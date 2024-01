Ola de inseguridad en carreteras afecta inversión extranjera: Marcela Guerra

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Alfonso Durazo ofrece visión más equilibrada sobre inseguridad en Sonora

A lo largo de la semana que concluyó, en el país nos percatamos de la grave situación de riesgo que corren los transportistas que recorren las diferentes carreteras a lo largo y ancho de México. Durante un intento de asalto sobre la Autopista México-Querétaro, en el municipio de Tlalnepantla, fue asesinado a tiros un chofer de transporte. Los asaltantes huyeron luego de dispararle en varias ocasiones al conductor.

Raro que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya atribuido estos sangrientos hechos a la “pirotecnia”, con la que trató de ocultar el clima de violencia que se ha venido registrando en su natal Tabasco.

Y mientras esta errada y llamada Cuarta Transformación evade y cierra los ojos frente a la inseguridad, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, urgió a una mayor coordinación en materia de seguridad para enfrentar con acciones estratégicas y certeras los graves problemas de violencia que enfrentan cada día los transportistas que circulan por las carreteras del país.

Sin duda, esta situación afecta la industria, el turismo y la imagen del país ante el mundo, a la par de que altera los corredores de exportación hacia Estados Unidos, pues ellos trasladan el 83.3% del valor de las importaciones y exportaciones entre nuestro país y el vecino del norte, lo que obliga a las cadenas de suministro a modificar su logística en busca de seguridad.

De igual forma, el nearshoring o relocalización de plantas productivas se verá afectado, porque la ola de violencia e inseguridad en carreteras ahuyenta la Inversión Extranjera Directa (IED), toda vez que la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la seguridad son los principales elementos que hacen un mercado atractivo para invertir, puntualizó.

Guerra Castillo subrayó que “no podemos tolerar que, cada día, 46 transportistas sean asaltados; muchos de ellos heridos, secuestrados, desaparecidos y hasta muertos, mientras que las corporaciones policiacas y los tres niveles de gobierno se ven rebasados y sin coordinación efectiva ante las denuncias por este grave problema”, remató la diputada priista.

En otro tema, el gobierno de Sonora, a través de la Coordinación del Sistema Estatal de Comunicación, envió una réplica aclaratoria al periódico El Universal respecto a la nota publicada el 27 de enero con el título “Sonora, bajo narcoguerra en el desierto y omisión de Durazo”, publicada en este espacio de Dossier Político.

El trabajo periodístico del referido diario, señala que “Mientras la chapiza se expande a fuego y sangre en Sonora, dejando pueblos abandonados, cientos de desplazados y periodistas amenazados, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se ha enfocado en participar de forma activa en los procesos de selección de candidaturas de su partido a nivel nacional en su calidad de presidente del Consejo Nacional de Morena y en viajes de promoción del estado en el extranjero”.

El gobierno sonorense responde con un documento de réplica firmado por Paulina Ocaña, de la Coordinación del Sistema Estatal de Comunicación, que “En cuestiones periodísticas, la nota está centrada en suposiciones, haciendo comentarios como ‘se expande a fuego y sangre en Sonora dejando pueblos abandonados’ sin presentar información puntual y real”.

El Universal agrega que: “Según el reporte anual sobre incidencia delictiva del Observatorio Sonora por la Seguridad, durante el periodo enero-diciembre de 2023, el estado registró mil 403 víctimas de homicidio doloso, 31 víctimas de feminicidio, 54 víctimas de secuestro y 86 víctimas de extorsión”. El número de carpetas de investigación por secuestro aumentaron 87.50%. En tanto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 185 personas desaparecidas y/o no localizadas durante 2023”.

Respecto a este tema, el gobierno que encabeza Durazo Montaño hace hincapié que esta administración “ha implementado acciones y programas para revertir la tendencia de hechos violentos, alcanzado una disminución del 34 por ciento en homicidios dolosos de 2021 a 2023, datos no generados por el propio estado, sino verificados y publicados por el sistema nacional de seguridad, el SESNSP”.

Y añade que: “entendemos la importancia de abordar el tema de seguridad, pero consideramos que esta réplica ofrece una visión más equilibrada y completa de los esfuerzos y logros que se han alcanzado en nuestra gestión. Agradecemos su atención y estamos dispuestos a proporcionar información adicional para una cobertura más precisa de los temas relacionados con el estado”.

Municiones

*** Algo estará viendo el senador Ricardo Monreal, quien tiene algo más que un pie en la coordinación de Morena en la Cámara alta, porque por segunda vez, hace un llamado “para continuar con la construcción de un país más justo y progresista es necesario ofrecer al pueblo de México unidad y cohesión ante la descalificación”. En un video difundido en redes sociales, llamó a la militancia de Morena a no caer en la trampa de la fisura, la división o descalificación interna, porque eso puede restar confianza y apoyo popular. “Militantes y simpatizantes no deben responder con la misma virulencia con la que se ataca al Presidente de la República -indicó-, pues el titular del Ejecutivo es la persona que agrupa mayor cantidad de confianza y de simpatías. “Es el activo más importante de nuestro movimiento. Por eso se le está atacando un día sí y otro también, pero nosotros tenemos que actuar con firmeza y una actitud que no genere ninguna duda en nuestra definición política”. Este hecho coincide con el anuncio que hiciera Alejandro Rojas Díaz-Durán, de que dejara su militancia en Morena porque asegura que esta errada y llamada Cuarta Transformación traicionó al pueblo de México. Y ¿apenas se dio cuenta el senador suplente? Y no es que Rojas-Días Durán sea uno de los artífices del partido guinda ni mucho menos, pero su salida del oficialismo es parte de aquellos que se sienten decepcionados de este gobierno.

*** Un buen fichaje fue el del senador Germán Martínez Cázares, al equipo jurídico de la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón con México, Xóchitl Gálvez. También volvió por sus fueros al PAN. A lo mejor supuso que con su Grupo Plural, no tenía posibilidades de regresar a San Lázaro.

