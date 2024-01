Xóchitl, de mañaneras propias, a un viaje vital a Washington y a Nueva York esta semana

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La tarea de la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez en este periodo de intercampaña se ve no sólo importante sino agobiante: inicia hoy con un encuentro con importantes empresarios, industriales e inversionistas al amparo de la American Society para luego encabezar su primera conferencia con medios en su casa de campaña.

Terminada la mañana estará planeando encuentros para analizar y adentrarse a la revisión de los complicados y polémicos listados de aspirantes a diputados y senadores pluris y de mayoría de PRI, PAN y PRD con sus respectivos líderes, Marko Cortes, Alejandro Alito Moreno y Jesús Zambrano.

Detrás, aunque ya muy avanzado, está el preparativo de su visita a Washington y de sus encuentros cercanos previstos con los personajes clave de la Casa Blanca y en especial con líderes del Senado y la Cámara de Representantes

El viaje incluye naturalmente un encuentro con intelectuales, dirigentes políticos y medios estadounidenses.

En eso el eje será la asistencia de Ildefonso Guajardo, quien es pez mayor en esas aguas.

Y de ahí a Nueva York, a sus conversaciones clave con los principales analistas de las consultoras más sobresalientes del mundo. Esas de las cuales dependen todos los flujos de dinero a nivel internacional.

Todo eso, lo de aquí y allá, marcará una parte importante de su paso hacia la Presidencia de México.

Ella y los suyos saben que gran parte de esa agenda, la de aquí y allá, no la puede realizar Claudia Sheinbaum. En eso la hidalguense le lleva una enorme ventaja.

Xóchitl Gálvez parte a este recorrido con una declaración suya en la que advirtió el pasado fin de semana que Andrés Manuel López Obrador tiene ya avanzado un plan para irse contra el Estado de Derecho para intentar desconocer las elecciones todas de 2024.

Su declaración es avalada por otros muchos como el ex consejero Luis Carlos Ugalde, el ex presidente del INE, Lorenzo Córdova, el reconocido doctor en Derecho Constitucional Diego Valadés, y el ex presidente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, quienes en sus redes y en sus respectivos ámbitos han externado esa preocupación.

El tema no es menor. Y todos ellos lo saben. Por eso lo difunden para llamar a quienes les escuchan a una movilización urgente en defensa de la Nación.

Esa es la base de todo lo que hará en las próximas semanas Xóchitl Gálvez, tanto en grupos especializados, encuentros personales o con sus recorridos con el centro del poder en EU.

Seguro que sabremos cuales son las respuestas que le darán.

La migración hacia EU, un problema regional

México es un país de paso para las caravanas de migrantes, pero también es un refugio para las mujeres, niñas, niños y hombres que atraviesan miles de kilómetros para buscar el “sueño americano”.

Atender su problemática, advirtió Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado Mexicano, debe partir de mejorar las condiciones legales, materiales e institucionales de la política migratoria a nivel internacional,lo cual en este momento es un imperativo ético impostergable.

La senadora Rivera apuesta por una visión regional, junto a los países de Centroamérica y el Caribe, así como un enfoque humanista y de respeto a los derechos humanos para atender este problema.

Pero también con una perspectiva histórica, que incluya a Estados Unidos, Canadá y Sudamérica.

“Se debe convertir a toda Latinoamérica en la tierra de los sueños hechos realidad, de la libertad con igualdad, democracia, justicia, paz y dignidad para todas y todos quienes la habitamos”, dijo.

El gobierno de Guerrero voltea hacia sus niños

Bajo el impacto de los hechos, la gobernadora Evelyn Salgado indicó que ha iniciado un programa de atención urgente y especial a los derechos de las niñas y niños de Guerrero y evitar que estos sean parte de una guerra antinarcos que no les corresponde.

Su área de Bienestar, dijo, acudirá a todos los centros educativos públicos y privados de la entidad, a levantar un censo de reclamos a fin de establecer mecanismos de mejora a la calidad de vida de los niños.

Pidió que los lamentables hechos del municipio de José Joaquín Herrera en La Montaña baja del estado, donde policías comunitarios armaron a niños y niñas sean tomados como un acontecimiento si importante, pero no determinante en Guerrero.

Instruyó, dijo, a Francisco Rodríguez, titular de Gobernación, para que indague estos hechos y vea qué apoyos se pueden dar a esa localidad para enfrentar su combate a grupos delincuenciales.

Lo que se sabe es que unos 20 menores fueron armados por los policías comunitarios quienes ya antes habían reclamado atención a sus exigencias.

Hoy, estas se comienzan a cumplir con la llegada a la zona de policías municipales, estatales y agentes de la Guardia Nacional y elementos de la fiscalía.

Debido a la gravedad de los hechos, precisó, se mantendrá un seguimiento a este caso donde se vulneran los derechos de los niños y niñas de la localidad

Y dijo haber dado instrucciones para instalar ahí una base de Operaciones Mixtas, integrada con elementos de la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado y así dar seguridad y protección a todos y cada uno de los habitantes de dicho poblado.

“Los niños tendrán una protección especial y dispondrán de oportunidades y servicios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad”, concluyó.

Ya veremos qué resulta de eso.

