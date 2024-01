Marco Antonio Solís regresa a los escenarios “Eternamente Agradecido”

Venta HSBC los días 22 y 23 de enero

Se presentará el 23 de marzo Monterrey y el 27 de abril en Guadalajara

¡Prepárate para una serie de conciertos del “Poeta del Siglo”! Marco Antonio Solís regresará a los recintos más emblemáticos del país, para hacerlos vibrar con su popular camionero musical de la mano del público mexicano.

Marco Antonio es uno de los referentes más importantes de la música mexicana, no sólo por canciones como “Si no te hubieras ido”, “Mi mayor necesidad”, “Más que tu amigo”, “¿A dónde vamos a parar?” y “Tu cárcel”, sino también por los más de 300 temas de su autoria interpretados por otros artistas. Los boletos estarán disponibles en la Gran Venta HSBC los días 22 y 23 de enero, a las 11 AM, hora local; mientras que la venta general será el miércoles 24 de enero a las 11 AM, hora local, en las taquillas del inmueble o a través de Ticketmaster.

OCESAFACT: En 2017, Marco Antonio Solís participó en la versión en español de la película “Coco”, prestando su voz al personaje de Ernesto de la Cruz