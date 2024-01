Diario bajamos un peldaño a la barbarie

Índice político

Francisco Rodríguez

Ya hemos llegado al límite de un Estado incapaz. A la expresión más acabada de un gobiernito fallido en todas las líneas. Negado para cumplir sus obligaciones elementales con los mínimos de empleo, salario, educación, salud, vivienda, infraestructura y producción de alimentos.

Una cosa así no puede detentar el contenido de ninguna forma de mando, ni debe ser llamado gobierno, ni en teoría ni prácticamente, bajo ningún punto de vista razonable. La extinción de los ingresos reales, la incapacidad para atraer inversión…

…para hacer una política de productividad, seguridad elemental y supervivencia, la imposibilidad de crecer arriba del cero por ciento, y la pérdida del diálogo con todos los sectores sociales, víctimas y grupos de presión o de interés, hacen de esto, más que una tragedia, una real vergüenza mundial.

Sí usted, estimado lector, le añade a lo anterior que los mexicanos estamos siendo asaltados por una dosis letal de políticas insulsas que han secado la planta industrial del país y el circulante monetario, mientras la inmigración y la emigración continúa aumentando, coincidirá en que estamos atrapados en el peor mundo posible.

Cada día que pasa descendemos un peldaño más hacia la barbarie. Los mexicanos hemos padecido malos gobiernos, rateros y sinvergüenzas, pero jamás uno de tan baja estofa que a la vez que potencializa la corrupción en todos los niveles y sectores de la administración…

…se muestra impávido, catatónico, para hacer algo en pro de los indicadores básicos para la subsistencia de la población y en contra del crimen organizado que lo mantiene apergollado. Ha llegado para quedarse entre nosotros, mañana o pasado, la pavorosa estanflación, una mezcla de lo peor que combina estancamiento, inflación, devaluación y retroceso económico en todos los subniveles cuantificables.

Y esto pasa porque ya no hay un sólo indicador de la convivencia de la sociedad que esté en manos del gobierno resolver. No tiene un solo instrumento de compensación, menos de ajuste. El gobiernito se dedicó a enfrentar a todos y a destruir lo que funcionaba o podía funcionar mejor. Ahora, ya casi no queda nada.

No les salgan con eso de la ley

Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, lo mismo que su “corcholata” Claudia Sheinbaum, se treparon a la nave de los locos, y los ñoños y han desarticulado todo. No hay inversión pública ni privada, ni gasto social elemental que no sea electorero, porque tampoco hay recaudación tributaria, el mexicano está demasiado aturdido por tantas amenazas de boquiflojos y estultos.

No hay confianza en el gobierno para invertir de parte de los empresarios globales ni de los trasnacionales: desconfían de la palabra, de la incertidumbre, de las medidas, del sí, pero siempre no. Por tanto, desde los centros del dinero, se esquivan las pretensiones criollas de quedarse con todo lo que está mal acomodado.

Si para cualquier gobierno en el mundo la solución para abordar esta fase terminal fuera robar menos y ponerse a trabajar, eso aquí no opera, pues nadie quiere poner mano sobre mano. Si la solución fuera aplicar la ley para castigar a los desalmados e indolentes, eso aquí no es, porque no habría quien cerrara la bartolina, además de que ya se saben la cantinela esa de que, a ellos, no les salgan con que la ley es la ley.

No sólo han fallado los secretarios del Despacho Presidencial —mal llamados de Estado—, los empleados cercanos y el mismísimo Presidente: han fallado todos juntos, porque se han hecho daño a sí mismos y a todos los demás, a los ciento treinta millones de mexicanos que los padecemos.

Continúan pensando en sostenerse colgados de un garlito macabro: que la actividad del narcotráfico, conexas y similares ejecutadas por los sicarios de cuello blanco en el lavado de dinero y la creación de empresas fantasma, multiplicadoras del atraco, representan la única posibilidad de subsistencia económica de un país hambriento y explotado.

Evitan referirse al hambre y a la miseria, reprimen al que opina en desacuerdo, festejan y premian a los traidores, erigen la gloria a los corruptos, se vuelven cómplices en la locura de lo mal habido, aunque tengan que pasar encima de cualquier cadáver de inconforme.

Aunque sea el cadáver de la Nación. Los cuatroteros, trepados en la nave de los locos. Nada los detiene

Y la Nación está extinguiéndose en manos de sus “transformadores” de petate.

Cuando los cuatroteros se suben a la nave de los locos, no hay poder humano que sirva. No hay control, ni límites.

Por eso seguimos descendiendo a la barbarie.

Indicios

Ahora el debate de AMLO es con Ernesto Zedillo. El ex presidente dijo hace un par de días en un foro en el que también participó el hispano José María Aznar que “en el pasado, algunos lograban apoderarse del poder con los militares. Lo que ha sucedido es que, han aprendido cómo funciona el sistema, y les gusta la democracia hasta que acceden al poder y una vez que ya han accedido, buscan erosionar la democracia. Es un problema muy serio, porque la forma de acceder vía democrática es vía el engaño, la demagogia y el populismo”. López Obrador, por supuesto, no se quedó callado y en su matiné de este jueves respondió con agresiones, para no variar, y dijo que EZP “es un representante de la oligarquía” y que su gobierno fue faccioso, no fue democrático sino una fachada de democracia porque se dedicó a rescatar a los de arriba de la crisis y no a proteger al pueblo. Peléense las comadres… * * * Pese a que la acusación de la alcaldesa de Manzanillo, Colima, Griselda Martínez ha hecho al periodista Ricardo Ravelo delicadas, muy graves acusaciones en contra de la gobernadora de esa entidad Indira Vizcaíno —lo que motivó que Mario Delgado la expulsara de Morena—, en sólo muy escasos medios se ha reproducido que la mandataria estatal tiene fuertes y muy evidentes ligas con grupos criminales. El Cártel de Sinaloa, entre otros. La presidente municipal ha sufrido atentados mortales. Santiago Nieto les congeló sus cuentas bancarias a ella y a sus familiares. Le pidió cita para aclarar el porqué de esa inmovilización de sus recursos y le dieron cita hasta seis meses después de que la solicitó. De ello enteró a Alfonso Durazo, entonces titular de ¿Seguridad Ciudadana?, lo mismo que al general Audomaro Martínez quien, incluso, le pidió que, de todo ello, esto es de las acusaciones en contra de Vizcaíno, de los atentados sufridos, de la casi confiscación de su dinero no le dijera nada a AMLO. En la entrevista recientemente publicada, Griselda Martínez fue más lejos. Acusó que Indira Vizcaíno está infiltrando criminales a la campaña de Claudia Sheinbaum para que también ellos la financien ¿a cambio de qué? La gobernadora se está ganando a pulso el mote de “narca”. Prácticamente desde que se subió a un escenario a cantar un narcocorrido. ¿Y la Fiscalía del señor Gertz Manero? ¿Está enterada? ¿Ha hecho algo? ¿También inculpará al Poder Judicial de su inacción? * * * ¡Qué bárbara! ¡Qué enorme ideota se le ocurrió a Rosario Piedra! Desaparecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque sólo simula y nada más defiende a los poderosos. Tiene razón. En lo que va de este terrible sexenio nunca ha dado la cara por las víctimas del Ejército, de la Guardia Nacional, de las acciones antipopulares en salud y, entre otras, de educación de los mexicanos. Sólo ha sido tapadera de López Obrador. ¡Lástima de apellidos! * * * La situación de inseguridad en todo el estado de Guerrero ya es insostenible. Hay asesinatos en las costas, en las montañas, en los valles. No hay transporte público en Acapulco, Taxco y ahora también en Ixtapa Zihuatanejo. Ni el gobierno federal, ni el estatal, ni los municipales bajo la égida de Morena hacen algo para remediarlo. La complicidad de los guindas, tan sólo por omisión, es clara. * * * A través de las listas que ya quedaron listas, los tres dirigentes partidistas de la Coalición opositora irán al Congreso a partir del próximo septiembre: Alejandro Alito Moreno, Marko Cortés ya se anotaron. No hay representantes de la llamada “sociedad civil” que prácticamente obligó a la partidocracia a postular a Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia de la República. Otros políticos de tiempo completo también ya anotados son: Carolina Viggiano, Manlio Fabio Beltrones, Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Anaya, Enrique Vargas, Rubén Moreira, Marcela Guerra, Aurelio Nuño, Indira Kempis, Christian Castro, Sylvana Beltrones, Alejandra del Moral, Kenia López, Jorge Romero, Francisco García Cabeza de Vaca, Germán Martínez… entre otros. En el PRD siguen los jaloneos. Tiran y estiran Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles. * * * Tiene razón el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. En esta crisis de escasez de agua que sufre CDMX hay mano negra, hay politización, hay electorerismo. Sólo 10 de las 16 alcaldías reciben servicios de agua por tandeo. Las del oriente geográfico que son administradas por personajes de Morena. Las demarcaciones opositoras, las del poniente, mientras tanto, sufren por la sed. * * * Y por hoy es todo. Le agradezco que haya leído esta entrega del Índice Político. Y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

