinero en efectivo, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al avalar a Godoy, quien dijo tiene las puertas abiertas en el gobierno federal para prestar sus servicios donde desee.

Morena ya le ofreció la candidatura al Senado de la República por la Ciudad de México y se considera que el anuncio de su salida a la calle para denunciar a los cárteles inmobiliarios y los abusos sexuales de sus dirigentes, será parte de su campaña política, pero lo más importante es que se esclarezcan los hechos denunciados y se castigue a los responsables de los ilícitos pues, de lo contrario, la no ratificación de la Fiscal se verá como un triunfo de la corrupción y el imperio de la impunidad.

TURBULENCIAS

Avala su conducta Luisa María

La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Lujan, en el evento del informe de la Fiscal avalo la conducta de la abogada Ernestina Godoy Ramos, a quien se acusa de plagiar su tesis profesional, de la misma manera de como ya se señala a Ulises Lara, ex vocero y ahora encargado del Despacho de la Fiscalía, de ser doctor en sociología, no licenciado en Derecho como establece la Ley Orgánica de la Administración Publica, con lo que de inicio empieza por violar la Ley… Y respecto a las acusaciones, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, también fue acusado en La Mañanera de este martes de poseer una gran mansión y una gran fortuna en medio de la violencia y de la pobreza que asola en la ciudad fronteriza, a lo que el presidente López Obrador señaló que en épocas electorales menudean las denuncias a los aspirantes a todos los cargos, desde regidores, diputados locales, federales y senadores, y por lo que respecto a la mañanera, una acusación no es una sentencia, pues estas las emiten las autoridades en base a pruebas, por lo que se debe actuar con cuidado para no caer en el juego electoral…Y en Puebla gana consenso el priista Jorge Estefan Chádica como virtual candidato a la alcaldía de la capital en coalición con Morena y el PVEM. El actual diputado local al Congreso poblano ha sido gente de confianza desde el presidente Peña Nieto hasta los sucesivos gobernadores de Puebla y es un experto en finanzas por lo que su arribo a la alcaldía sería una garantía de buen manejo financiero y de gobernabilidad de la capital poblana.

