Migración rebasa gobiernos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Luego de la reunión de alto nivel entre los Estados Unidos y México, el presidente Joe Biden declaró lo que desde hace muchos años sabíamos, que la frontera entre Estados Unidos y México no es segura, por lo que adelantó que podría haber cambios en temas migratorios como el asilo. Sostuvo que se requieren de autoridades para controlar la frontera, ante la constante llegada de migrantes, incluso, dijo que se encuentra listo para actuar.

Estas declaraciones del presidente Biden se dan luego que ambos países anunciaran ayuda regional como solución ante la crisis migratoria, que se viven en ambas fronteras.

La canciller mexicana Alicia Bárcena reiteró el pasado viernes en Washington la posición del gobierno mexicano de resolver el fenómeno de la migración en beneficio, tanto de Estados Unidos y de México como de otras naciones involucradas y de ambas economías, desde el punto de vista de origen.

Históricamente, México ha insistido en atacar el origen, es decir la parte económica y de desarrollo social de los ciudadanos en general de la región y lograr tener flujos migratorios regulares principalmente a través de esfuerzos conjuntos y regionales con Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba y Haití.

Las delegaciones de México y Estados Unidos retomaron en Washington, DC, las conversaciones que iniciaron el pasado 27 de diciembre en Palacio Nacional, en la CDMX ante el número récord de extranjeros que cruzan la frontera común.

Antony Blinken, jefe de la diplomacia del país vecino, afirmó que han “logrado grandes avances en tan sólo tres semanas desde la anterior reunión en la CDMX”, sin especificar cuáles. El asunto migratorio es un problema mundial. Los sufre Europa intensamente.

Una de las universidades más prestigiadas de los Estados Unidos y de Texas, La Universidad de Rice dio a conocer el informe de perspectivas 2024 del Baker Institute for Public Policy, donde advierte que las próximas elecciones en nuestro país, están seriamente amenazadas por el narco y que el gobierno mexicano no tiene un plan, una estrategia coherente para afrontarlo.

Por desgracia es cierto. La estrategia es “abrazos y no balazos” y el país está a la deriva de los narcos. Alertan sobre mano libre para el narco en 2024.

El informe advierte que el gobierno mexicano carece de una estrategia coherente para afrontar a narcotraficantes y que su plan de seguridad es básicamente un acuerdo para no interferir en actividades criminales, esto indica el informe que podría favorecer la intervención, incluso en las elecciones de este año narco y corrupción, potenciales aliados de Morena en la elección de junio.

El estudio titulado “Perspectiva de México 2024” señala que las organizaciones criminales han demostrado su capacidad para intimidar e incluso matar a candidatos de la oposición y a trabajadores electorales como sucedió en 2021 y es probable que vuelva a suceder este año lo que sería un serio aliado de Morena en los comicios de junio próximo, destaca el reporte.

Xóchitl lo vio venir

La candidata Xóchitl Gálvez se reunió con embajadores de la Unión Europea a quienes comento la necesidad de que en las próximas elecciones haya observadores internacionales. Hace unas semanas la candidata de la oposición señaló que en su próximo viaje a los Estado Unidos de Norteamérica visitará organismos internacionales para solicitar observadores en las elecciones.

Acapulco, en el olvido

Pareciera que el gobierno federal olvido al bello puerto, porque no se logra avanzar y los empleos se están perdiendo. Luego del desastre de “Otis”, los guerrerenses tienen que lidiar con el gobierno estatal y municipal, que pareciera que no existe.

Luego de la labor de limpieza de la costera Miguel Alemán, el tema del transporte paralizado no puede ser restablecido y mantienen una huelga que no podemos entender , dado que la razón es porque se anunció desde Palacio Nacional que se instalarían, puestos de vigilancia de la Guardia Nacional cada diez cuadras.

Pareciera chiste, pero han decidido establecer el servicio de las camionetas de la política llevan a los ciudadanos en lugar de dar todas las garantías a los concesionarios de las rutas y restablecer el servicio. Aquí es claro que no hay el interés de contradecir a los mafiosos.

Apuntes

Reapareció Marcelo Ebrard en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, luego de las inconformidades presentadas que terminó en diferencias por el proceso de selección de la precandidato presidencial. Marcelo Ebrard subió al templete a saludar sonriente a Claudia.

Su presencia es el primer evento público al que Marcelo acude en apoyo a Sheinbaum como la candidata única de Morena. El presidente AMLO aclaró que su iniciativa que prometió para eliminar a los autónomos y tomar el dinero que supuestamente se ahorrará, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará excluida de la iniciativa de reforma. Señaló que planea eliminar entre 10 y 20 órganos autónomos, pero no todos los existentes, sino sólo aquellos creados para legalizar la corrupción.

Aclara AMLO que nunca ha hablado al dueño de un medio para que censure. “Nunca me atrevería, no lo he hecho nunca en mi vida, hablarle al dueño de un medio de comunicación para que censure a un periodista”, en alusión a la salida de la conductora Azucena Uresti de su espacio nocturno en Milenio Televisión y pidió a la periodista exponer cuáles fueron esas “circunstancias especiales”, por las cuales dejó Milenio TV. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com