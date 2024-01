Vivir Quintana le cantará al amor merecido en el Lunario

Por primera vez en este recinto

La cita es el próximo 16 de febrero a partir de las 20:00 horas

Isabel Violeta

Después del éxito “Sin Miedo”, la exitosa cantautora y compositora mexicana Vivir Quintana se presentará en el Lunario. La cita es el viernes 16 de febrero a las 20:00 horas donde también presentará su nuevo disco “Te mereces un amor”.

En conferencia de prensa, Vivir expresó su emoción y contó algunos detalles del evento “me siento muy contenta y super nerviosa, tengo una relación cercana con el Lunario, ya que en 2017 gracias a mi beca María Grever venía cada mes y tuve una presentación con solo 2 canciones que hice. Años después tengo esta presentación y aquí estoy, gracias a mi equipo de Universal que me han apoyado muchísimo en el proceso, lo vivido muy amorosamente”.

Derivado de que la canción “Sin miedo” que habla del feminismo se le cuestionó a la cantante si consideraba que las mujeres eran Diosas a lo que respondió “no somos diosas, más bien guerreras, sería contradictorio decir que lo somos, si nos matan al mismo tiempo, estamos dando tiempo y pelea, para que el estado y la sociedad nos vean como alguien que necesita y merece respeto”.

A cuatro años del estreno de “Sin Miedo” en el Zócalo de la Ciudad de México a Vivir le llegó el miedo creativo “Tenía miedo de no poder hacer algo igual o mejor de bueno, pero era más bien el miedo a como la gente acepta tus canciones, me di cuenta que no era la mejor canción que pude hacer porque puedo hacer más”.

A esto agrega que “Acabo de sacar en octubre mi disco que habla del amor ‘Te mereces un amor’, con el mismo hilo conductor de levantar la conciencia. La deconstrucción mía, y mis canciones y es que, algunos de los temas fueron escritos antes de ‘Sin miedo’. Nos merecemos relaciones sanas, así difícilmente tendremos peleas con las personas. Yo si quiero hablar de amor, pero desde otro lado”.

También asegura que la colectividad es una herramienta que debemos saber usar para que a todos nos sirva. Por lo que en este show sus amigas de Sonido Púrpura la acompañaran.

Una descripción de lo que será el show en palabras de Vivir es que se trata de “Un show lleno de amor, con una montaña rusa de emociones, quiero que la gente se sienta querida y tomada en cuenta. Estará lleno de experiencias propias, será muy emocionante y se notará el amor. Con canciones del nuevo disco y también algunos covers que son sorpresa, pero me tienen muy emocionada”.

Aclaró que no solo se enfoca en las mujeres ella piensa que los compañeros hombres son muy importantes para que todo cambie, también les canta para que nos volteen a escuchar, de modo que se considera feminista, pero eso no significa no esté abierta a escuchar, a tratar de entender, y que sus conciertos no son para protestar sino para entretener.

Aprovechó este momento para dejarle un buen consejo a las chicas que la siguen “Siempre es posible cumplir tus sueños, estoy consciente que me siguen muchas infancias y es una gran responsabilidad y es que nos llenan de que si a tal edad no hiciste algo te quedaste y yo pensaba eso pero no, si hacen todo con empeño dedicación y mucho amor lo logran a su tiempo”.

Retomando el tema de los feminicidios agregó una anécdota “Es desalentador lo que vemos y nos pasa, a veces siento que no logro mucho con mi música, pero en estos cuatro años, tuve que ser congruente por la canción que lancé, las que seguí lanzando y sentí que aún que sea chiquito si estoy cambiando algo. Una chica me dio las gracias un día y me dijo ‘gracias a ti mi abuelo ya está en la cárcel porque era mi volador, un día hace mucho te escribí porque soy menor de edad y tú me dijiste que hacer y a donde llamar y lo hice’. Es donde me di cuenta que se hace una cadena, a veces no se ve, pero va pasando poco a poco”.

Terminó la conferencia diciendo “Quiero conocerlos de cerca, les agradezco mucho. Por estar al pendiente de mi música, ojalá vengan muchos, será inolvidable y repito con mucha participación de la gente”.