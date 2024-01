Los pillos deben ser simpáticos

Triple Erre

Francisco Reynoso

Todos los pillos, o casi todos, son simpáticos, según la sabiduría popular.

Y gracias a esa simpatía logran apoyo y credibilidad popular.

El ejemplo más cercano que tenemos es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Es un soberano pillo, pero, la verdad, casi siempre es muy simpático. Y en gran medida su simpatía radica en su cinismo.

Otro político pillo, pero muy sangrón, es MARKO ANTONIO CORTÉS, líder nacional del PAN. Por eso muy poco la gente le cree cuando trata de justificar sus bribonadas en Coahuila, en las que están involucrados otros peces gordos, también harto antipáticos sin ninguna credibilidad ni gracia: ALEJANDRO MORENO, “ALITO” y MANOLO JIMÉNEZ, gobernador de Coahuila.

Podría pensarse que los políticos neoliberales, formados en escuelas políticas menos desvergonzadas, siempre han tratado de ocultar sus pillerías buscándoles justificación y un sesgo legal. Pero no es así. ¿Quién no recuerda a HILARIO RAMÍREZ VILLANUEVA”, mundialmente conocido como “LAYÍN”.

Este cuate fue presidente municipal de San Blas, Nayarit, en 2008-2011. Acción Nacional lo postuló y lo llevó al poder. En 2014 contendió nuevamente por la alcaldía, pero de manera independiente. En su campaña públicamente reconoció que había robado recursos públicos, pero “¡poquitos!”.

Le preguntaron si había robado y con absoluta desfachatez respondió: “Que si le robé a la presidencia, preguntan. Sí, sí le robé, pero poquito porque está muy pobre”.

“LAYÍN” se volvió un político célebre y por su desvergüenza la gente lo aceptó. Y nuevamente lo hizo presidente municipal de San Blas.

¿Por qué todo se le escurre a LÓPEZ OBRADOR?

Diríase que actos los corrupción graves de la Cuarta Transformación, que hubiesen hecho tambalear a otros políticos menos cínicos, le han hecho lo que el viento a Juárez porque la mayoría de la gente, del “pueblo sabio” —30 de cada 100 familias recibe alguno de los beneficios de sus programas sociales— cree en su palabra. Y sólo le basta decir: “No es cierto. Son mis enemigos, los conservadores que buscan regresar a sus privilegios”.

Así, el presidente LÓPEZ OBRADOR desmintió que la entrega de dinero en efectivo, en un sobre amarillo, de DAVID LEÓN a su hermano PÍO LÓPEZ OBRADOR fuese ilegal.

Así LÓPEZ OBRADOR desvirtuó la corrupción de funcionarios de Segalmex y exculpó a su ex titular, IGNACIO OVALLE. Con todo y que el ex director administrativo, RENÉ GAVIRA, mostró un oficio firmado por OVALLE, en el que le autoriza usar recursos de la empresa pública para comprar certificados bursátiles, el presidente sostiene que NACHO es un pan de Dios y sus amigos a los que generosamente llevó a trabajar en Seguridad Alimentaria lo engañaron como a un chino y le vieron la cara de tarugo.

Y todas esas explicaciones las ofreció LÓPEZ OBRADOR con una sonrisa en la boca, dando a entender que era un asunto menor y que no había que alarmarse.

Además, enfatizó el Presidente carcajeándose, es el único caso de corrupción en mi gobierno.

Y los paleros que lo escuchaban en la mañanera también rieron. Y llegaron a la conclusión que LÓPEZ OBRADOR tenía razón, que era un prietito en el arroz que no tenía mayor importancia.

Y así LÓPEZ OBRADOR rechazó corrupción en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y desmintió las denuncias que hizo su director JAIME CÁRDENAS al renunciar.

CÁRDENAS reveló que el INDEP estaba plagado de funcionarios deshonestos y acusó la existencia de contratos con ventajas económicas inaceptables para las empresas contratadas, avalúos de dudosa honestidad y profesionalismo, alhajas mutiladas y otras linduras.

LÓPEZ OBRADOR, entre carcajadas, dijo que la 4T reclamaba mucho trabajo y esfuerzo y hay hombres y mujeres a los que eso del sacrificio laboral no se les da. Habló también de no asustarse ni afligirse porque “el que se aflige, se afloja”.

Y todos sus paleros rieron. Tiene razón el Presidente, gritaron a coro. Qué simpático es.

Siempre con una sonrisa en los labios, sin afligirse para no aflojarse, LÓPEZ OBRADOR ha minimizado hechos de sospechosa honestidad en su gobierno, como la venta del avión presidencial que el gobierno sigue pagando a quien lo rentó; como la cancelación del aeropuerto de Texcoco; la venta de ventiladores al IMSS del hijo de MANUEL BARTLETT, titular de la CFE, y la acumulación de residencias de éste; la boda ostentosa de SANTIAGO NETO, quien ese entonces era titular de la Unidad de Investigación Financiera de Hacienda; el tráfico de influencias de su ex director jurídico JULIO SCHERER, que denunció penalmente el fiscal ALEJANDRO GERTZ MANERO y los excesos de la ex secretaria de la Función Pública, IRMA ERÉNDIDA SANDOVAL, entre otros.

Así pues, en nuestro México lindo y querido se pueden cometer pillerías y teniendo cara dura, confesándolas cínicamente, se puede lograr el perdón popular.

Quienes tienen sangre pesada y poca gracia, como RICARDO ANAYA, aunque no haya recibido “moches” de Odebrecht, ni vendido su voto para la reforma energética de ENRIQUE PEÑA NIETO, el pueblo los condena por sangrones.

Para ser pillo y gozar de impunidad se necesita gracia y simpatía.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

