Huatulco y los recursos naturales

Ángel Soriano

El conflicto entre el poderoso empresario Ricardo Salinas Pliego y su campo de golf en Huatulco no sólo es un enfrentamiento entre el poder público y privado, sino que se trata de la recuperación, rescate y mantenimiento de los vastos recursos naturales que posee la Nación y que han sido concesionados, en otras ocasiones, a particulares para su explotación con fines lucrativos.

De la inmensa riqueza se han hecho grandes fortunas. Sin duda, con grandes inversiones que el Estado mexicano no puede distraer por atender las necesidades más urgentes de la población y dejan en manos de los que sí cuentan con esos recursos para su mantenimiento y explotación, con concesiones ventajosas que asumen como de su propiedad.

Porque la inmensa mayoría del pueblo mexicano no tiene acceso a las mismas: sólo medio centenar de familias de extranjeros tienen acceso a los privilegios de un campo de golf privado con todas las comodidades, al margen de la población que sigue con sus mismas carencias. La operación de ese paraíso requiere de muchos recursos que no tiene el gobierno para tal fin.

Sin embargo, habrá que ser rescatado como lo que es: área natural protegida propiedad de la Nación y que sean los propios comuneros los que se encarguen de su mantenimiento y conservación para lo cual habrá que hacer las modificaciones legales porque no sólo es Huatulco, sino son las cuantiosas reservas naturales de México en manos de negociantes.

TURBULENCIAS

Vienen las reformas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que están en estudio las reformas laborales y de pensiones, principalmente, que se darán a conocer este 5 de febrero y que tienen como propósito corregir la injusticia que cometieron anteriores administraciones al pensionar a los trabajadores con la mitad de su salario, cuando debe ser con la totalidad de los mismos. Lo mismo con los salarios mínimos, los incrementos a los mismos no deben ser menores a la inflación, porque de nada sirve si hay aumento salarial y de inmediato aumento de precio. Con estas reformas se pretende corregir la distorsionada economía nacional y que la clase trabajadora deje de estar por debajo del desarrollo nacional… Ya terminan las precampañas electorales para que, luego de un breve receso, entren las campañas por la disputa de los más de 20 mil cargos de elección popular y, como puede verse, las andanadas y los golpes bajos están a la orden del día, lo que se considera que es un anticipo de lo que vendrá. Cuando menos en la elección presidencial, hay ya definición: continuidad y retroceso, aunque Brozo lo considera dictadura cuando que el actual Presidente fue electo en un proceso democrático y no por una imposición, tampoco se han coartado las libertades, pero sí ha arreciado en enfrentamiento entre los dos modelos de gobierno a elegir en cuatro meses más. Y en ese lapso podrían darse sorpresas que podrían modificar el desarrollo de los acontecimientos… En el caso de Huatulco se procederá en contra del funcionario de Fonatur que amplió la concesión de los campos de golf y, seguramente, no actuó solo, pues se trata de una propiedad del Estado en manos de un particular y habrá que ver si se respeta la ley o el poder público ejerce sus funciones para recuperar lo que es del Estado. Lo mismo ocurre con el litio, funcionarios menores han determinado a quien otorgan las concesiones de un recurso que todavía no está reglamentado, pero ya protegido por la Constitución. Se debe esclarecer quién otorga las concesiones y si estas son válidas o no se pueden ceder a particulares.

