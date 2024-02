El encontrón AMLO- Anabel

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Primero, los “chapos”, hoy, “La Barby”

Él niega y ella reafirma, segura

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejaría de promover “abrazos, no balazos” frente a la delincuencia, el crimen y el narcotráfico, pues a su juicio no sirve la estrategia de detener a capos. Se entendió: “Somos cuates”.

Una pista es que en una de las mañaneras el mandatario expresó: El señor Joaquín, “no me agrada decirle ‘Chapo’” y, ante la captura de Ovidio Guzmán, en redes sociales revivieron un tuit que publicó el mandatario el 24 de febrero de 2014, cuando fue recapturado Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

En aquella ocasión, se lanzó contra Enrique Peña Nieto tras decir que la captura del ex líder del Cártel de Sinaloa “no resolvía el problema de fondo”, pero sirve de publicidad para el gobierno. Se entendió como defensa.

El Presidente ha visitado cinco veces Badiraguato, cuna de los fundadores de los cárteles de Guadalajara y Sinaloa. Oficialmente, las visitas obedecieron a supervisar obras públicas; destacan carreteras que cruzan el “Triángulo Dorado”.

La suspicacia sugiere que abrieron vías para facilitar el trasiego de las drogas dominantes en esa región, el gran negocio de la familia del capo, hoy detenido en los Estado Unidos. Pero su negocio sigue con aparente normalidad.

Este preámbulo es para entrar a lo reciente, el reportaje de Anabel Hernández precisa que una nueva investigación señala una organización criminal de haber financiado la primera campaña del actual Presidente. Que, previo a su derrota con Felipe Calderón, el hoy mandatario agradeció a uno de los involucrados: Édgar Valdez Villareal, alias ‘La Barbie’.

El Presidente calificó como ‘viles calumniadores’ los reportajes sobre la DEA, incluso, hay nota que el organismo vigilante del país vecino, desmiente a la periodista y eso genera más polémica aún. Anabel se ha consagrado como una atinada indagadora de la clase del poder y se anota que no menciona fuentes como recurso y base del desmentido.

Pero quienes entendemos el periodismo, sabemos que hay personajes de las dependencias que filtran datos a cambio de no ser mencionados por los riesgos que se enfrentan, en asuntos tan trascendentes como el que se trata.

Por lo tanto, se exigiría profunda indagación que explotó como bomba con la ira presidencial y además ha desatado un escalado a proporciones internacionales, el nombre de México se mancha de manera total.

La periodista Anabel Hernández, en entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, compartió detalles sobre la investigación que publicó que sugiere que el crimen organizado habría aportado fondos a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Ahí están las dos posturas: El Presidente desmiente y cataloga de calumnia la publicación, que lo señala con índice de fuego y la periodista remarca su divulgación, en los mismos términos y con toda seguridad.

Un tema espectacular para los lectores de conciencia en el país, es altamente preocupante que el narco pudiera anidarse desde la cumbre del poder como la malignidad lo apunta. Es difícil entender y aceptar lo que se da a conocer.

Si la comunicadora tiene razón, qué terrible actualidad del país, convivencia del Estado, narco, es lo mismo Narco-estado y entonces sí, México, estaría en la fatalidad. Nomás eso nos faltaría.

