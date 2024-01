Herencias del poder

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Muchas ocasiones hemos platicado que en la actividad política hay una gran propensión de los hij@s a seguir los pasos de los padres, lo que no tiene tanta importancia, porque sucede en otros ámbitos de la vida cotidiana.

Es una tendencia generalizada que los hijos o hijas quieran ser abogados, médicos, arquitectos, periodistas, actrices, cómicos, actores y con menor fortuna, poetas, escritores o pintores.

La actividad política no está reñida con eso y algunas dinastías de abuelo, padre e hijo, han sido en etapas distantes gobernadores de entidades como Michoacán y Estado de México, mientras otros más se han quedado en padre e hijo, hasta el momento.

Sin embargo, un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia dentro del ambiente político es el de cónyuges, hermanos, tíos o primos que buscan ser parte de la actividad política, especialmente de los cargos de elección popular y que además, sin miramientos de ninguna clase, pretenden pasarse la estafeta de uno a otro, o dejando pasar un período. Fueron puntos de atención que no atraían demasiado la mirada de los ciudadanos algunos casos ocurridos en el Congreso, donde algunos esposos se alternaban un gobierno municipal, una senaduría, una diputación federal o local, pero los primos empezaron a llamar la atención, cuando Ángel César Mendoza Arámburo, fue sucedido en el gobierno de Baja California Sur por su primo hermano, Alberto Alvarado Arámburo y en Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes (interino), dejó la estafeta en manos de su primo hermano Fernando Canales Clariond.

De ahí corrimos hasta tres lustros más tarde en que Rubén Moreira sucedió a su hermano en el gobierno de Coahuila, con un interino de por medio y Martha Erika Alonso hizo lo propio dos años después de que su esposo Rafael Moreno Valle dejó el gobierno de Puebla y Margarita Zavala pretendió la Presidencia de México, un sexenio de por medio del cuando gobernó su esposo, Felipe Calderón Hinojosa. En esa misma elección, Miguel Ángel Yunes buscó ser sucedido en el gobierno de Veracruz por su hijo del mismo nombre, quien fue vencido en las urnas.

Vale la pena aclarar que en ninguno de los casos se violó la Constitución o fueron quebradas las reglas del juego, aunque no deja de causar asombro la ligereza con que el tema se aborda.

Cada uno de los personajes en cuestión reunía las condiciones necesarias para aspirar al cargo de elección que buscaron y que en la mayoría de los casos ganaron. Salvo el caso de los Clariond, en que Benjamín consiguió ser gobernador interino por un año, militando en el PRI y su primo Fernando ganó los comicios en las urnas, por el PAN, todos los demás militaban en el mismo partido del familiar.

Ahora vemos en Nuevo León un nuevo caso, digno de ser resaltado. La pareja dinámica que constituyen Samuel García y su consorte, Mariana Rodríguez, se amparan en los beneficios del poder. Él, gobernador de Nuevo León, ella su fan número uno y estrella de las redes sociales que, de pronto se le despertó el apetito electoral y se convirtió en aspirante a la alcaldía de Monterrey. Si gana o, aunque no lo haga, se vuelve la aspirante principal a suceder a su esposo en el gobierno estatal, en tres años más. No es la única, ya que en Chiapas se volvió costumbre que las alcaldías se pasan de mano a mano entre esposos, padres e hijos y ahora en Jalisco se presenta el mismo fenómeno en varios municipios, donde MC recurre a la tan socorrida y eficaz fórmula.

******

No todo lo bien que se cree están las cosas dentro de Morena, cuando una voz crítica como Alejandro Rojas (fue senador por varios meses), prefiere abandonar las filas del partido y otros más como la senadora por Campeche, Cecilia Margarita Sánchez; Lucy Meza, Morelos; Claudia Balderas, Veracruz; y Nancy de la Sierra, Puebla, también abandonaron las filas de ese partido… Firme en sus planteamientos, Luis Donaldo Colosio solicitó se indulte a Mario Aburto, se dé carpetazo al tema y que el asesinato de su padre Luis Donaldo Colosio ya no se use como arma política en las campañas electorales. No es justo que se recicle el tema para sacar raja política, dijo.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com