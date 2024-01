Festival Ska Wars Love Steady Beat para festejar la época más romántica

17 de febrero en el Gato Calavera

Se presentarán: The Magnetics, Dr. Ring Ding, Uzimon, Skapital Sound, entre otros

La Ciudad de México se engalanará con la llegada del festival Ska Wars Love Steady Beat, que pondrá a bailar a todos los amantes del ska. Para esta edición, retorna a nuestro país la emblemática banda italiana The Magnetics. De Alemania, llegará con todo su ritmo y sabor el legendario Dr. Ring Ding. Proveniente de Bermuda, pero radicado en Nueva York, se hará presente el sonido dancehall de Uzimon. Por México, hará acto de presencia el grupo Skapital Sound, quienes al paso del tiempo han ganado bastante popularidad entre los fanáticos del género. El cartel se complementa con Ruzzo Morán y Tj Fyah Sound. La fecha pactada para este energético y romántico evento será el sábado 17 de febrero en el Gato Calavera.

Para esta nueva visita a nuestro país, The Magnetics, integrados por Olly Riva (voz y guitarra), William Nicastro (bajo), Marcello Aloe (sax tenor), Angelo “Mr. Gange” Cattoni (teclado) y Elia Pozz “Ras Chamaquita” (batería), prenderán al público mexicano con sus más recientes canciones de su disco llamado “Skangre Latino”, compuesto por 11 temas: “Dos gardenias”, “Lo siento”, “Mi mejor error”, “Johanna”, “Las Tijeras”, “Si me preguntan por ti”, “Scende la Pioggia”, “Cuba libre”, “La Pelle Nera”, “Apollo 1969” y “Lo siento” (versión Dub). Un álbum en español y algunos temas en italiano, que se compone de canciones antiguas con nuevos arreglos, otros covers y por supuesto temas inéditos, entre el que se encuentra “Lo siento”, que fue escrita por Jesús “Padrino” Arriaga, quien es fundador, compositor y sax de la banda mexicana Inspector. Aunque la banda comenzó a destacar con con su versión de “Tuyo” (tema de la serie Narcos) Cabe mencionar que esta es la primera producción que los italianos realizan en español, ya que sus anteriores habían sido en inglés e italiano.

Otro de los tracks a destacar de este material sonoro es “Si me preguntan por ti”, donde contaron con la participación de Lucas Castro, un famoso futbolista argentino que forma parte del equipo AC Cagliari.

Por otro lado, Jesús “Padrino” Arriaga ha sido un gran impulsor y pieza fundamental de este festival, primero a través de i-latina y ahora como Arrg! Prouducciones, Chuy se ha encargado de la organización y curaduría en cada una de sus ediciones, donde ha presentado a lo más destacado de la escena del ska nacional e internacional. Tras una pausa obligada por la pandemia, este 2024 el festival se reinventa y regresa para ofrecernos una edición especial en la época más romántica del año.

El Festival Ska Wars es uno de los principales festivales especializados en ritmo ska y con más tradición en nuestro país, que se gestó con la premisa de promover y apoyar al ritmo ska. Su primera edición se realizó en 1997 en Monterrey y esta sería la tercera edición que se lleve a cabo en ambas ciudades. Algunos de los proyectos musicales que han sido parte de esta fiesta sonora son: Panteón Rococó, Inspector, Sekta Core, Desorden Público, The Toasters, Pies Negros, The Blue Beaters, Sister Nancy, Gaz Mayall, Akatz, Voodoo Glow Skulls, Hub City Stromper, Los Skarnales, Staya Staya, Left Alone, Steady 45’s y Alpheus, entre muchos otros.

Todo está listo para que el Ska Wars Love Steady Beat ponga a bailar a todos en la capital mexicana. La cita será el próximo sábado 17 de febrero en el Gato Calavera. Los boletos se encuentran a la venta a través de Passline.

