Adelantan pagos de programas del Bienestar por veda electoral

José Luis Montañez

Recursos disponibles desde el próximo lunes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde el próximo lunes se adelantará el pago para los beneficiarios de los programas del Bienestar, ante la veda electoral que inicia el 1 de marzo, pues afirmó que el gobierno federal respetará los tiempos de la campaña electoral y no entregar apoyos como “se hacía antes”, que incluso la víspera al día de la elección, se entregaban prebendas o “se comprobaban” votos.

El jefe del Ejecutivo federal aclaró: “Estamos a un mes que inicie la veda electoral, a finales de febrero ya comienza la veda, porque el primero de marzo inicia la campaña, entonces no se puede entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos, para no regresar a lo de antes.

Se informó que a partir del 29 de enero y durante todo febrero se dispersará el monto de dos bimestres de tres de los principales programas del Bienestar: las pensiones para adultos mayores, para personas con discapacidad y para madres trabajadoras.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló la forma y fecha en las que se adelantarán los apoyos: Los 12.1 millones de beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores recibirán 12 mil pesos de los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Los depósitos se realizarán a partir del lunes 29 de enero y concluirán el 23 de febrero, y cada día durante ese mes corresponderá a una letra en orden alfabético de acuerdo al apellido de los beneficiarios.

Para las personas que cumplan los 65 años, entre el pasado 1 de noviembre y el 30 de junio, y ya se registraron para el programa, dijo la funcionaria, se les entregarán las tarjetas del bienestar entre el 1 y 19 de febrero y recibirán el apoyo correspondiente en los próximos días.

La pensión para el millón 482 mil personas con discapacidad se entregará también a lo largo del próximo mes por los dos bimestres mencionados, lo que suma 6 mil 200 pesos. En tanto que a las madres trabajadoras les corresponderán 3 mil 200 pesos por los dos bimestres que se adelantará el apoyo.

Al término del sexenio se habrán destinado más

de $2.7 billones para Programas del Bienestar

Al cierre de este sexenio, se habrán destinado más de 2.7 billones de pesos del presupuesto público entre 2019 y 2024 para los Programas del Bienestar. Una “cifra sin precedentes”. Y este año cerrará con cerca de 28 millones de beneficiarios, informó el coordinador de los Programas Sociales de la Presidencia de la República, Carlos Torres.

El funcionario federal señaló que durante 2024 recibirán apoyos casi 28 millones de personas, con una inversión superior a 745 mil millones de pesos, equivalente a 27 por ciento más que lo que se etiquetó el año pasado

Agregó que 79 por ciento de los 35 millones de hogares que hay en el país reciben al menos un apoyo correspondiente a los Programas del Bienestar.

Asimismo, subrayó que en la suma de todo el sexenio, de 2019 a 2024, se habrán destinado más de 2.7 billones de pesos en apoyos, “cifra que no tiene precedentes”.

Mexicana de aviación alista frecuencias a Tulum y a Chetumal

Mexicana de Aviación, la aerolínea estatal mexicana, ha demostrado un crecimiento impresionante desde su inauguración el 26 de diciembre de 2023 y en sus primeros 26 días de operaciones, han realizado 220 vuelos, lo que equivale a haber dado seis vueltas al planeta Tierra.

La aerolínea ha estado operando vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia 14 destinos. Estos incluyen Tijuana, Monterrey, Mazatlán, Ciudad Victoria, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zihuatanejo, Acapulco, Campeche, Villahermosa, Palenque, Mérida, Tulum y Chetumal.

Y en el caso de Quintana Roo, la aerolínea estatal mexicana ha estado haciendo olas desde su vuelo inaugural el 26 de diciembre de 2023, que partió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Tulum. Ahora, se anunció que para febrero abrirá nuevas rutas a tres destinos del país y aumentará frecuencias hacia Tulum, Chetumal, Mérida y Tijuana.

Tulum se ha convertido en el destino más solicitado por los pasajeros de Mexicana de Aviación. Además, es el destino que más reservaciones acumula para los próximos meses. Este creciente interés en Quintana Roo refleja la popularidad de la ciudad como un destino turístico de primer nivel.

Además de Tulum, Mexicana de Aviación ha estado operando vuelos a Chetumal y Cancún. Estos destinos forman parte de una red de 20 rutas que la aerolínea anunció que cubriría a nivel nacional.

En este sentido, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que “para el segundo mes del año se estrenarán tres nuevos destinos en Mexicana de Aviación”. Y adelantó que las rutas son a Nuevo Laredo, Uruapan y Ciudad Ixtepec.

Inseguridad afecta a hoteles de Playa del Carmen



La Asociación de Pequeños Hoteles del Centro de Playa del Carmen, asegura que la percepción de inseguridad en esta ciudad está perjudicando a los pequeños centros de alojamiento en el centro, y es que, los turistas han dejado de hospedarse en la zona para ir a los hoteles del “todo incluido”.

Dado lo anterior, también han perdido 8% de su ocupación a causa de los alquileres vacacionales a través de plataformas digitales como Airbnb.

En este marco, el presidente de la Asociación, Offner Arjona declaró: “En México actualmente tenemos un estigma de ser un país complejo y peligroso, la zona turística no se salva de esta reputación”.

Y recordó que, hechos como los recientemente ocurridos en la Quinta Avenida, donde murió un vendedor de artesanías, han provocado que la zona se estigmatice “en términos generales nos perjudica un montón, son noticias que se vuelven virales en las redes sociales y perjudica a toda la Riviera Maya” lamentó Arjona.

A esto añade que el ruido en la zona también afecta a los pequeños hoteles del centro, pues es una de las quejas más constantes por parte de los huéspedes, lo que se viene a sumar a lo que califican como una competencia desleal por parte del alquiler de departamentos en rentas vacacionales, que les ha representado una pérdida del 8% en sus ocupaciones.

En contraparte, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) negó que exista una caída en las reservas para los meses venideros en Quintana Roo como lo aseguran los hoteleros. Y es que, las autoridades aseguran que en el mercado de grupos y convenciones existen reservaciones sumamente importantes.

Ana Mary Irabien, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de CPTQ, declaró: “Se ha venido trabajando de una manera ardua en el Consejo de Promoción Turística con toda la industria turística del estado. El tema de los grupos y las convenciones, sobre todo después de la pandemia, es exactamente todo lo contrario, nosotros tenemos otras cifras. No nos coinciden los datos de esta pérdida de ese segmento”.

Quintana Roo inició el año 2024 con ocupaciones récord. En la primera semana de 2024, Cancún mantuvo una ocupación hotelera de más del 90% y para el primer fin de semana largo comprendido del 3 al 5 de febrero, se prevé una ocupación hotelera récord en los destinos de playa del estado con un estimado de 88%.

Las proyecciones de la secretaría indican que Quintana Roo recibirá un millón 45 mil turistas nacionales y 369 mil extranjeros durante el festivo. Con estas cifras, se espera que la ocupación hotelera continúe en aumento.

