Ernesto D’Alessio regresa con el sencillo “Mi peor enemigo”

Tras un largo tiempo fuera de los escenarios

El tema es parte de lo que será su nuevo EP

Asael Grande

El cantante Ernesto D’Alessio regresa a la escena musical después de un tiempo alejado de los escenarios en los que entre otras cosas se dio la oportunidad de incursionar en la política. Lanza su nuevo EP del cual se desprende el sencillo, Mi peor enemigo, una composición realizada en conjunto con Bruno Danzza y Yoel Henríquez.

Tras 15 años de ausencia, Ernesto D’Alessio decidió volver a la escena musical. Buscó un compositor y realizó un relato de las experiencias más significativas de su vida y salieron cuatro temas que ya formaron un EP. El primer sencillo lleva por nombre “Mi peor enemigo”.

Ernesto D’Alessio, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “estoy promoviendo un disco, un EP de cuatro canciones, una de ellas es una balada, pero ya se hizo una versión distinta, es una idea de mi hermano Jorge, lo hicimos un poco un pop ibérico, una combinación de pop con C Tangana; el primer sencillo es ‘Mi peor enemigo’, que ya está en plataformas. Cada sencillo de este EP lo voy a tratar como si fuera un sencillo, se le va a hacer un video, vamos a hacer una promoción muy fuerte, un tratamiento único a cada canción; el próximo sencillo es una canción que se llama Ahora, también de Bruno Danzza, eso es lo que estaré haciendo en todos estos meses, así es esta carrera, uno tiene que ser muy insistente, muy persistente”.

Respecto a la temática de la canción, Mi peor enemigo, D’Alessio compartió que “Mi peor enemigo la grabé en un espacio en donde recién había vivido la separación, entonces, fue una canción en la que en la interpretación están mis emociones, están mis emociones de ese momento, la grabé como cuatro veces, no podía yo cantarla, es una letra muy dura, que no es fácil, no es fácil aceptar que uno es el peor enemigo de uno mismo, es una canción que habla de toda mi vida, encajo bien en la balada clásica, de música romántica”.

Ernesto D’Alessio, quien ha participado en telenovelas exitosas, como “DKDA Sueños de juventud”, “Código postal”, “Heridas de amor”, “Contra viento y marea”, “Bajo la misma piel”, “Salomé”, “Aventuras en el tiempo” y “El alma no tiene color”, entre otras, agregó: “es la primera vez que que voy con un autor y le digo: – ‘me gustaría grabar un disco con canciones inéditas, que yo te cuente de mi vida y que tú escribas al respecto’ -, y Mi peor enemigo fue la primera canción que me envió Bruno, fue un momento en el que abrí mi corazón, una canción que me gustaría cantar en el escenario”.

Ha interpretado en obras musicales como El Fantasma de la Opera como Raoul; José el Soñador como José en 2004; Los Miserables como Marius en 2002; “Bésame Mucho” en los papeles de “Hugo” y “Felipe” en 2005; “Visitando al Señor Green” en 2006; El diluvio que viene en 2007 junto a María Inés Guerra y “La Bella y la Bestia” como La Bestia en 2007; “Aladino” como el Genio en 2008 y “Lluvia Implacable” en 2011, por mencionar solo algunos.

Entre sus principales influencias como cantante se encuentran su madre, Lupita D’Alessio (habiendo heredado un timbre muy similar) y el legendario cantante mexicano José José, en sus presentaciones en vivo interpreta sus temas y frecuentemente lo denomina: “el mejor cantante que ha dado México”. En el 2006 participó en el reality show “Cantando por un sueño”.

