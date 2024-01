Natalia Téllez y Vince Miranda debutan en “Siete Veces Adiós”

Un musical hecho con el corazón roto

Ofrecen funciones en el Teatro Ramiro Jiménez

Isabel Violeta

Siete Veces Adiós es una idea original de Alan Estrada, bajo la producción de Playhouse Entertainment y Ola Ke Ase. Ha tocado y sanado el corazón de más de 150,000 corazones en todo el país, también ha sido reconocida al ganar diferentes galardones

Han contado con diferentes actores a lo largo de sus temporadas y en esta ocasión estrenan protagonistas, se trata de Natalia Téllez y Vince Miranda. Que fueron acompañados con Consuelo Duval y Alex de la Madrid como padrinos en su función debut.

Natalia Téllez talentosa conductora debuta en teatro y le da vida a “Ella”. Vince Miranda, uno de los creativos de la obra, ahora sube al escenario como “Él”. Juntos, interpretan a una pareja que atraviesa la crisis de los siete años y que se replantea el rumbo de su relación y de su propia vida. César Enríquez participa como “Lamore”, la personificación del amor que une los dos universos que existen en la puesta en escena. En esta noche especial para la compañía acudieron algunos invitados especiales como Martin Saracho, entre otros. Además del elenco, la obra es completada con los cantantes Nando Fortanell, Nana Mendoza, Humberto Mont, Silvia de Freitas, Morena Valdés y Jorge Garmalo, Diego Medel, Mónica Campos, Esván Lemus, Alba Messa, Lucía Covarrubias y Andrés Saráchaga. quienes dan vida a la música en vivo.

Antes de la función Natalia compartió algunas palabras con los medios de comunicación expresando: “no sabía que habría tanta gente esperando, no puedo pedir un mejor inicio de año con esta obra que ha conquistado tantos corazones, que esta tan hermosa y que festeja el amor. Me siento orgullosa de este paso, hay que aprenderle a los compañeros, solo había estado en Monólogos de la Vagina, pero es diferente. La experiencia de aprender fue increíble, celebro mucho a los compañeros, Consuelo fue una parte muy importante, me dio muchos consejos para estudiar, indicaciones escénicas, estoy muy agradecida”.

En cuanto a la historia de la obra comento “Me gusta mucho porque las historias de amor perfecto a veces terminan, me he cuestionado mucho esta obra, refleja el lado bonito, parte del amor romántico que no queremos aceptar es hermoso y melancólico.

La obra me ha ayudado a sanar muchas cosas y hacer un tributo andas relaciones pasadas, parece que me llegan los proyectos como para terapiarme” concluyó Natalia.

Por otro Lado, uno de los padrinos Alejandro de la Madrid expresó “Feliz de la vida de estar aquí, es una obra que amo, dicen que no hay amigos en el medio, pero estoy apadrinado de todo corazón a mis amigos”.

La obra se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez. Puedes encontrar tus boletos en taquilla o en la página .

Siete Veces Adiós es una idea original de Alan Estrada, ha tocado y sanado el corazón de más de 150,000 corazones en todo el país, también ha sido reconocida al ganar diferentes galardones