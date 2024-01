Bruce Dickinson lanza “Rain On The Graves”

Disponible en plataformas digitales

De su nuevo disco The Mandrake Project, a la venta el 1 de marzo

Ofrecerá concierto en la Ciudad de México el 20 de abril

Bruce Dickinson ha lanzado su nuevo single, “Rain On The Graves”, acompañado de un emocionante video que presenta a la banda de Bruce en directo, formada por el guitarrista Roy Z, el baterista Dave Moreno, la bajista Tanya O’Callaghan y el maestro de los teclados Mistheria.

Rain On The Graves” es el segundo single del próximo álbum en solitario de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, que saldrá a la venta el 1 de marzo a través de BMG. Inspirada en una lluviosa visita a la tumba del poeta romántico William Wordsworth en Lake District, la canción se apoya en un imponente riff de guitarra, unos teclados espectaculares y una voz imponente. La canción se convirtió en una reflexión sobre la naturaleza de la mortalidad y el pacto con el Diablo que los artistas se han sentido obligados a hacer desde que Robert Johnson demostró que valía la pena en los años treinta.

“Tenía la letra del estribillo desde que visité Grasmere para una boda allá por 2012”, explica Bruce, “¡y no fue difícil años después crear el resto de la canción con tanta riqueza de imágenes en mi cabeza!”. Es una colaboración clásica entre Dickinson y Roy Z; una pieza pegadiza pero pesada – llena de melodía pero despojándose de las voces habladas de los versos de una manera casi poética – tal vez una oda más al gran wordsmith que inspiró el título, de alguna manera yuxtapuesta con música apta para levantar el fantasma de Robert Johnson en su metafórica encrucijada.

Con un video rodado íntegramente en la invernal Cornualles -de nuevo con el director Ryan Mackfall-, vemos al actor Bruce, nada menos que un predicador, haciendo su propio pacto con el Diablo y arrastrando a su “House Band from Hell” a la negociación.

El single que sigue al aclamado tema “Afterglow Of Ragnarok”, “Rain On The Graves”, muestra la naturaleza inventiva, expansiva y absorbente de The Mandrake Project.

Sonoramente pesado y rico en texturas musicales, el álbum ve a Bruce dar vida a una visión musical que lleva mucho tiempo gestando. Creado con el coguionista y productor Roy Z, han creado uno de los álbumes de rock definitivos de 2024.

Sin embargo, The Mandrake Project no es sólo un álbum. El cómic del mismo nombre es una historia oscura y adulta de poder, abuso y lucha por la identidad, con el genio científico y ocultista como telón de fondo. Creada por Bruce Dickinson, se trata de una serie coleccionable de novelas gráficas con guión de Tony Lee (Dr. Who), asombrosamente ilustradas por Staz Johnson (2000AD) y con portadas del peso pesado de la industria Bill Sienkiewicz para Z2 Comics, que se publicarán en 12 números trimestrales que se recopilarán en tres novelas gráficas anuales, la primera de las cuales llegará a final de 2024. El primer episodio individual se puso a la venta en las tiendas de cómics el 17 de enero y la edición especial para coleccionistas se agotó en 48 horas.

Bruce Dickinson y su fenomenal banda darán vida a la música de The Mandrake Project con una gran gira en primavera y verano. La semana que viene se pondrá a la venta un nuevo concierto en Wolverhampton, en el renovado The Halls, el 16 de mayo, con detalles de la preventa en www.themandrakeproject.com

El apoyo en el Reino Unido, París y Tilburg viene de la mano de los prometedores rockeros neozelandeses Black Smoke Trigger.

Próximas fechas de Bruce Dickinson – The Mandrake Project Tour 18 Abril – Teatro Diana, Guadalajara, México

20 Abril – Pepsi Center WTC, Ciudad de México, México

24 Abril – Live Curitiba, Curitiba, Brasil

25 Abril – Pepsi On Stage, Porto Alegre, Brasil

27 Abril – Opera Hall, Brasilia, Brasil

28 Abril – Arena Hall, Belo Horizonte, Brasil

30 Abril – Qualistage, Rio De Janeiro, Brasil