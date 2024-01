Heidi Klum: “Sunglasses At Night”

Es la canción principal para la próxima

temporada de “Germany’s Next Topmodel”

La supermodelo se coloca sus gafas de sol para lanzar su nuevo sencillo producido por Tiësto

Heidi Klum ha recorrido diversos caminos a lo largo de su extensa carrera, dejando su huella como supermodelo, empresaria, diseñadora de moda, presentadora y productora de exitosos programas como “Germany’s Next Topmodel”, “Project Runway” y “America’s Got Talent” en las industrias de la moda, belleza y tecnología durante muchos años. Además, demuestra una vez más con su nueva canción “Sunglasses At Night” que siempre está dispuesta a cantar y bailar.

El sencillo también es la canción principal para la próxima temporada de “Germany’s Next Topmodel” y fue producido por Tiësto. El DJ, productor musical y ganador del Grammy holandés ha dado una actualización electrónica y bailable a la canción de New Wave de Corey Hart de 1983, ideal como música de fondo para la pasarela y para aquellos que quieren bailar con sus gafas de sol, especialmente por la noche.

“Estaba pensando en el momento en medio de la noche en una fiesta cuando has estado despierto hasta demasiado tarde, tu maquillaje se ha derretido, estás sudado y bizco, y todo lo que ansías es un par de gafas de sol,” dice Heidi Klum. “Esta escena me recordó al icónico éxito de los años 80, “Sunglasses at Night” de Corey Hart. Estoy más que emocionado de haber podido remezclar y regrabar esta canción con mi héroe del EDM, Tiësto. ¡Qué honor! “

“Heidi es una gran amiga, así que naturalmente fue muy divertido trabajar juntos en esto. Estábamos pasando el rato cuando ella compartió su idea de volver a hacer el éxito original de los años 80, ¡y quería ayudarla en la producción! Me encanta cómo quedó la canción y estoy súper emocionado por ella y este lanzamiento.” – Tiësto

“¡La superestrella Heidi Klum versionando “Sunglasses At Night” es como una seductora explosión de baile de supernova en el lado brillante de la luna!” – Corey Hart

Las primeras publicaciones de Heidi en Instagram ya dejaron claro: la canción combina ritmos frescos y sensualidad con miradas misteriosas ocultas detrás de gafas de sol oscuras y un ritmo de baile intensamente adictivo e hipnótico. Esta versión de “Sunglasses At Night”, que Tiësto ya interpretó en noviembre en un show en Las Vegas, tiene el potencial de convertirse en el nuevo himno dance. Los fans de “Germany’s Next Top Model” tuvieron un adelanto de Heidi Klum como cantante durante la final del programa en 2022, cuando ella y su esposo Tom Kaulitz interpretaron su canción “Chai Tea with Heidi”. La canción fue creada en colaboración con nada menos que la leyenda del rap Snoop Dogg, pero no fue el primer lanzamiento musical de Heidi. En 2006, se lanzó su sencillo debut “Wonderland”, una canción navideña escrita para un anuncio de Douglas, con todas las ganancias destinadas a una organización benéfica para niños en su ciudad natal alemana de Bergisch Gladbach.