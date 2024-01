Austeridad de la 4T “estrangula” al Servicio Exterior Mexicano

Segunda vuelta

Luis Muñoz

¿Qué tanta importancia da el presidente Andrés Manuel López Obrador a sus relaciones con otras naciones, cuando sostiene que la mejor política exterior es la interior?

Para el gobierno de la 4T no es algo de la mayor importancia.

En 2018, al ganar la presidencia Andrés Manuel López Obrador, repetía que “la mejor política exterior es la interior”, pero con el tiempo se demostró que era imposible que un país con una economía dentro de las 15 más fuertes del mundo tuviera una participación inactiva en el escenario internacional. (Raia Diplomática 15/6/23).

En un intento por mejorar la situación, la semana pasada el Congreso de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República dieron a conocer que alistan modificaciones en la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

El SEM es el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado de representarlo en el extranjero, responsable de ejecutar la política exterior de México, de conformidad con los principios normativos que establece la Constitución Política.

Huelga decir que el SEM depende del Ejecutivo Federal y que su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de la política exterior que señale el Presidente de la República.

El SEM establece en su Art. 28 que el ingreso como funcionario de carrera a la rama diplomático-consular se realizará por oposición, mediante concursos públicos anuales que serán organizados en etapas eliminatorias y deberán contemplar los siguientes exámenes y cursos:

Examen de cultura general orientado a las relaciones internacionales;

Exámenes para comprobar el dominio del idioma inglés y la capacidad para traducir alguno de los otros idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas; Elaboración de un ensayo sobre un tema de actualidad en política exterior, entre otros.

El objetivo es que el equipo diplomático sea reconocido para ocupar cargos en embajadas y consulados.

En opinión del diputado Raúl Torres Guerrero, vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Congreso capitalino, “México tiene excelentes perfiles, los mejores a nivel mundial, pero, desgraciadamente, con un gobierno como el de MORENA no han tenido apoyo y se ha ido degradando la función gubernamental en el exterior, con embajadores sin experiencia, sin dinero en los consulados para no avanzar en los temas que le ocupan a los mexicanos que radican en el exterior”.

Agregó que de la mano con las fracciones de oposición en San Lázaro y en el Senado de la República, se trabaja en una serie de iniciativas y puntos de acuerdo para que el SEM tenga otro tipo de filtros para quien aspire a cargos en el extranjero.

Entre los objetivos de los elementos legislativos que prevé la oposición, también se establecen criterios y esquemas que incrementen el presupuesto al SEM, ya que durante la discusión del Proyecto Económico 2024, la 4T le negó más dinero a estas áreas.

“Se trata de una austeridad que acaba de estrangular al Servicio Exterior Mexicano, es una burla; no solamente no se les da la atención a los mexicanos en el exterior, se les miente; el problema viene desde México donde no se asignan recursos”.

Osvaldo Contreras Vázquez, secretario de Acción Migrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, lamentó que, incluso, los diplomáticos deban de financiar sus labores como son viáticos y gastos para instalarse en el extranjero. “Los gastos de representación que cualquier diplomático mexicano requiere para llevar a cabo sus labores, deben de ser dados por el Gobierno; otros países latinoamericanos, ya ni siquiera compararnos con Estados Unidos, reciben recursos para promover la imagen de su país”.

“Necesitamos generar inversiones, recordemos que también se eliminó ProMéxico. Hoy, la Cancillería tiene que hacer más trabajo con poco dinero y, aún así, López Obrador sigue burlándose del SEM. Se han enviado a políticos a ocupar cargos diplomáticos, cuando carecen de formación dentro del SEM.

Bienvenida a personajes cuestionados

No es la primera vez, ni la última, que López Obrador dé la bienvenida a personajes cuestionados por el abuso de poder en sus respectivos países. De hecho, el ex presidente boliviano, Evo Morales, pisó el país como un asilado y como un amigo del gobierno mexicano.

El apoyo que la administración del presidente López Obrador ha brindado a gobiernos que ponen en duda la democracia como los de Nicaragua, Venezuela, y Cuba, ha expuesto la tendencia política que comparten.

Recientemente, en un comunicado oficial se declaró que México ha desplegado una estrategia diplomática para retomar liderazgo en América Latina, basándose en la cooperación interregional y fomento del diálogo, aunque lo que se demuestra es lo contrario.

En numerosas ocasiones, AMLO se ha burlado de los intentos de colaboración regionales iniciados por la Organización de Estados Americanos (OEA), al criticar que “es una cosa muy fea, tan fea que causa risa”.

Por otro lado, en febrero del 2023 negó ceder la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, que le corresponde transferir a Perú por continuar apoyando a Pedro Castillo, actualmente preso en el penal de los ex presidentes.

En resumen, las relaciones exteriores de México en los últimos años han causado mucha controversia dentro del país, pero sobre todo, en el extranjero. Tener un presidente izquierdista “sin filtro”, ha ocasionado que el país se posicione en una situación compleja con sus socios estratégicos y aliados históricos. Se ha demostrado que la política exterior que ha tenido México durante la administración de AMLO (dice Raia Diplomática) no ha sido nada fácil y definitivamente la política exterior más conveniente no es la interior.

