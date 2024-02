Piden en Morena cerrar el paso a quienes mintieron a la ciudadanía

Levantan la voz consejeros y militantes

Valle de México.— Morena no debe tomar en cuenta a quienes incumplieron los preceptos de “no robar, no mentir y no engañar”, como es el caso del ex alcalde de Coacalco, Darwin Eslava, y sus colaboradores, Jessica Vega, Esther Rodríguez, Agustín Sánchez y Axel Trasviña, quienes, a cualquier precio, buscan cargos de elección popular, a pesar de que algunos cuentan con denuncias de toda índole.

Así lo afirmaron por separado consejeros políticos y militantes del partido guinda en Coacalco, en voz de Lourdes Quintana, luego de puntualizar que “hay que recordarle a Darwin Eslava, que le quitaron sus derechos políticos por fraude genérico y por el cual fue sentenciado”, afirmaron.

En ese sentido, delegados y Consejos de Participación Ciudadana (Copacis) aseguraron que “todo indica que Morena carece de candidatos preparados y honestos. Hoy se inscriben quienes en su momento saquearon las arcas municipales, es decir, en ese partido se da prioridad a delincuentes”, indicó el luchador social, Ricardo Gómez.

Reiteraron: “no volveremos a votar por cómplices de la corrupción, como lo es Esther Rodríguez, quién, siendo síndico municipal, siempre protegió los ilícitos de Darwin Eslava, mismo que hoy intenta volver al poder en Coacalco. Morena carece de cuadros decentes y preparados”.

Finalmente, los quejosos insistieron en que, de acuerdo con la carpeta de investigación ECA/CAJ/UAC/027/035980/20/02 y la causa penal 431/2023, Darwin Eslava sí cometió delito en contra de Alejandro “N”, cosa que niega y por el cual fue sentenciado, concluyeron.