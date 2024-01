Morena pone el ojo en las pensiones

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

5 billones de ahorros de trabajadores

Buscan dinero para campaña electoral

100% en el retiro, mentira electoral

Sin presupuesto para cumplir promesa

Malestar social en Aguascalientes

Aprobaron ley aborto a escondidas

Xóchitl: campaña en vuelos privados

Hilton, amigable programa de negocios

Lo menos que podemos hacer, en servicio de algo, es entenderlo y comprenderlo

José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español

Al grito de jalar dinero de donde se pueda, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de donde sea. Si es del dinero de los trabajadores, ni modo. Al final, cree, lo perdonarán.

Sin embargo, es jugar con fuego, en el umbral de los comicios del próximo 2 de junio; los más voluminosos e importantes, hasta ahora, de la historia del país.

AMLO no quiere dejar ni un cabo suelto. En su apuesta va su “resto”.

Está consciente, si pierde el poder sería presa fácil de sus opositores, dentro y fuera del gobierno. Por ello, va con la premisa (esta es la versión ligth) de “prometer hasta obtener y una vez obtenido, se olvida lo prometido”.

Analicemos el tema de las pensiones. Hundido en un grave problema de insolvencia para enfrenar las pensiones de los burócratas, ahora quiere llevar a la población entera a correr tras la zanahoria. Les promete que por cada peso aportado por los trabajadores, el gobierno aportará otro.

Las pensiones están soportadas por la participación de los trabajadores, de los patrones y, en algunos casos, de los gobiernos. Sin embargo, esto lleva al trabajador, al momento de su retiro, a tener un porcentaje menor a lo esperado.

Elevar las pensiones al 100% del último sueldo del trabajador es un espejito con el cual quiere atraer votos para la presidencial. La realidad es totalmente diferente. Es imposible lograrlo y las matemáticas nos lo explican. Incluso si el gobierno otorga 2 o 3 pesos por cada peso ahorrado por los trabajadores.

Nos explica Pedro Vázquez Colmenares, autor del libro “Pensiones en México, la Próxima Crisis”, publicado en 2012 que no es cierto que las tasas de reemplazo en México son del 30%; son mucho mayores y algunos trabajadores de menores salarios ya alcanzan 70% o más.

Tampoco es cierto que existan pensiones con 100% del último sueldo en la mayoría de los países. De hecho, de los 38 países de la OECD, en ninguno se pagan pensiones del 100% a todos los trabajadores. Muchos menos los paraísos socialistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Argentina, con los Kirshner.

No fue AMLO quien se puso a trabajar para mejor los fondos de retiro. Fue el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones empresariales, en un intento por reconstruir el diálogo con el Ejecutivo, los que propusieron la reforma a la Ley del Seguro Social de 2020, para elevar el total del ahorro pensionario en el SAR de 6.5% a 15% gradualmente entre 2023 y 2030 sólo con aportaciones patronales. El patrón gobierno, respecto de ISfederal hubiera querido atender el valor de las pensiones de la Ley IMSS ’97 hubiera podido ampliar desde 2020 la cuota social del Estado. Prefirió dedicar el esfuerzo presupuestal a las pensiones no contributivas o sea las Afores.

Ahora bien, después de 80 años de creado el IMSS, más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) no tiene acceso a la seguridad social y a una pensión vitalicia, además que la pensión a 11 millones de “viejitos” no tiene sustento financiero a largo plazo, aunque es un atractivo electoral. Los 130 sistemas de pensiones federales, estatales y de universidades públicas, no están fondeados y dependen de recursos públicos. Carcomen los presupuestos, sin misericordia.

El gasto nacional en pensiones para 2024 será de 2 billones de pesos de los 9 billones del presupuesto de egresos de la federación, es decir que las pensiones ya requieren un 22% del gasto total.

Para 2024, el gasto en pensiones representa el 99% de la recaudación total de

IVA+IEPS; 73% de la captación total del Impuesto Sobre la Renta. 3 veces el valor de toda la nómina federal (700 mil millones de peso); 50% mayor que las participaciones federales a estados y municipios (1.3 billones).

PODEROSOS CABALLEROS

AGUASCALIENTES: En diciembre pasado, en Aguascalientes en sesión privada y en votación por cédula, la primera quincena de diciembre de 2023, el Congreso de Aguascalientes cedió a la intromisión de la SCJN que, indebidamente y contrario a la Constitución, “ordenó” al Congreso local la despenalización del delito de aborto. Se tarta de una gravísima violación al orden constitucional avalado por el gobierno local, lo que permitió incluso que Suprema Corte de Justicia se erigiera al mismo tiempo en un poder legislador, lo que a todas luces es inconstitucional ya que revela una invasión de poderes. El activismo judicial a todo lo que da. *** XÓCHITL: Por qué nos tenemos que enterar de lo que hacen las candidatas presidenciales por otras fuentes. Si no hay pecado, debe aclararse. Cuando menos desde el lunes @xochitlGalvez usa una avioneta Hawker beechcraft B200, matrícula XANYM, para sus viajes de campaña. Ese lunes, viajó a Querétaro a Toluca, de ahí a Uruapan. El martes de Uruapan a Toluca y de Toluca a Campeche. Viajaron 4 pasajeros con 10 maletas. La nave es propiedad de Servicios Aéreos Estrella, de Joaquín Ranzahuer. Política en aires privados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

HILTON: Bajo el liderazgo de Chris Nassetta,Hilton presentó Hilton for Business, un programa de viajes digital avanzado que permite a los profesionales que dirigen pequeñas y medianas empresas simplificar la gestión de sus viajes mientras mejoran las recompensas y descuentos por su fidelidad.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos