México, ¿narcodemocracia?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

La violencia alcanzó a la política. Ser candidato o funcionario se convirtió en una profesión de alto riesgo. Los aspirantes o políticos en activo viven bajo el amago de: “plata o plomo”. Aún no arrancan, oficialmente, las campañas y ya han asesinado a nueve precandidatos a un cargo de elección popular.

Nuestra endeble democracia está a prueba, rumbo a la “madre de todas las elecciones”, el próximo 2 de junio. La violencia política representa un gran riesgo. Sin embargo, el problema no debe medirse en el número de muertos, sino en la penetración que ha logrado la delincuencia.

Así, lo reconoció el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña y consideró necesario que las autoridades electorales locales y de seguridad elaboren mapas de riesgos que identifiquen los problemas específicos que enfrenta cada región, pues explicó que el fenómeno delincuencial no es generalizado ni homogéneo.

¡Por fin!, las autoridades electorales aceptan que el crimen organizado participa en los procesos electorales imponiendo candidatos, financiado campañas, acarreando a votantes a punta de pistola y asesinando a quien no se alinea a sus intereses. En las elecciones intermedias de 2021, fueron asesinados 179 políticos.

De la Mata advierte que el crimen organizado tiene “incidencia importante” en las elecciones y se presentará en la contienda actual. Al dictar la conferencia magistral “Elecciones y crimen organizado. El gran elefante en el cuarto”, sostuvo que la afectación de las elecciones por la delincuencia en el país no es algo nuevo y criticó a los políticos que evitan hablar del tema en el contexto de la discusión pública.

“Hay un problema, hablemos del problema, busquemos soluciones, ¿o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narcoelecciones? No. Lo que tenemos que buscar es qué podemos hacer las personas de bien para solucionar este tema, y creo que el problema es muy amplio, no sólo es penal, no sólo es criminal, también es electoral, es de gobierno”, sentenció.

En efecto, aquí hemos señalado el grave problema que representa para millones de mexicanos la presencia y el control del crimen organizado en casi todas las actividades políticas, económicas y sociales. Guerrero, Veracruz, Michoacán, Guanajuato y Chiapas, son botones de muestra de la ausencia del Estado de derecho y la “narcoconquista”.

El reporte que Integralia Consultores elaboró sobre los “Diez riesgos políticos para 2024”, destaca en el número tres: “Grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos”

Felipe de la Mata exhortó a las autoridades electorales “tomar al toro por los cuernos”, a buscar soluciones, “¿o nos vamos a conformar con tener una narcodemocracia, a que existan narco elecciones? ¡No!”.

Directo, advirtió: “No falta mucho para que, como pasó en Colombia, algunas personas ligadas al crimen organizado quieran ser presidentes de la República. ¿Alguien puede asegurar que para 2030 no suceda?”.

Así las cosas, el asesinato de políticos puede impactar en la calidad de los candidatos y en consecuencia en la calidad de los gobiernos y sus resultados socioeconómicos. La democracia mexicana está a prueba. ¿Votos o plomo?

VERICUENTOS

Alejandro Rojas: “es la cuarta traición a México”

Lento pero seguro, Alejandro Rojas Díaz Durán, ex senador suplente de Ricardo Monreal, anunció su renuncia a Morena, partido al que acusa de traicionar, decepcionar y engañar a México, y guiarlo hacia un “régimen autoritario, antidemocrático y militarista”. También, denunció al gobierno federal de pretender “desaparecer la división de poderes y aniquilar cualquier contrapeso constitucional para dominar el país e instaurar un maximato político extendido” ¡Tómala!

Plenaria senadores Morena

En el proceso de la supervivencia política, para seguir viviendo del presupuesto, se realizará la XII Reunión Plenaria de los legisladores de Morena en el Senado de la República. La invitada estelar es la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. La inauguración estará a cargo de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera y el coordinador de los morenistas, Eduardo Ramírez. También, acudirán las Secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. El jueves, 1 de febrero, se instalará el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la LXV Legislatura. ¡Órale!

Hartazgo de transportistas

Las carreteras de México se han convertido en una trampa mortal, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la delincuencia organizada afecta diariamente a 20 conductores en promedio en el país, entre robos, homicidios y desapariciones. Por ello el próximo 5 de febrero la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransportes está convocando a un paro nacional, reclaman “la urgente solución a la inseguridad que atenta contra la vida, la integridad y la libertad de las personas y conductores”. El tema es una bomba de tiempo que, aseguran, no tardará mucho en explotar si no se desactiva pronto. ¡Uff!

@guillegomora