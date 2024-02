Sofía Niño de Rivera, pionera del Stand Up en México, llega al Auditorio Nacional

La cita será el próximo 27 de septiembre

La gira “Vacaciones de sus hijos”, en el máximo escenario de Reforma

Asael Grande

Las vacaci… que diga, la gira de Sofía Niño de Rivera continúa y ahora, la comediante agrega una fecha más a su gira. En esta ocasión, estará durante una noche en el mágico y acogedor escenario del Auditorio Nacional. La cita será el próximo 27 de septiembre. No te pierdas de este tour que no es para nada una excusa de Sofía para descansar de sus hijos.

En conferencia de prensa, la comediante talentosa, pionera del stand up en México y Latinoamérica, comentó sobre su espectáculo, “Vacaciones de sus Hijos”: “la risa y el llanto son parte de la misma moneda, por eso la ecuación de la comedia se dice que es tragedia + tiempo, equivale a comedia, yo llevo catorce años haciendo esto, entonces, a lo largo de este tiempo me he aprendido a reír de muchas cosas, me tocó muy en serio la comedia en el sentido de que es una herramienta de catarsis para superar muchos traumas, tan es así, que saqué la serie documental, ‘Libre de Reír’, donde le enseñé a las personas de la cárcel a hacer stand up, y gracias a eso, y a lo que me dedico, puedo estar navegando todo el tiempo esa línea entre la tragedia y la comedia, y decirle al mundo que, riendo se vive mejor, hacer reír cuesta mucho trabajo, hacer el material que esté lo suficientemente bueno como para salir al escenario, y realmente conecté con las personas, eso se tiene que tomar muy en serio, y perfeccionar el material, por eso se hacen estas giras, subiendo al escenario y conectando con el público, es un trabajo complicado pero muy gratificante”.

El impacto de Niño de Rivera va más allá de las risas en el escenario, en su docuserie “Libre de reír” comparte su arte con personas privadas de su libertad, impartiendo talleres de comedia: “decidí nombrar a la gira ‘Vacaciones de sus hijos’, porque no se me ocurría un nombre todavía para el show, pero en realidad, ser mamá de dos niños no es fácil, y es muy cansado, y encima de eso, irte de gira, por eso la gira son vacaciones, y no trabajo, siento que al ser comediante, al ser mujer y al ser mamá, muchas mamás no se sienten con la libertad de quejarse, y estoy usando mi comedia para que la gente se sienta con libertad de sentir y decir lo que están pensando, de eso se trata, hablo de todo lo que me ha pasado en estos tres años que he estado de gira, y de este año y medio que he preparado este show, hay temáticas del existir como ser humano, como mamá, como esposa, y de todo lo que ha pasado en el mundo desde la pandemia para acá”.

Con dos especiales en Netflix y uno en Amazon Prime Video, Sofía ha conquistado el mundo del streaming. Su creatividad no tiene límites, ya que protagonizó y produjo su propia serie Sobreviví en YouTube Premium. También ha dejado huella en la pantalla chica con participaciones en series como Club de Cuervos, Una Mujer Sin Filtro y Recuperando a mi Ex: “tuve la fortuna de que, cuando empecé hacer stand up, que no había en México, que lo haya empezado una mujer, y eso fue muy afortunado para el stand up en general, nunca me sentí limitada por mi género, el hombre tiene más seguridad de hacer lo que quiere porque la sociedad así se lo permite, y las mujeres tienen menos seguridad de hacerlo porque tienen otras circunstancias, pero no por género, sino por cultura, yo dejo de pensar en mujer u hombre, yo sólo soy comediante”.