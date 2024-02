Luis Donaldo: lado oscuro a 30 años de su asesinato

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de Mario Aburto, el asesino confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, tiene contradicciones en declaraciones públicas, en menos de 3 meses, lo que llama a una estrategia político electoral de oficialismo mexicano.

Con el objetivo de atraer votos para el proceso electoral de junio quieren explotar aquellos datos que, posiblemente, no se han divulgado de las averiguaciones e investigaciones sobre este magnicidio.

En este caso, las dudas afloran por todas partes. Quedan las dudas sobre quién mandó matar al que era candidato a la Presidencia de la República por el PRI y la presencia de un segundo tirador, que disparó en forma simultánea al abdomen del político sonorense. Aburto con una pistola marca Taurus, de fabricación brasileña, le disparó en la cabeza.

Alrededor de este crimen hay más de 150 personas. Estos, entre policías, agentes ministeriales, servicios periciales, médicos que atendieron al candidato después de los disparos, personal de la fiscalía estatal y federal, así como personas que se encontraban en el sitio y fueron testigos clave para la averiguación previa, y posteriormente los argumentos cundieron, casi 30 años, en prisión a Aburto.

Este crimen, lo único que deja claro es que transformó el rostro político del país. Luis Donaldo era la pieza clave para la sucesión del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y quien, en caso de que hubiera llegado a la Presidencia, lo habría protegido. Tanto a él, como a su familia de cualquier juicio público.

Semanas después fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, quien se perfilaba a ser líder del Poder Legislativo. Además, era cuñado de Salinas y, en el sexenio de su sucesor, Ernesto Zedillo, refundió en la cárcel a Raúl Salinas por, supuestamente, haber mandado matar al guerrerense.

A finales del año pasado, AMLO le puso el cascabel al gato, al decir que Aburto debería salir de la cárcel, ya que cumplió con su condena. El martes pasado, el Presidente, en su mañanera, se contradijo y mencionó que había un segundo tirador y que era un agente del Cisen, que fue liberado después. Bueno, hasta cayó en la exageración de mencionar a Genaro García Luna, de haber rescatado al segundo tirador. Para un asunto de esa importancia, García Luna no podía haber tenido esa chamba. Pero eso dice el Presidente.

Hijo del malogrado candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio Riojas, le pidió a López Obrador que indultara al asesino de su padre. Esto con el fin de frenar lo que ve venir el ahora alcalde de Monterrey, por el partido Movimiento Ciudadano.

Sabe perfectamente que será utilizado este tema en la fecha icónica de finales de marzo, para golpear al partido que abanderó a su padre en la campaña presidencial de 1994 y seguramente pone en la mira al ex presidente Ernesto Zedillo.

Veremos, en unos días, que continuará, como un espectáculo morboso, la exposición mediática de asesinato que, reitero, transformó el rostro de la clase política mexicana y llegaron al poder nuevos personajes como Ernesto Zedillo, Vicente Fox y el mismo López Obrador. Que no se nos olvide.

PODEROSOS CABALLEROS

LA MEGAFARMACIA: Es triste ver que el Presidente de la República es engañado por sus cercanos colaboradores. Nadie se atreve a decirle que las medidas que ha adoptado a lo largo de su sexenio, en materia de salud, son nefastas, incoherentes, aberrantes, insostenibles, despilfarradoras, criminales y corruptas. Se ha dejado a millones de mexicanos, sin medicamentos, atención médica, análisis clínicos, tomografías, resonancias, operaciones, y todo lo que implica darle medicinas a pacientes enfermos en el país. La salud debe ser pronta y gratuita y en México no ocurre. La megafarmacia, diga lo que diga AMLO, es otro fracaso de la Cuarta Transformación. En realidad, y está documentado, no hay medicamentos suficientes y la gente se sigue muriendo por el abandono del sistema de salud del gobierno lopezobradorista. *** AZCAPOTZALCO: Una oportunidad de oro tenía en el bolso la alcaldesa Margarita Saldaña (PAN). La percepción de inseguridad aumentó; cuestionan desarrollo en pueblos y la ASF, revisa las cuentas donde desaparecieron 40 millones de pesos en compras no ingresadas a almacén. Esto, la saca de la reelección, donde los priistas quieren impulsar una figura fresca. *** ESG: LuxuryLab Global, liderado por Abelardo Marcondes, fortalece la edición especial dedicada a la mujer, redefiniendo así el significado del lujo y la excelencia a través de eventos inspiradores y contenidos valiosos. En 2024, lanzan la edición especial LuxuryLab ESG: Change Makers, iniciativa que marca una señal en la promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial. Buscan construir un futuro en donde el lujo y la sostenibilidad coexistan para construir un futuro ético y sostenible.

