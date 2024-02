AMLO “es el maestro del engaño” para evadir los casos graves: Xóchitl

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La candidata presidencial de la oposición llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no usar casos cerrados y por demás viejos como el del asesinato de Luis Donaldo Colosio para distraer la atención de los mexicanos sobre los gravísimos casos de corrupción de sus hijos y del recrudecimiento de la violencia que los días anteriores afectó a Baja California y Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Igual, exigió que la reapertura de la Línea 12 del Metro no se realice “con bombos y platillos, (sino que) tiene que haber gente en la cárcel”, con acciones penales que signifique castigo para los responsables —entre ellos Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard— por las 26 muertes que provocó su colapso hace 3 años.

En su segunda mañanera De la Verdad, la hidalguense consideró que el mandatario hace uso de la “Caja china” —la de los engaños—, al anunciar reapertura del caso Colosio a 30 años de ocurrido, cuando él sabe que no va a encontrar nada nuevo.

Luego centró su conferencia a señalar que la llamada 4T no significó transformación, sino las 4T de traición, transa, el tráfico de influencias y la tapadera de delitos y la corrupción.

Como un día antes, la senadora Gálvez afirmó que AMLO traicionó a los ciudadanos y al hacerlo traicionó a México.

Los traicionó, indicó Xóchitl Gálvez, porque “prometió que serían primero los pobres cuando a la hora de las tranzas todos sabemos que son primero los López.

“El mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Recordó que la empresa del ejecutivo y dueño de la Casa Gris de Houston donde vivió José Ramón, recibió contratos de Pemex por más de 160 millones de dólares.

“¿Por qué AMLO no exhibió los depósitos bancarios para el pago de la renta de esa casa? De plano el que sí se sacó la lotería y el reintegro con la 4T es Amílcar Olán, amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo, quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya. Y ayer nos enteramos que también está metido en la construcción de la refinería de Dos Bocas.

“La empresa Proyecto Industrial de México, de la cual Amílcar presume ser el verdadero dueño, ha obtenido contratos con este gobierno por 30 mil millones de pesos, según lo relató ayer Latinus.

“Los contratos que ganó para proveer la piedra de balastro en el Tren Maya tenían un sobrecosto del 70 por ciento. Ahora entiendo por qué el Tren Maya costó cuatro veces su valor inicial. Todo indicaría que tiene que ver con los moches al amigo de los López Beltrán.

“Así como el Presidente exhibió los datos financieros de periodistas, sociedad civil y opositores, me parecería muy importante que sacara los datos financieros de las empresas de Amílcar Olán sólo para ver cuántos ingresos tenía la empresa antes de que iniciara su gobierno en 2018. O qué ¿a poco la empresa no ganaba dinero antes de 2018?

“A los amigos de Andy les tocan los contratos por pedazo y a los críticos del gobierno les toca toda la furia de Palacio.

“¿Por qué el presidente AMLO se la pasa hablando del pasado, pero no del tráfico de influencias en su propio gobierno?

“El tráfico de influencias es la tercera T.

“Ante toda esta evidencia, ante los contratos firmados, ante los reportajes de prensa bien investigados, sale Claudia Sheinbaum a defender y a encubrir a los hijos del presidente.

“La corcholata de AMLO se ha convertido en la tapadera de los negocios de los hijos del presidente. Vaya papel que le ordenaron jugar, le quedó bien el apodo que le puso su jefe, la corcholata”.

Hoy, Xóchitl Gálvez encabezará su tercera Conferencia porque a fines de la semana va a Washington y Nueva York a encuentros por demás interesantes como los que tendrá con los directivos de The Wall Street Journal, The New Yor Times y The Washington Post, así como con los enclaves más importantes de los Tink-tanks y las consultoras consideradas más importantes de EU y a un encuentro con la comunidad migrante de poblanos de New Jersey.

Mientras, Claudia acude con sus legisladores

En el otro frente electoral, el de Claudia Sheinbaum la candidata del oficialismo tuvo un encuentro con los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde con quienes conversó sobre la perspectiva del triunfo en las presidenciales de junio y los retos que eso traerá para todos ellos en el siguiente sexenio.

Este contexto fue aprovechado para que la senadora tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, les recordara que las sesiones ordinarias inician el primero de febrero para la instalación del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.

La plenaria en la que participó Sheinbaum, fue en los hechos el banderazo para el inicio de los trabajos de Morena y aliados en el Senado.

La senadora Rivera consideró que los hechos indican que el último tramo de esta legislatura será muy productivo y con el impulso del diálogo parlamentario no sólo para abordar los temas pendientes de la agenda legislativa, sino las reformas constitucionales que dará a conocer el presidente López Obrador el próximo 5 desde Palacio Nacional.

