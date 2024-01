¿Intentan sabotear a Sheinbaum?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

– Desde Palacio, salen obuses – Sanjuana, callejón sin retorno – AMLO se apoya en radicales – Covid, aumentan los infectados – Salud, información sin detalle – Holcim, hornos con hidrógeno

El primer arte que deben aprender

los que aspiran al poder es el de ser

capaces de soportar el odio.

Séneca (2 AC-65) Filósofo latino.

Sanjuana Martínez, una mujer muy cercana al presidente López Obrador, sorprendió a la clase política, con una estruendosa acusación que cimbró a toda la llamada Cuarta Transformación.

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿AMLO sabía del obús que lanzaría la periodista y ex directora de la extinta Notimex donde no se mueve la hoja de un árbol, sin su consentimiento?

En el gobierno de AMLO hay muchos grupos que gozan de la “bendición presidencial” del jefe del Ejecutivo; todos, amigos que lo han acompañado desde su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hasta la fundación de Morena y ahora en Palacio Nacional.

Otros más, reciben el reconocimiento por sus habilidades ideológicas, políticas, administrativas y, sobre todo, por la lealtad a ojos cerrados, demostrada a su persona.

Los amigos del Presidente, que vienen desde la época de su militancia en el PRD (sin mencionar su paso por el PRI), son los que operan en favor de absolutamente todos los caprichos del tabasqueño. Jamás lo cuestionan, aunque esté equivocado.

En ese grupo, de incondicionales, están mujeres de su gabinete y del gabinete ampliado.

Ahí, estaba Sanjuana Martínez, una periodista que trabajó en La Jornada, Proceso, Sin Embargo, Nexos y fue la última directora de Notimex. Una mujer de izquierda y allegada ideológicamente a López Obrador.

A él le aceptó la triste misión de desaparecer a Notimex. La guerra interna de la agencia oficial del gobierno, estaba por el control de la difusión de noticias, pero con la libertad de actuar con “libertad”. Esto favorecido por un sindicato que le impedía realizar la manipulación noticiosa en favor del gobierno socialista de AMLO.

Por ello, al regresar a la pregunta que nos hicimos en párrafos anteriores, es inconcebible que Andrés Manuel no haya sabido con anticipación la postura que adopta Sanjuana en estos momentos.

De esa manera se despiertan varias teorías de la conspiración.

Desde Palacio Nacional, se aprecian varias fuerzas políticas paralelas a la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum.

Hay de todo. Desde la ultra izquierda, hasta los arribistas del PRI y el PAN; todos con la ideología de aglutinar más poder y dinero.

Pero, vayamos al grano. Al final de su sexenio, AMLO empieza a dejar minas en el tempestuoso mar político de la sucesión presidencial que, seguramente, quedará en manos de Claudia.

Como el gran solitario de Palacio ya no confía en nadie y de acuerdo al axioma “divide y vencerás”, creó grupos que se quedarán gobernando paralelamente con la científica universitaria. O, mejor escrito, serán los contrapesos a la Presidencia a partir de octubre de este año.

Al momento en que Sanjuana acusó del desvío de dinero y de un intento de sobornarla para otorgarle 11 millones de pesos con el fin que aceptara entregar el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex, para entregarlos a la campaña de Sheinbaum.

Es un asunto, muy grave y nadie se sorprende. Aunque lo hayan realizado otros gobiernos, es un delito electoral.

En ello, involucraron al papá de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, Arturo Alcalde, un abogado de izquierda radical, que ha desbaratado sindicatos del oficialismo priista y presionado a empresarios maquilladores en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Además de involucrar al partido presidencial, Morena, Sanjuana golpea a Claudia. La denuncia no es producto de un impetuoso reflejo emocional; de un coraje profesional. Se trata de un asunto medido y reflexionado. Sanjuana sabe lo que está en juego… la Presidencia.

¿Los misiles son enviados desde Palacio Nacional? Ya se vieron golpes para imponer aliados radicales en la Ciudad de México, con Clara Brugada y quitar a Omar García Harfuch, el delfín de Claudia. Al mismo tiempo, la llegada como ministra de la SCJN, de Lenia Batres, es otra señal del arribo de esos grupos radicales.

Lo real es que esto despierta dudas.

PODEROSOS CABALLEROS

SALUD Y COVID, ¿OTRO DESASTRE?: Al visitar la página de la Secretaría de Salud, sobre el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Graves, hay un grave vacío de información. Para manipular la información no dar el número exacto de personas con Covid, así como otras variables de este virus. Ni siquiera proporcionan una estadística sobre el resto de las enfermedades respiratorias, como se hacía en sexenios anteriores. La estrategia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, es la herencia de su anterior subsecretario: ocultar información para no crear pánico en la población. La Covid, que quede claro, no ha desaparecido y el gobierno se niega a tomar medidas de control sanitario ante un repunte importante de casos. Una vez más quedamos a merced de la incompetente burocracia de la 4T, que llevó a la muerte a miles de mexicanos por la pandemia. Ahora, no se sabe de cuántos muertos, ni de cuántos atendidos en los hospitales públicos y privados por ese mal que llevó a millones en el mundo, a la tumba. Es un asesinato de Estado el no dar a conocer medidas de control sanitario, sabiendo de las consecuencias que ello implica.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Oliver Osswald, líder de Holcim en Latinoamérica, con el fin de disminuir la huella de contaminación atmosférica, pondrá en marcha el primer proyecto de inyección de hidrógeno en los hornos de plantas de cemento, el cual funge como un catalizador que optimiza el proceso de combustión e incrementa el uso de combustibles alternos, para disminuir el uso de los fúsiles.

