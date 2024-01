AMLO solicitará apoyo a estados para igualar salarios a maestros

Busca garantizar mínimo de 16 mil pesos

Se cuidará que no se comprometan recursos, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que analiza solicitar el apoyo de los gobernadores para establecer una estrategia de apoyo entre el gobierno federal y los locales con el fin de garantizar el sueldo mínimo de 16 mil 360 pesos mensuales a todos los educadores de gobiernos federal y estatales.

Esto se da, dijo, porque si bien se elevó el pago a los docentes que pertenecen al sistema federal, para quienes forman parte de los sistemas estatales de educación o los de asignatura el monto no se ha logrado ajustar.

“El incremento al salario de los maestros ya lo estamos cumpliendo, hemos destinado como 30 mil millones de pesos adicionales para que el salario de maestros federales, de trabajadores de la educación, no sea menor al salario promedio de los que están inscritos en el IMSS, que ahora el salario promedio es de un poco más de 16 mil pesos. No puede ser que un maestro gane menos que esto”.

En la práctica, comentó el mandatario, se ha incrementado el salario a ese nivel. “Sin embargo, falta lo de trabajadores administrativos, (maestros) estatales y los maestros de asignatura, que no es fácil establecerlo como una reforma, en el 27, en el 123 (de la Constitución)”.

Explicó qué hay trabajadores de la educación, no maestros, que ganaban menos y subieron, y los mentores que no ganaban 16 mil sino 17 o 18 mil “pues no tuvieron este aumento extraordinario.

“Esto generó una inconformidad. ¿Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrativo? Un administrativo, trabajador administrativo de la educación, esa es una. Y luego están los maestros que cobran por hora, por asignatura. Entonces, ¿cómo se le garantiza el mínimo? Ese es otro asunto”.

Por ello, dijo que analiza la opción que los gobiernos estatales puedan apoyar. “Estoy viendo eso y quiero hablar con los gobernadores y pedirles que todos ayudemos”.

Propondrá la desaparición de organismos autónomos

Sobre el paquete de reformas se presentará el próximo 5 de febrero, el presidente López Obrador confirmó que se propondrá la desaparición de los organismos autónomos.

A pregunta sobre declaraciones de la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Andrea Marvan, en torno a que se “vigilará con lupa” la venta de Iberdrola al gobierno federal de 12 plantas de energía eléctrica y la compra de Mexicana de Aviación, el mandatario respondió:

“Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos, al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan. Todos estos organismos se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público”.

El jefe del Ejecutivo remarcó que en las reformas que hará públicas en unos días también planteará que se modifiquen “los artículos que se aprobaron en contra del interés de los mexicanos, reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años solo para favorecer a particulares”.